Ez a nyilatkozat Liverpoolban és Lipcsében is kiveri a biztosítékot

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Topklubok egész sora az RB Leipzig 19 éves szélsőjének lábai előtt hever. Yan Diomande remekelt az idényben, a lipcsei csapat sietett is leszögezni, hogy az elefántcsontparti játékos nem eladó. Ez persze a Mohamed Szalah utódját kereső Liverpoolt és a BL-győztes PSG-t nem hatja meg, és már Diomande is letette a voksát az egyik mellett.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 18:44
Yan Diomande az egyik legkeresettebb fiatal játékos Fotó: PHILIPP VON DITFURTH Forrás: DPA
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