Neymar következő két világbajnoksága is a negyeddöntőben ért véget. 2018-ban végigjátszotta Brazília összes meccsét, legutóbb Katarban viszont két csoportmeccsről is hiányzott sérülés miatt.
Neymar retteghet attól, hogy Varga Barnabás sorsára jut
Brazília és Haiti után Skócia is keretet hirdetett a 2026-os labdarúgó-vb C csoportjának résztvevői közül. A kapusposzt komoly fejfájást okoz Steve Clarke szövetségi kapitánynak, vélhetően annak ellenére is Angus Gunn kapuját próbálhatja majd Neymar vagy éppen Lenny Joseph bevenni, hogy a Nottingham Forestben a kapus egyetlen meccsen sem kezdett az idényben. A 2024-es Eb-n is Gunn állt a skót kapuban, mi Varga Barnabás letarolása és az utána tett érzéketlen nyilatkozata miatt emlékszünk rá.
Brazília mellett egyébként a csoportból Haiti is ismertette már keretét, már csak a honosítások királya, Marokkó bejelentése van hátra.
Ki lesz a kapus, akinek nem rúghat gólt Lenny Joseph?
Haiti színeiben akár most is pályára léphet ferencvárosi támadó a skótok ellen, igaz, Lenny Josephet az FTC skót asszisztensedzője, Stephen Glass már figyelmeztette: Skócia kapuját semmiképpen sem veheti be a világbajnokságon.
Ha pályára lép, valószínű, hogy Joseph Gunn-nal nézhet farkasszemet, ha már ez a Nottingham Forest és az FTC idei Európa-liga-meccsén elmaradt. Gunn egyetlen félidőt védett klubjában az idényben, csakhogy a skótok másik kapusa, a 43 éves Craig Gordon vállsérüléssel bajlódik, amiatt lemaradt a Hearts drámai évadzárójáról is. Azt pedig a szövetségi kapitány egyértelművé tette, hogy Liam Kelly harmadik számú kapusként utazik: ő a Rangersben két Skót Kupa és egy Skót Ligakupa-meccsen védett a mögöttünk hagyott évadban.
Skócia egészen döbbenetes rossz sorozatot kíván lezárni az idei tornán: a válogatott eddig nyolc alkalommal szerepelt világbajnokságon, de még soha nem jutott tovább a csoportkörből. Most ehhez akár a harmadik hely is elég lehet.
Skócia a Dánia elleni drámai győzelemmel jutott ki a vb-re
