Úgy tűnik, két futamot is törölnek az idei Forma–1-es versenynaptárból

A 2020-as években többször is előfordult, hogy töröltek egy-egy Forma–1-es futamot, ilyenkor a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, vagy éppen özönvízszerű esőzés állt a háttérben. Tavaly semmi sem szólt közbe, lezajlott mind a 24 futam, és a száguldó cirkuszban idén is ennyire készültek, de az idénynyitó Ausztrál Nagydíj előtt felmerült, hogy a Nemzetközi Automobil-szövetség végül mégsem tartja magát az eredeti versenynaptárhoz, a közel-keleti konfliktus miatt csökkenhet a futamok száma.

A 2025-ös Forma–1-es Bahreini Nagydíj rajtja (Fotó: ANDREA DIODATO / NurPhoto)

Bahrein és Szaúd-Arábia is elköszönhet

Az FIA akkor még nem döntött, viszont a Sky Sports úgy tudja, hogy azóta már megtette, és a hétvégén a világ tudtára adja, hogy mindkét áprilisi versenyt, a bahreinit és a szaúdit is törli. Míg ilyenkor korábban előfordult, hogy más pálya ugrott be rendezőként, most valószínűleg nem ez lesz a helyzet. A csapatok, de főként a pilóták rendszeresen felszólalnak a sűrű versenynaptár miatt, nehéz lenne időpontot találni a pótlásra, így 22-re módosulhat a 2026-os futamok száma. Ezzel egyetemben a harmadik, illetve az ötödik, a Japán és a Miami Nagydíjak között öthetes szünet alakulna ki.

Az FIA egyelőre nem nyilatkozott az ügyben.