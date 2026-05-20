A harmadik világháborúra készülnek a németek, hatalmas haderőfejlesztés zajlik az országban

A bajor kormányfő szerint ezt az űrt európai technológiával kell betölteni. Úgy fogalmazott: cél, hogy Németország saját közepes hatótávolságú rakétarendszert hozzon létre, amelynek alapját a Taurus manőverező robotrepülőgépek fejlesztése során megszerzett tudás adhatja.

Söder szerint egy új rakétakonzorcium jöhetne létre bajor vállalatok részvételével, amely képes lenne önálló német fegyverrendszerek előállítására. A politikus hangsúlyozta: ezért a bajor tartományi kormány a szövetségi szinten is lobbizni fog.

Bajorország fegyverkezne

A bajor miniszterelnök ambiciózus célokat is megfogalmazott. Elmondása szerint jelenleg Bajorországban 76 Bundeswehr-létesítmény működik, mintegy 40 ezer emberrel, ebből 30 ezer katona. Ez a teljes német haderő mintegy 15 százalékát jelenti, ám Söder szeretné elérni, hogy a Bundeswehr jövőbeli bővítésének 20 százaléka Bajorországba kerüljön. Nemcsak a katonák számát növelnék, hanem a hadiipari megrendeléseket is. A bajor kormányfő szerint az új német fegyverbeszerzések 25–30 százalékát a tartományban kellene gyártani.