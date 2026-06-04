Az Európai Bizottság a rezsicsökkentés és az árstopok kivezetését követeli az uniós forrásokért cserébe

A tét óriási, hiszen a 2028–2034-es új uniós költségvetésben már a kohéziós források mellett az agrárpénzeket is csak akkor lennének hajlandók folyósítani, ha Magyarország behódol ezeknek az elvárásoknak. Magyar Péter, jól látszik, hogy kész megfizetni ezt a brüsszeli számlát, és feláldozni a hazai vívmányokat a pénzcsapok megnyitásáért cserébe. A kérdés már csak az, hogy a magyar emberek is hajlandóak-e erre?

– zárta a videót a képviselő.

Egy másik videóban Győri Enikő arról beszélt, hogy az Európai Bizottság hűségnyilatkozatokhoz köti a kifizetéseket, és ezt már nem csak ők mondják. Kitért a Politico legutóbbi elemzésére, ami egyértelműen megerősíti azt, amit régóta állítanak vagyis, hogy

az Európai Bizottság az uniós források elosztását a politikai zsarolás és az elvtelen háttéralkuk közvetlen eszközévé alakítja át

– emelte ki, majd úgy folytatta, hogy Ursula von der Leyen „politikai bizottság” koncepciója és a következő hétéves költségvetés tervei szerint a szakmai alapú, regionális fejlesztési rendszert egy olyan végletesen központosított struktúra váltja fel,