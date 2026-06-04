Putyin üzent a Nyugatnak, Libanonban tűzszünet lépett életbe és UFO-bázisokról is szóba kerültek

Továbbra sem világos, Brüsszel mit vár el a pénzekért cserébe

Gyürk András, a Fidesz EP-képviselője, a Patrióták frakciójának tagja hiába kérdezett, az Európai Parlament Ipar, kutatás- és energiaügyi (ITRE) szakbizottságának ülésén sem kapott választ. A politikus azt szerette volna megtudni, hogy a védett üzemanyagárak és a rezsicsökkentés kapcsán Brüsszel és a magyar kormány miben állapodott meg, miután az Európai Bizottság mindkét intézkedést támadta korábban.

Nincs új a nap alatt, továbbra sem kaptunk választ arra, mit tartalmaz a Tisza Párt és Brüsszel egyezsége energiaügyben. Ettől függetlenül az igazságra hamarosan fény derülhet, és tisztábban láthatjuk, milyen vállalásokat tett a Tisza Párt a bizottság felé

– fogalmazott Gyürk közleményében.