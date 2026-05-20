Neymar retteghet attól, hogy Varga Barnabás sorsára jut

Ha pályára lép, valószínű, hogy Joseph Gunn-nal nézhet farkasszemet, ha már ez a Nottingham Forest és az FTC idei Európa-liga-meccsén elmaradt. Gunn egyetlen félidőt védett klubjában az idényben, csakhogy a skótok másik kapusa, a 43 éves Craig Gordon vállsérüléssel bajlódik, amiatt lemaradt a Hearts drámai évadzárójáról is. Azt pedig a szövetségi kapitány egyértelművé tette, hogy Liam Kelly harmadik számú kapusként utazik: ő a Rangersben két Skót Kupa és egy Skót Ligakupa-meccsen védett a mögöttünk hagyott évadban.

Skócia egészen döbbenetes rossz sorozatot kíván lezárni az idei tornán: a válogatott eddig nyolc alkalommal szerepelt világbajnokságon, de még soha nem jutott tovább a csoportkörből. Most ehhez akár a harmadik hely is elég lehet.

Skócia a Dánia elleni drámai győzelemmel jutott ki a vb-re