A Tisza-kormány hadat üzent az önkormányzatoknak

Korábban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) is tudatta, hogy

a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja a szervezet.

Sikeres polgármesterek esnének áldozatul a kormányzati törekvéseknek

Mint ismert, a kormány a lex Orbán törvényjavaslattal nyolc évben maximalizálná, hogy egy személy mennyi ideig lehet Magyarország miniszterelnöke. A jelenlegi tervek szerint a javaslat 1990-től számolná a kormányfői ciklusokat, amivel kizárnák annak a lehetőségét, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök lehessen. Később Magyar Péter azt is kilátásba helyezte, hogy a cikluskorlátot más tisztségekre is kiterjesztik. Pár nappal később Bihari Zoltán tiszás képviselő már konkrétan elismerte, hogy a miniszterelnöki tisztség után a polgármesterek esetében is bevezethető lenne a két választási győzelemre vonatkozó korlát.

Valószínű, hogy ez a településeken is be lesz vezetve

– mondta.

Ez pedig a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy polgármester legfeljebb kétszer nyerhetne választást, illetve ennek megfelelően legfeljebb két cikluson át lehetne településvezető. A felvetés következményeként sok olyan, helyben sikeres polgármester is kieshetne a jövőbeni demokratikus versenyből, aki korábban többször is elnyerte a választók bizalmát – és ennek a döntésnek Tisza Párttal szimpatizáló baloldali polgármesterek is áldozatul eshetnek.

A 444 arról írt néhány hete, hogy a Tiszában az előre hozott önkormányzati választások ötletét mérlegelik. Amennyiben ezt valóban meglépné a kormánytöbbség, azzal a 2024-ben demokratikusan megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők mandátuma politikai indokokból szűnne meg idő előtt.

Felszámolhatják a kistelepülések önkormányzatait?

De már az is felmerült, hogy a kisebb településeken a kormány megszüntetné az önkormányzatokat. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert a Népszava arról kérdezte, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi önkormányzatra, példaként említve, hogy harminc–hetven fős települések választanak és tartanak el polgármestert és képviselő-testületet.