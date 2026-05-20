Magyar Péter egyik legbrutálisabb hazugsága lepleződött le, a Fidesz rendkívüli bejelentést tett

De nemcsak az volt hazugság, hogy megvédik majd a gazdákat az ukrán dömpingtől, hanem már eleve az is, hogy az akkor regnáló Fidesz-kormány nem tett semmit ez ellen.
Röviden a következő intézkedéseket vezette be annak idején a Fidesz:
- Fokozott Nébih- és kormányhivatali ellenőrzések az ukrán gabonára és más agrártermékekre.
- 2023 áprilisától átmeneti nemzeti importtilalom több agrártermékre.
- Tranzit engedélyezése, de hatósági zárral, nyomon követéssel és bírságolással.
- Uniós szintű gabonastop kikényszerítésének támogatása az öt érintett tagállam számára.
- 2023 szeptemberétől nemzeti hatáskörű, kibővített tilalom több mint húsz ukrán agrártermékre.
- Egyes termékeknél későbbi finomhangolás, például a köles tilalmának feloldása.
Majd nyert a Tisza Párt, megalakult a kormány és 2026 májusában már meg is szűnt a tilalom jogalapja.
A magyar hatóságok tehát már 2023 elején fokozott vizsgálatokat indítottak az Ukrajnából érkező gabonáknál. Az Agrárminisztérium közlése szerint a mintákon többek között GMO-, növényvédőszer-maradék- és toxinvizsgálatokat végeztek, valamint ellenőrizték a tárolási körülményeket is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok később a tárolókban lévő ukrán gabonatételeket is ellenőrizték. 2023 júniusáig 53 kukoricatétel-minta érkezett a Nébih laboratóriumába, ahol GMO-, peszticid-, mikotoxin- és radiológiai szennyezettségi vizsgálatokat végeztek.
2023 áprilisában a kormány átmeneti behozatali tilalmat rendelt el az Ukrajnából származó fontosabb mezőgazdasági termékekre. A tilalom eredetileg 2023. június 30-ig szólt, és többek között a gabonafélékre, repce- és napraforgómagra, lisztre, étolajra, mézre és egyes húsfélékre vonatkozott. Az uniós jogszabályoknak való megfelelés miatt, a rendelet nem tiltotta a tranzitot: az érintett áruk Magyarországon keresztül továbbhaladhattak, de a szállítmányokat hatósági zárral látták el, és nyomon követték az ország területén. A szabályszegő fuvarozókra akár az áru nettó értékének száz százalékáig terjedő bírságot is kiszabhattak.
