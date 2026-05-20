Neymar retteghet attól, hogy Varga Barnabás sorsára jut

Brazília és Haiti után Skócia is keretet hirdetett a 2026-os labdarúgó-vb C csoportjának résztvevői közül. A kapusposzt komoly fejfájást okoz Steve Clarke szövetségi kapitánynak, vélhetően annak ellenére is Angus Gunn kapuját próbálhatja majd Neymar vagy éppen Lenny Joseph bevenni, hogy a Nottingham Forestben a kapus egyetlen meccsen sem kezdett az idényben. A 2024-es Eb-n is Gunn állt a skót kapuban, mi Varga Barnabás letarolása és az utána tett érzéketlen nyilatkozata miatt emlékszünk rá.

2026. 05. 20. 11:48
Angus Gunn nem is annyira Varga Barnabás letarolásával, hanem az érzéketlen nyilatkozatával verte ki a biztosítékot, a labdarúgó-vb-n Neymar ellen is védhet Fotó: AFP/Lluis Gene
Neymar következő két világbajnoksága is a negyeddöntőben ért véget. 2018-ban végigjátszotta Brazília összes meccsét, legutóbb Katarban viszont két csoportmeccsről is hiányzott sérülés miatt.

Brazília mellett egyébként a csoportból Haiti is ismertette már keretét, már csak a honosítások királya, Marokkó bejelentése van hátra.

Haiti színeiben akár most is pályára léphet ferencvárosi támadó a skótok ellen, igaz, Lenny Josephet az FTC skót asszisztensedzője, Stephen Glass már figyelmeztette: Skócia kapuját semmiképpen sem veheti be a világbajnokságon.

Ha pályára lép, valószínű, hogy Joseph Gunn-nal nézhet farkasszemet, ha már ez a Nottingham Forest és az FTC idei Európa-liga-meccsén elmaradt. Gunn egyetlen félidőt védett klubjában az idényben, csakhogy a skótok másik kapusa, a 43 éves Craig Gordon vállsérüléssel bajlódik, amiatt lemaradt a Hearts drámai évadzárójáról is. Azt pedig a szövetségi kapitány egyértelművé tette, hogy Liam Kelly harmadik számú kapusként utazik: ő a Rangersben két Skót Kupa és egy Skót Ligakupa-meccsen védett a mögöttünk hagyott évadban.

Skócia egészen döbbenetes rossz sorozatot kíván lezárni az idei tornán: a válogatott eddig nyolc alkalommal szerepelt világbajnokságon, de még soha nem jutott tovább a csoportkörből. Most ehhez akár a harmadik hely is elég lehet.

