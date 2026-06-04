Real MadridFlorentino PérezJosko GvardiolManchester City

A City–Real-csörte folytatódik: egy harmadik manchesteri a Madrid célkeresztjében

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Nagy a nyüzsgés a Real Madridnál, a hétvégén elnökválasztás lesz. Florentino Pérez és főként kihívója, Enrique Riquelme fűt-fát ígér, hogy neki szavazzanak bizalmat. Utóbbi egészen elképesztő kijelentéseket tett Erling Haaland és Rodri megszerzéséről – ezeket a Manchester City sem tűrte szó nélkül. Viszont Pérez egyik kiszemeltje is az angolok játékosa, tehát a két klubnak még lehet csörtéje egymással ezen a nyáron.

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 19:35
Rayan Cherki (balra) és Josko Gvardiol öröme Fotó: MI NEWS Forrás: NurPhoto
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A 24 éves futballista a sokoldalúsága miatt is jó választás lenne, középhátvédként és a védelem bal oldalán is tud játszani. Természetesen ezzel az angolok is tisztában vannak, és nem szeretnék őt elengedni, így horvát lapértesülések szerint azon dolgoznak, hogy egy új szerződéssel, magasabb fizetéssel magukhoz láncolják, de ha valóban menni akar, nem fognak a 70 millió euróra taksált Gvardiol útjába állni. A horvát játékos 2023-ban Pep Guardiola kérésére érkezett a Cityhez, és alapembernek számított, míg januárban meg nem sérült, aztán 27 mérkőzésről lemaradt. Májusban tért vissza, ám az edzőlegenda lemondásával úgy érzi, az ő esetében is eljött a búcsú ideje.

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