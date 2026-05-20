vízilabdadunaújvárosmihók attilamadaras norbert

Amiről hallgatott a botrányt kirobbantó edző – Madaras Norbert baljós szavai, lesznek következmények

Mihók Attila szerint a magyar vízilabdában hagyomány, hogy bizonyos ügyekről „nem beszélünk”. Most mégis beszél róla mindenki: a dunaújvárosi edző egy serdülőlánydöntő után fakadt ki a játékvezetésre, ám közben saját viselkedése is az ügy középpontjába került. Madaras Norbert, a Magyar Vízilabda-szövetség elnöke már nem hallgat: a játékvezetés és az edző reakciójának kivizsgálását ígéri.

Magyar Nemzet
2026. 05. 20. 10:47
Mihók Attila foghatja a fejét
Mihók Attila foghatja a fejét Fotó: Nemzeti Sport/Török Attila
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.
Mihók Attila nyugalomra int. Aztán elvesztette a fejét
Mihók Attila nyugalomra int. Aztán elvesztette a fejét Fotó: Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda Egyesület

Amiről Mihók viszont hallgatott

A történet új eleme, hogy a helyszínen tartózkodók szerint a jelenet túlmutathatott egy szokásos edzői reklamáláson. A Nemzeti Sport értesülése szerint szemtanúk és fültanúk úgy érezték, sértő, a női játékvezetőt női mivoltában is lealacsonyító kifejezések hangozhattak el. A beszámoló szerint ezek részletei akár a mérkőzés jegyzőkönyvébe is bekerülhettek.

Ez az a pont, amely egészen más megvilágításba helyezi Mihók Attila kiállását. Lehet jogos kérdés a játékvezetés minősége. Lehet jogos elvárás a szövetséggel szemben, hogy ne söpörje szőnyeg alá az utánpótlásmeccseken tapasztalható problémákat. De mindez nem menti fel az edzőt az alól, hogy a saját viselkedéséért is felelősséget kell vállalnia.

Sőt, a történetnek kicsit olyan íze van, mintha Mihók Attila a nyilvános poszttal előre menekült volna: a játékvezetésről kezdett beszélni, miközben az ő reakciója is legalább annyira vizsgálatra szorul. Különösen azért, mert nem egyszerű klubedzőről van szó: Mihók a magyar női vízilabda meghatározó alakja, korábbi szövetségi kapitány, jelenleg pedig az MVLSZ leány tehetséggondozó programjának vezetője is.

Madaras Norbert nem söpri szőnyeg alá a botrányos ügyet
Madaras Norbert nem söpri szőnyeg alá a botrányos ügyet Fotó:  Derencsényi István / MVLSZ

Madaras Norbert, a vízilabda-szövetség elnöke vizsgálatot ígér

A Magyar Vízilabda-szövetség először nem kívánt érdemben reagálni az ügyre, később azonban Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke mégis megszólalt.

„A mérkőzést követően azonnal cselekedtünk, és minden érintettet bevonunk az ügy kivizsgálásába, mert a játékvezetés és az elfogadhatatlan edzői reakció kérdéskörét is alaposan meg kell vizsgálnunk. A vízilabda nem erről szól, és nem is szólhat erről” – fogalmazott Madaras Norbert a Nemzeti Sportnak nyilatkozva. A kétszeres olimpiai bajnok legenda különösen sajnálatosnak nevezte, ahogyan egy női játékvezetővel egy szövetségi alkalmazott viselkedett.

Az MVLSZ elnöke sokat sejtetően hozzátette: „Annyit mondhatok, hogy az ügy minden részletét kivizsgáljuk, és az eset nem marad következmények nélkül.”

Ez alapján Mihók Attilának fegyelmi eljárás keretében kell magyarázatot adnia a viselkedéséért, ugyanakkor az alapproblémát, az esetlegesen részrehajló játékvezetői ténykedést sem lehet szőnyeg alá söpörni.

Mihók Attila kirohanása:

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Pilhál György
idezojelekkarmelita

Magyar Közlöny: különszám a szeretett vezérnek

Pilhál György avatarja

MÉLYSZÁNTÁS – A karmelita helyett inkább a lipótmezei tébolyda megnyitását javasolnám a fröccsöntött Napóleonnak.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.