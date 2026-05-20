Nagyot zuhant az arany ára – átmeneti korrekció vagy tartós trendforduló?
Az arany árfolyama január óta több mint húsz százalékot esett vissza, és már ismét a tavaly decemberi szintek közelében mozog. Egyelőre nincs konszenzus az elemzők között arról, hogy átmeneti korrekcióról vagy tartós trendfordulóról van-e szó. A piacot jelenleg elsősorban az emelkedő amerikai kamatvárakozások mozgatják, amelyek csökkentik a kamatot nem fizető arany vonzerejét.
Komment
Összesen 0 komment
A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A téma legfrissebb híreiTovább az összes cikkhez
Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!
- Iratkozzon fel hírlevelünkre
- Csatlakozzon hozzánk Facebookon és Twitteren
- Kövesse csatornáinkat Instagrammon, Videán, YouTube-on és RSS-en
Szóljon hozzá!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!