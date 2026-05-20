Szárazság és kártevők tizedelik a szőlőt

Rendkívül nehéz szezon elé néz a magyarországi borászat, a gazdáknak két évtizede nem kellett ennyi nehézséggel megküzdeniük egyszerre. A termést komolyan veszélyezteti a szőlő szempontjából egyre kritikusabb aszály és a tavaszi fagy. A Syngenta szakértői egy friss elemzésben mutattak rá a megelőzés és az okszerű védekezés fontosságára az idei évben.

Schweickhardt Gyula
2026. 05. 20. 9:51
Fotó: Istvan Nagy
A kór sajnos minden borvidéket érint, a legrosszabb helyzet a zalai régióban tapasztalható, ahol számos területen már a teljes kivágás maradt az egyetlen megoldás. Közvetlen gyógymód nem létezik, így a megelőzés egyetlen módja a vektorként működő rovarok irtása.

A sikeres védekezéshez a kabócák monitorozását már májusban el kell kezdeni csapdázással. Ha a rovar egyedszáma megnő, azonnali beavatkozás szükséges. A termelőket ma már országos előrejelző rendszerek segítik, a jól időzített rovarölő szeres kezelések pedig jelentősen mérséklik a betegség terjedését.

