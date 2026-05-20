Scherer PéterRujder VivienÓkovács Szilveszter

Így búcsúzik Scherer Pétertől Rujder Vivien: soha nem látott videót osztott meg filmbeli apjáról

Megható felvétellel búcsúzik Rujder Vivien az Apatigris forgatásáról Scherer Pétertől. A színésznő a legféltettebb emlékét osztotta meg a 64 éves korában elhunyt színművészről, aki autóvezetés közben énekelve mutatta meg hamisítatlan, életigenlő énjét.

Munkatársunktól
2026. 05. 20. 9:17
Fotó: MTI/Cseke Csilla
A megosztott videóban a színész autóvezetés közben, teljes önfeledtséggel és jókedvűen énekel egy végtelenül optimista hangvételű dalt, ami hűen tükrözi az életigenlését. 

Rujder Vivien a megható képsorok mellé csak annyit írt búcsúzóul, hogy 

A legkedvesebb emlékem róla, az én egyetlen Pepimről.

Scherer Pétertől a tragikus hír hallatán természetesen számtalan más pályatárs is fájó szívvel vett búcsút, így Ókovács Szilveszter is. 

Az Operaház igazgatója kiemelte:

Az most nem frázis, hogy hiányozni fog: nincs még egy ilyen, épp ilyen magyar színész, mint ő. Volt… Nehéz leírni.

A háttérben meghúzódó fájdalmas valóságot a Nézőművészeti Kft. közleménye tette teljessé, amelyből kiderült, hogy a művész méltósággal viselt, hosszan tartó betegség után távozott. 

A veszteség súlyát legközelebbi barátja és évtizedes alkotótársa, Mucsi Zoltán szavai foglalták össze leginkább, aki szívbe markoló üzenetében úgy fogalmazott, hogy a nap már soha többé nem fog ugyanúgy sütni a földön Scherer Péter nélkül.

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
