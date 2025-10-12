Németország újra fegyverkezik – de mennyire erős valójában a Bundeswehr?

– 2026-tól minden 18 éves férfi (és önkéntes alapon a nők) kérdőívet kap, amelyben meg kell jelölni, érdekelné-e őket a szolgálat.

– 2027-től pedig megkezdődhet az orvosi alkalmassági vizsgálatok rendszere, ami egyfajta „puha” sorozási előszobának tekinthető.

A cél, hogy a hadsereg 260 ezer aktív katonára és 200 ezer tartalékosra bővüljön – számolt be a Military.com.

Ha azonban az önkéntes rendszer nem hozza meg a kívánt eredményt, az egyre harciasabb kijelentéseket tevő Merz-kormány nem zárja ki a sorkötelezettség visszaállítását sem.

Toborzási válság és társadalmi ellenállás

A Bundeswehr toborzási kampányai eddig korlátozott sikerrel jártak. A fiatal németek körében alacsony a katonai pálya presztízse, a civil szférában pedig jóval magasabb bérek és stabilabb karrierutak várják őket. Ráadásul az infrastruktúra is hiányos: sok laktanya elavult, a kiképzőközpontok modernizálása elhúzódik.

„Túl sok a papír, túl kevés a páncél” – fogalmazott egy német parlamenti képviselő egy interjúban.

A Bundeswehr fegyverrendszerei

A német hadsereg felszerelése az elmúlt évtizedekben látványosan leépült, de az orosz–ukrán háború kitörése után Berlin újra komoly fegyverkezésbe kezdett. A korszakváltás jegyében elindult modernizáció célja, hogy a Bundeswehr visszanyerje nagyhatalmi státuszához méltó erejét.

A páncélos haderő gerincét a Leopard 2A6 és 2A7V harckocsik alkotják, amelyekből Németország mintegy 300 darabot tart hadrendben, bár ezek közül nem mind hadra fogható. A Leopard 2A8 beszerzése már folyamatban van, ez a típus digitális harcvezetési rendszerrel és továbbfejlesztett páncélzattal erősíti a szárazföldi csapatokat.

Illusztráció Leopard 2A8 (Fotó: Képernyőkép)

A régi Marder gyalogsági harcjárműveket fokozatosan váltja le a Puma IFV, illetve a Boxer páncélozott szállító, de mindkét programot technikai hibák és késések kísérik. A tüzérség fő eszköze a Panzerhaubitze 2000 önjáró löveg, valamint a MARS II rakéta-sorozatvető, ám ezekből a német készletek szűkösek, részben az ukrajnai fegyverszállítások miatt.