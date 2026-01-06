Cseh Tamás-dallal mutatják be a budapesti kormányzati fejlesztéseket – Orbán Viktor is közreműködik + videó

Szentkirályi Alexandra a közösségi oldalán tudatta, hogy videó készül a Budapesten megvalósult kormányzati fejlesztésekről, amelyben Orbán Viktor hangja is megszólalhat. A Fidesz–KDNP fővárosi frakcióvezetője elmondása szerint a videóban azok a beruházások jelennek meg, amelyek a főváros fejlődését szolgálták. Hangsúlyozta:

a fejlesztéseknek csak egy része fér bele az anyagba, mivel – mint fogalmazott – annyi mindent tett a kormány Budapestért.

Szentkirályi Alexandra személyesen Orbán Viktort kérte fel a részvételre. A tervek szerint a miniszterelnök nem képen, hanem hangüzenet formájában szerepelne a videóban.

Orbán Viktor a videóban Cseh Tamás Budapest című dalának két sorát mondta fel, az erről készült felvételt a kormányfő is megosztotta a közösségi oldalán.

Itt van a város, vagyunk lakói / Maradunk itten, maradunk itt, maradunk.

Mint arról beszámoltunk, az elmúlt 15 évben a kormány mintegy háromezermilliárd forint értékben hajtott végre fejlesztéseket Budapesten. Az elmúlt két évben is számos beruházás valósult meg, illetve indult el a fővárosban, amelyek az egészségügyet, a köznevelést, a kultúrát, a közlekedést, a sportot és az infrastruktúrát egyaránt érintették. Szentkirályi Alexandra felhívta a figyelmet arra is, hogy a kormány hosszú távon gondolkodik Budapest jövőjéről.