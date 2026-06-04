Ez a nyilatkozat Liverpoolban és Lipcsében is kiveri a biztosítékot
Topklubok egész sora az RB Leipzig 19 éves szélsőjének lábai előtt hever. Yan Diomande remekelt az idényben, a lipcsei csapat sietett is leszögezni, hogy az elefántcsontparti játékos nem eladó. Ez persze a Mohamed Szalah utódját kereső Liverpoolt és a BL-győztes PSG-t nem hatja meg, és már Diomande is letette a voksát az egyik mellett.
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