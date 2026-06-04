rezsicsökkentésárstopuniós forrásokMagyar Péter

Az Európai Bizottság a rezsicsökkentés és az árstopok kivezetését követeli az uniós forrásokért cserébe

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Politikai csatározás zajlik a színfalak mögött az uniós milliárdokért és egy rossz alku árát a magyar családok fizethetik meg. A Fidesz–KDNP EP-képviselője szerint az Európai Bizottság drasztikus megszorításokat követel a kormánytól és a jóléti intézkedések felszámolását várja el a pénzcsapok megnyitásáért cserébe. De vajon tényleg kénytelenek leszünk búcsút inteni a rezsicsökkentésnek és a hatósági áraknak a brüsszeli alkuk miatt?

Magyar Nemzet
2026. 06. 04. 22:08
Magyar Péter miniszterelnök Forrás: AFP
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A tét óriási, hiszen a 2028–2034-es új uniós költségvetésben már a kohéziós források mellett az agrárpénzeket is csak akkor lennének hajlandók folyósítani, ha Magyarország behódol ezeknek az elvárásoknak. Magyar Péter, jól látszik, hogy kész megfizetni ezt a brüsszeli számlát, és feláldozni a hazai vívmányokat a pénzcsapok megnyitásáért cserébe. A kérdés már csak az, hogy a magyar emberek is hajlandóak-e erre?

– zárta a videót a képviselő.

Egy másik videóban Győri Enikő arról beszélt, hogy az Európai Bizottság hűségnyilatkozatokhoz köti a kifizetéseket, és ezt már nem csak ők mondják. Kitért a Politico legutóbbi elemzésére, ami egyértelműen megerősíti azt, amit régóta állítanak vagyis, hogy 

az Európai Bizottság az uniós források elosztását a politikai zsarolás és az elvtelen háttéralkuk közvetlen eszközévé alakítja át

– emelte ki, majd úgy folytatta, hogy Ursula von der Leyen „politikai bizottság” koncepciója és a következő hétéves költségvetés tervei szerint a szakmai alapú, regionális fejlesztési rendszert egy olyan végletesen központosított struktúra váltja fel, 

ahol a tagállamok vezetőinek a bizottság elnökénél kell »pitizniük« a pénzekért – ha behódolsz a brüsszeli fősodornak, megnyílik a pénzcsap, ha kiállsz a nemzeti érdekek mellett, elzárják.

Az EP-képviselő álláspontja világos, a föderalisztikus szuperállamot előkészítő törekvés a pillanatnyi politikai célok oltárán áldozza fel a nemzetek hosszú távú gazdasági fejlődését, de ők, Patrióták, a leghatározottabban küzdenek ez ellen a korlátlan hatalom ellen, és a jövőben is rendületlenül le fogják rántani a leplet a színfalak mögötti alkukról, hogy megvédjék a magyar emberek érdekeit.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, az unió véglegesen fel kívánja számolni a mesterségesen alacsonyan tartott hatósági árakat, helyettük a piaci alapú árazást és a kizárólag rászorultsági alapon működő támogatásokat szorgalmazza. Az Európai Bizottság elvárása szerint a rezsicsökkentés kivezetésére egy ütemtervet kell készítenie hat országnak – köztük Magyarországnak is. 

Borítókép: Magyar Péter miniszterelnök (Fotó: AFP)

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