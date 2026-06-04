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Putyin üzent a Nyugatnak, Libanonban tűzszünet lépett életbe és UFO-bázisokról is szóba kerültek

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Az orosz elnök kijelentette, hogy országa – ha kell – legyőzi Ukrajnát, de hajlandóak tárgyalni, Izrael és Libanon megállapodott a tűzszünetről, és továbbra sem világos, Brüsszel mit vár el a pénzekért cserébe. Emellett írtunk arról is, hogy egy volt CIA-ügynök szerint négy rejtett ufóbázis van a Földön. A nap lefontosabb külpolitikai hírei.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 23:59
UFO-bázisokról beszélt egy CIA ügynök Forrás: AFP
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Továbbra sem világos, Brüsszel mit vár el a pénzekért cserébe

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja hiába kérdezett, az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottságának ülésén sem kapott választ. A politikus azt szerette volna megtudni, hogy a védett üzemanyagárak és a rezsicsökkentés kapcsán Brüsszel és a magyar kormány miben állapodott meg, miután az Európai Bizottság mindkét intézkedést támadta korábban. 

Nincs új a nap alatt, továbbra sem kaptunk választ arra, mit tartalmaz a Tisza Párt és Brüsszel egyezsége energiaügyben. Ettől függetlenül az igazságra hamarosan fény derülhet, és tisztábban láthatjuk, milyen vállalásokat tett a Tisza Párt a bizottság felé

– fogalmazott Gyürk közleményében. 

Négy rejtett ufóbázisról beszélt egy volt CIA-ügynök

Egy volt CIA-ügynök azt állítja, hogy négy rejtett földönkívüli bázis működik a Földön, Alaszkában, Ausztráliában és Zimbabwéban is. Bár a történet rendkívüli állításokat tartalmaz ufójárműveket javító központokról és idegen lények által használt belépési pontokról, a bázisok létezésére nincs nyilvánosan elérhető bizonyíték. 

Buchanan a podcastban azt mondta, hogy részt vett egy titkos, hidegháborús kutatási programban, amely azt vizsgálta, képes-e az ember távoli helyekről információkat gyűjteni. 

Elmondása szerint a program keretében több ilyen létesítmény felkutatásával is megbízták.

Borítókép: UFO-bázisokról beszélt egy CIA ügynök (Fotó: AFP)

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