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A Tisza-kormány hadat üzent az önkormányzatoknak

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Nagy felháborodást okozott a polgármesterek között, hogy a kormány megvágná a településvezetők fizetését. De nem ez az egyetlen olyan lépés a Tiszától, ami komoly vitát váltott ki, hiszen már meglebegtették, hogy a polgármesterek megbízatását is két ciklusban korlátoznák. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter pedig már azt sem zárja ki, hogy megszűnhetnek a kistelepüléseken az önkormányzatok.

Máté Patrik
2026. 06. 04. 20:32
Fotó: Havran Zoltán
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Korábban a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) is tudatta, hogy 

a polgármesteri illetmények csökkentésére vonatkozó miniszterelnöki bejelentést átgondolatlan kijelentésnek tartja a szervezet.

Sikeres polgármesterek esnének áldozatul a kormányzati törekvéseknek

Mint ismert, a kormány a lex Orbán törvényjavaslattal nyolc évben maximalizálná, hogy egy személy mennyi ideig lehet Magyarország miniszterelnöke. A jelenlegi tervek szerint a javaslat 1990-től számolná a kormányfői ciklusokat, amivel kizárnák annak a lehetőségét, hogy Orbán Viktor újra miniszterelnök lehessen. Később Magyar Péter azt is kilátásba helyezte, hogy a cikluskorlátot más tisztségekre is kiterjesztik. Pár nappal később Bihari Zoltán tiszás képviselő már konkrétan elismerte, hogy a miniszterelnöki tisztség után a polgármesterek esetében is bevezethető lenne a két választási győzelemre vonatkozó korlát.

Valószínű, hogy ez a településeken is be lesz vezetve

– mondta. 

Ez pedig a gyakorlatban azt jelentené, hogy egy polgármester legfeljebb kétszer nyerhetne választást, illetve ennek megfelelően legfeljebb két cikluson át lehetne településvezető. A felvetés következményeként sok olyan, helyben sikeres polgármester is kieshetne a jövőbeni demokratikus versenyből, aki korábban többször is elnyerte a választók bizalmát – és ennek a döntésnek Tisza Párttal szimpatizáló baloldali polgármesterek is áldozatul eshetnek.

A 444 arról írt néhány hete, hogy a Tiszában az előre hozott önkormányzati választások ötletét mérlegelik. Amennyiben ezt valóban meglépné a kormánytöbbség, azzal a 2024-ben demokratikusan megválasztott polgármesterek és önkormányzati képviselők mandátuma politikai indokokból szűnne meg idő előtt.

Felszámolhatják a kistelepülések önkormányzatait?

De már az is felmerült, hogy a kisebb településeken a kormány megszüntetné az önkormányzatokat. Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési minisztert a Népszava arról kérdezte, hogy szükség van-e egyáltalán ennyi önkormányzatra, példaként említve, hogy harminc–hetven fős települések választanak és tartanak el polgármestert és képviselő-testületet. 

Dr. Lőrincz Viktória
Lőrincz Viktória vidék- és településfejlesztési miniszter (Fotó: Hatlaczki Balázs)

„Ez most semmilyen szinten nem merült fel, de hosszú távon akár érdekes vizsgálat lehetne majd, mekkora népességtől érdemes ezt a rendszert fenntartani” – jelentette ki a tárcavezető. Navracsics Tibor, a Fidesz önkormányzati kabinetjének a vezetője a közösségi oldalán reagált Lőrincz Viktória felvetésére.

Mire gondolt a miniszter? Szerinte a kistelepüléseket nem illeti meg az önkormányzás alkotmányos joga?

– írta a korábbi tárcavezető.

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: Havran Zoltán)


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