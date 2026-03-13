Úgy tűnik, két futamot is törölnek az idei Forma–1-es versenynaptárból

Már az idénynyitó előtt felmerült, hogy a közel-keleti konfliktus miatt csökkenhet az idei futamok száma, de a Nemzetközi Automobil-szövetség akkor ezt még nem erősítette meg, mondván, figyelemmel követi az eseményeket, és a megfelelő időben döntést hoz. Úgy tűnik, eljött ez a pillanat, a Sky Sports legalábbis úgy értesült, az FIA az előttünk álló hétvégén bejelenti az áprilisban esedékes Forma–1-es Szaúdi és Bahreini Nagydíjak törlését.

Calderon Dubai Viktória
2026. 03. 13. 17:42
Oscar Piastri 2024-ben Szaúd-Arábiában is versenyzett – idén is megteheti? Fotó: JAKUB PORZYCKI Forrás: NurPhoto
A 2020-as években többször is előfordult, hogy töröltek egy-egy Forma–1-es futamot, ilyenkor a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, vagy éppen özönvízszerű esőzés állt a háttérben. Tavaly semmi sem szólt közbe, lezajlott mind a 24 futam, és a száguldó cirkuszban idén is ennyire készültek, de az idénynyitó Ausztrál Nagydíj előtt felmerült, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség végül mégsem tartja magát az eredeti versenynaptárhoz, a közel-keleti konfliktus miatt csökkenhet a futamok száma.

A 2025-ös Forma–1-es Bahreini Nagydíj rajtja (Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto)

Bahrein és Szaúd-Arábia is elköszönhet

Az FIA akkor még nem döntött, viszont a Sky Sports úgy tudja, hogy azóta már megtette, és a hétvégén a világ tudtára adja, hogy mindkét áprilisi versenyt, a bahreinit és a szaúdit is törli. Míg ilyenkor korábban előfordult, hogy más pálya ugrott be rendezőként, most valószínűleg nem ez lesz a helyzet. A csapatok, de főként a pilóták rendszeresen felszólalnak a sűrű versenynaptár miatt, nehéz lenne időpontot találni a pótlásra, így 22-re módosulhat a 2026-os futamok száma. Ezzel egyetemben a harmadik, illetve az ötödik, a Japán és a Miami Nagydíjak között öthetes szünet alakulna ki.

Az FIA egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.

 

A teljes 2026-os Forma–1-es versenynaptár

  • március 6–8. Ausztrál Nagydíj, Melbourne
  • március 13–15. Kínai Nagydíj, Sanghaj
  • március 27–29. Japán Nagydíj, Szuzuka
  • április 10–12. Bahreini Nagydíj, Szahír
  • április 17–19. Szaúdi Nagydíj, Dzsidda
  • május 1–3. Miami Nagydíj, Miami
  • május 22–24. Kanadai Nagydíj, Montréal
  • június 5–7. Monacói Nagydíj, Monaco
  • június 12–14. Barcelonai Nagydíj, Barcelona
  • június 26–28. Osztrák Nagydíj, Spielberg
  • július 3–5. Brit Nagydíj, Silverstone
  • július 17–19. Belga Nagydíj, Spa-Francorchamps
  • július 24–26. Magyar Nagydíj, Mogyoród
  • augusztus 21–23. Holland Nagydíj, Zandvoort
  • szeptember 4–6. Olasz Nagydíj, Monza
  • szeptember 11–13. Spanyol Nagydíj, Madrid
  • szeptember 24–26. Azeri Nagydíj, Baku
  • október 9–11. Szingapúri Nagydíj, Szingapúr
  • október 23–25. Egyesült Államok Nagydíj, Austin
  • október 30.–november 1. Mexikói Nagydíj, Mexikóváros
  • november 6–8. Brazil Nagydíj, Sao Paulo
  • november 19–21. Las Vegas-i Nagydíj, Las Vegas
  • november 27–29. Katari Nagydíj, Loszail
  • december 4–6. Abu-Dzabi Nagydíj, Jas Marina

 

 

Bayer Zsolt
idezojelekukrán

Na, gyertek, csüccs ide!

Bayer Zsolt avatarja

Az ukrán fenyegető gazember, a Karma és a hazai balliberális sajtó nevetséges hazudozása.

