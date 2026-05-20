Kijevben is bevallották: sok az ukrán hadköteles a Tisza környékén

A témában megszólalt Viktor Mikita, az Ukrán Elnöki Hivatal helyettes vezetője és Kárpátalja korábbi kormányzója is. Álláspontja szerint a jelenlegi szabályozás, amely alapján a vállalatok alkalmazottaik legfeljebb felét mentesíthetik a mozgósítás alól, már így is a működés fenntarthatóságának minimumát jelenti.

Kiemelte, hogy a gazdasági háttér szerepe a háborús helyzetben a frontvonal jelentőségével vetekszik. Az állam működéséhez, a hadsereg ellátásához és fenntartásához szükséges források jelentős részét a vállalkozások által befizetett adók biztosítják. Hivatalos adatok alapján 2025-ben az ukrán üzleti szféra jelentős mennyiségű adókat és járulékokat fizetett az államkasszába. Ezekből a pénzekből fedezik a katonák juttatásait, a haditechnikai beszerzéseket és az állami intézményrendszer működtetését is.

Mikita úgy látja, veszélyes irányt vesz a közbeszéd azok részéről, akik a kritikus státusz teljes megszüntetését sürgetik. Szerinte sok esetben olyan döntéshozók állnak elő radikális elképzelésekkel, akik ugyan rendelkeznek mentességgel, de nem ismerik kellő mélységben a helyi gazdaságok és önkormányzatok működését.

A decentralizáció következtében a települések ma már jelentős részben saját bevételeikből tartják fenn az oktatási, egészségügyi és kommunális rendszereket.

Egy-egy vállalkozás kulcsembereinek kiesése pedig rövid idő alatt komoly következményeket indíthat el. Ez a gyakorlatban termelési kapacitások leállását, exportpiacok elvesztését és a helyi adóbevételek visszaesését jelentheti.

Hosszabb távon pedig akár a vízellátás, a fűtési rendszerek és más alapvető közszolgáltatások fenntarthatósága is veszélybe kerülhet.

Szakértők szerint a hátország gazdasági stabilitása közvetlenül hat a katonák családjainak helyzetére is. Egy meggyengült gazdaság a fronton szolgálók hozzátartozóit is kedvezőtlen helyzetbe sodorhatja.

A vita során szóba kerültek a mozgósítási tartalékok is. A nyilvánosságra került becslések szerint több mint kétmillió hadköteles ukrán férfi továbbra sem frissítette adatait a hadkiegészítő szerveknél. Emellett különféle források mintegy 200 ezerre teszik azoknak a katonáknak a számát, akik engedély nélkül távoztak alakulatuktól.