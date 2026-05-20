Magyar Péter egyik legbrutálisabb hazugsága lepleződött le, a Fidesz rendkívüli bejelentést tett

De nemcsak az volt hazugság, hogy megvédik majd a gazdákat az ukrán dömpingtől, hanem már eleve az is, hogy az akkor regnáló Fidesz-kormány nem tett semmit ez ellen.

Röviden a következő intézkedéseket vezette be annak idején a Fidesz:

Fokozott Nébih- és kormányhivatali ellenőrzések az ukrán gabonára és más agrártermékekre. 2023 áprilisától átmeneti nemzeti importtilalom több agrártermékre. Tranzit engedélyezése, de hatósági zárral, nyomon követéssel és bírságolással. Uniós szintű gabonastop kikényszerítésének támogatása az öt érintett tagállam számára. 2023 szeptemberétől nemzeti hatáskörű, kibővített tilalom több mint húsz ukrán agrártermékre. Egyes termékeknél későbbi finomhangolás, például a köles tilalmának feloldása.

Majd nyert a Tisza Párt, megalakult a kormány és 2026 májusában már meg is szűnt a tilalom jogalapja.

A magyar hatóságok tehát már 2023 elején fokozott vizsgálatokat indítottak az Ukrajnából érkező gabonáknál. Az Agrárminisztérium közlése szerint a mintákon többek között GMO-, növényvédőszer-maradék- és toxinvizsgálatokat végeztek, valamint ellenőrizték a tárolási körülményeket is. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági hivatal (Nébih) és a kormányhivatalok később a tárolókban lévő ukrán gabonatételeket is ellenőrizték. 2023 júniusáig 53 kukoricatétel-minta érkezett a Nébih laboratóriumába, ahol GMO-, peszticid-, mikotoxin- és radiológiai szennyezettségi vizsgálatokat végeztek.

2023 áprilisában a kormány átmeneti behozatali tilalmat rendelt el az Ukrajnából származó fontosabb mezőgazdasági termékekre. A tilalom eredetileg 2023. június 30-ig szólt, és többek között a gabonafélékre, repce- és napraforgómagra, lisztre, étolajra, mézre és egyes húsfélékre vonatkozott. Az uniós jogszabályoknak való megfelelés miatt, a rendelet nem tiltotta a tranzitot: az érintett áruk Magyarországon keresztül továbbhaladhattak, de a szállítmányokat hatósági zárral látták el, és nyomon követték az ország területén. A szabályszegő fuvarozókra akár az áru nettó értékének száz százalékáig terjedő bírságot is kiszabhattak.