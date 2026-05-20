A harmadik világháborúra készülnek a németek, hatalmas haderőfejlesztés zajlik az országban

A NATO-tagországok fokozódó biztonsági kihívásokkal szembesülnek az orosz katonai fenyegetés árnyékában, miközben az Egyesült Államok európai szerepvállalása körül egyre több a bizonytalanság. Markus Söder bajor miniszterelnök ennek kapcsán hangsúlyos javaslatot tett: Bajorországban német fejlesztésű közepes hatótávolságú rakéták gyártását indítanák el, miközben a tartomány meghatározó szerepet kapna a Bundeswehr megerősítésében és a német hadiipar fejlesztésében.

Forrás: Origo2026. 05. 20. 10:55
Markus Söder (CSU), Bajorország miniszterelnöke rakétákat gyártana Fotó: Peter Kneffel Forrás: dpa Picture-Alliance/AFP
A bajor kormányfő szerint ezt az űrt európai technológiával kell betölteni. Úgy fogalmazott: cél, hogy Németország saját közepes hatótávolságú rakétarendszert hozzon létre, amelynek alapját a Taurus manőverező robotrepülőgépek fejlesztése során megszerzett tudás adhatja.

Söder szerint egy új rakétakonzorcium jöhetne létre bajor vállalatok részvételével, amely képes lenne önálló német fegyverrendszerek előállítására. A politikus hangsúlyozta: ezért a bajor tartományi kormány a szövetségi szinten is lobbizni fog.

Bajorország fegyverkezne

A bajor miniszterelnök ambiciózus célokat is megfogalmazott. Elmondása szerint jelenleg Bajorországban 76 Bundeswehr-létesítmény működik, mintegy 40 ezer emberrel, ebből 30 ezer katona. Ez a teljes német haderő mintegy 15 százalékát jelenti, ám Söder szeretné elérni, hogy a Bundeswehr jövőbeli bővítésének 20 százaléka Bajorországba kerüljön. Nemcsak a katonák számát növelnék, hanem a hadiipari megrendeléseket is. A bajor kormányfő szerint az új német fegyverbeszerzések 25–30 százalékát a tartományban kellene gyártani.

A Taurus KEPD-350 cirkálórakéta kiállítva az MBDA Deutschland standjánál a berlini Brandenburg repülőtéren (BER) 2024. június 3-án, az Nemzetközi Repülési Kiállítás előtt két nappal. A Taurus (Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System) KEPD-350 (Kinetic Energy Penetrator and Destroyer) fontos célpontok nagy távolságból való megsemmisítésére szolgál, és a német légierő egyik legmodernebb rakétája.
A német Taurus KEPD-350 cirkálórakéta (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Bernd von Jutrczenka)

Söder egy másik fontos projektet is felvetett: Bajorország kész lenne társfinanszírozni egy új, a Bundeswehr számára létrehozandó műholdas és űrvédelmi központot. A politikus szerint a tartomány technológiai és ipari adottságai miatt „kiválóan alkalmas” lenne egy ilyen központ befogadására.

A fegyverkezési verseny közben Németországon belül is fokozódik. Baden-Württemberg új miniszterelnöke, Cem Özdemir szintén erősítené a tartomány hadiiparát, és máris jelezte: Bajorország riválisa kíván lenni ezen a területen.

Cem Özdemir (Alliance 90/Zöldek), Baden-Württemberg miniszterelnöke és Manuel Hagel (CDU) a tartományi sajtókonferencián, 2026. május 19-én, Stuttgartban.
Cem Özdemir (Alliance 90/Zöldek), Baden-Württemberg miniszterelnöke (Fotó: dpa Picture-Alliance/AFP/Katharina Kausche)

Söder emellett sürgette a német állam szerepvállalását a KNDS német–francia hadiipari konszernben is, amely tőzsdére készül. A bajor vezető szerint Berlinnek legalább 30 százalékos részesedést kellene szereznie a vállalatban, különben fennáll a veszélye annak, hogy a stratégiai tudás és a munkahelyek Franciaországba kerülnek.

