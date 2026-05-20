Piros Zsombor mindent bevetett, azzal próbálkozott, ami Fucsovicsnak nem sikerült
Piros Zsombor 6:4, 7:6-os vereséget szenvedett a 11. kiemelt Henrique Rocha ellen a Roland Garros selejtezőjének első fordulójában. A portugál teniszező tavaly a legjobb 32 közé jutott Párizsban, s bár Piros Zsombor trükkös szervája meglepte, Rocha hozta a papírformát. Ezzel eldőlt, hogy egyesben öt magyar teniszező szerepel a salakpályás Grand Slam-torna főtábláján: Marozsán Fábián, Fucsovics Márton, Bondár Anna, Udvardy Panna és Gálfi Dalma.
