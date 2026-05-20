Harden betlizett, a Knicks nyerte a New York-i thriller első felvonását az NBA-ben

Nem kért időt a Cavaliers edzője

A Cleveland Cavaliers vezetőedzője, Kenny Atkinson megvédte azt a döntését, hogy nem használta el az időkéréseit a negyedik negyed hajrájában még akkor sem, amikor csapata 22 pontos előnyt adott le az utolsó nyolc percben. Atkinson a Knicks nagy felzárkózása alatt mindössze egyszer kért időt, és kettő megmaradt a negyedik negyed végére.

Szeretem tartalékolni az időkéréseimet. Nem akartam úgy a végjátékba menni, hogy csak egy időkérés marad egy egy- vagy kétpontos meccsen. Próbáltam megtartani őket

– mondta az edző a meccs után, aki szerint balszerencsések is voltak.

A Cavaliers edzője, Kenny Atkinson nem kért időt a végén, pedig lehet, hogy kellett volna Fotó: SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az egyetlen dolog, amit bánok – és ez előfordulhat, amikor elfáradsz –, hogy megállt a labda. Addig remekül jártattuk, aztán kicsit statikussá vált a játékunk

– nyilatkozta Atkinson. A Knicks nagy hajrája alatt a Cavaliers sztár hátvédpárosa, Donovan Mitchell és James Harden együttesen 1/10-es mezőnymutatót produkált (triplából 0/5), mindössze három ponttal és két eladott labdával.

A Knicks sorozatban nyolcadik győzelmét aratta, és péntek hajnalban ismét hazai pályán játssza a második meccset.

NBA, rájátszás, eredmények



New York Knicks – Cleveland Cavaliers 115-104 (hosszabbítás után)

A párharc állása: 1-0 a Knicks javára