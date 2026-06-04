A City–Real-csörte folytatódik: egy harmadik manchesteri a Madrid célkeresztjében

A 24 éves futballista a sokoldalúsága miatt is jó választás lenne, középhátvédként és a védelem bal oldalán is tud játszani. Természetesen ezzel az angolok is tisztában vannak, és nem szeretnék őt elengedni, így horvát lapértesülések szerint azon dolgoznak, hogy egy új szerződéssel, magasabb fizetéssel magukhoz láncolják, de ha valóban menni akar, nem fognak a 70 millió euróra taksált Gvardiol útjába állni. A horvát játékos 2023-ban Pep Guardiola kérésére érkezett a Cityhez, és alapembernek számított, míg januárban meg nem sérült, aztán 27 mérkőzésről lemaradt. Májusban tért vissza, ám az edzőlegenda lemondásával úgy érzi, az ő esetében is eljött a búcsú ideje.