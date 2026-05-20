Amiről hallgatott a botrányt kirobbantó edző – Madaras Norbert baljós szavai, lesznek következmények

Mihók Attila nyugalomra int.

Amiről Mihók viszont hallgatott

A történet új eleme, hogy a helyszínen tartózkodók szerint a jelenet túlmutathatott egy szokásos edzői reklamáláson. A Nemzeti Sport értesülése szerint szemtanúk és fültanúk úgy érezték, sértő, a női játékvezetőt női mivoltában is lealacsonyító kifejezések hangozhattak el. A beszámoló szerint ezek részletei akár a mérkőzés jegyzőkönyvébe is bekerülhettek.

Ez az a pont, amely egészen más megvilágításba helyezi Mihók Attila kiállását. Lehet jogos kérdés a játékvezetés minősége. Lehet jogos elvárás a szövetséggel szemben, hogy ne söpörje szőnyeg alá az utánpótlásmeccseken tapasztalható problémákat. De mindez nem menti fel az edzőt az alól, hogy a saját viselkedéséért is felelősséget kell vállalnia.

Sőt, a történetnek kicsit olyan íze van, mintha Mihók Attila a nyilvános poszttal előre menekült volna: a játékvezetésről kezdett beszélni, miközben az ő reakciója is legalább annyira vizsgálatra szorul. Különösen azért, mert nem egyszerű klubedzőről van szó: Mihók a magyar női vízilabda meghatározó alakja, korábbi szövetségi kapitány, jelenleg pedig az MVLSZ leány tehetséggondozó programjának vezetője is.

Madaras Norbert nem söpri szőnyeg alá a botrányos ügyet

Madaras Norbert, a vízilabda-szövetség elnöke vizsgálatot ígér

A Magyar Vízilabda-szövetség először nem kívánt érdemben reagálni az ügyre, később azonban Madaras Norbert, az MVLSZ elnöke mégis megszólalt.

„A mérkőzést követően azonnal cselekedtünk, és minden érintettet bevonunk az ügy kivizsgálásába, mert a játékvezetés és az elfogadhatatlan edzői reakció kérdéskörét is alaposan meg kell vizsgálnunk. A vízilabda nem erről szól, és nem is szólhat erről” – fogalmazott Madaras Norbert a Nemzeti Sportnak nyilatkozva. A kétszeres olimpiai bajnok legenda különösen sajnálatosnak nevezte, ahogyan egy női játékvezetővel egy szövetségi alkalmazott viselkedett.

Az MVLSZ elnöke sokat sejtetően hozzátette: „Annyit mondhatok, hogy az ügy minden részletét kivizsgáljuk, és az eset nem marad következmények nélkül.”

Ez alapján Mihók Attilának fegyelmi eljárás keretében kell magyarázatot adnia a viselkedéséért, ugyanakkor az alapproblémát, az esetlegesen részrehajló játékvezetői ténykedést sem lehet szőnyeg alá söpörni.

Mihók Attila kirohanása: