KRESZbalesetVitézy Dávidrollerelektromos roller

Hamar pont kerülhet a felelőtlenül száguldozó rolleresek problémájának végére

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Egyre több balesetet okoznak az elektromos rollerrel közlekedők, amire Vitézy Dávid is reagált. A miniszter közölte, mielőbb módosítani kell a KRESZ-t. A Magyar Nemzet által megkérdezett szakértő szerint a módosításra már nem is kell sokat várni, ugyanis az új miniszternek már nem lesz sok dolga vele.

Erős Hunor
2026. 06. 04. 21:47
Fotó: Mészáros János
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Pető Attila elmondta, hogy a társadalmi egyeztetés a lobbicsoportokkal a rollerek ügyében már korábban megtörtént, nagyjából mindenki elmondta a véleményét. Az elhangzott véleményeket kell összefésülni és jogszabályi keretek között megjeleníteni. „Szorgalmaznám, hogy akár a nyár elején jelenjen meg a szabályozás, mert akkor lenne egy nyarunk, amikor tesztelnénk, hogy ezeket a szabályokat betartják-e és komolyan veszik-e” – mondta. Rámutatott: sokan attól félnek, hogy a rolleresek továbbra sem fognak szabályosan közlekedni, ha van szabály, ha nincs. 

A szakértő szerint azért van szükség a szabályozás mielőbbi bevezetésére és a tesztelésre, mert ha mégis találnának benne valamit, ami mégsem stimmel, akkor a teljes KRESZ megújításakor az esetleges esetlenségeket pontosítani lehetne.

Tehát nem rossz ez az elgondolás, minél hamarabb ezt meg kéne csinálni, mert valóban sok a rolleres baleset – tette hozzá Vitézy Dávid kijelentéseire utalva.

Akár már a nyáron megjelenhet az új KRESZ egy része

Jelenleg az a probléma, hogy a KRESZ a rollereseket nem szabályozza, ezért azt gondolják, ha nincs szabályozás, akkor azt csinálhatnak, amit akarnak. Sajnos, ez van a fejekben, ezért is látjuk ezeket a baleseteket – mutatott rá a szakértő. Jelezte: ha jogszabály rögzíti, hogy ki vezethet ilyen rollert, hogy kell-e esetleg bukósisak, hogy milyen sebességgel mehet, egyáltalán: hol mehet, a KRESZ-szabályok közül mi az, ami rá is vonatkozik, akkor a rolleresek is komolyabban veszik a dolgokat, mert ha azzal szembesülnek, hogy a rendőr megállíthatja, büntetheti őket, ha balesetet okoznak, eljárás indítható ellenük, ők is átgondolják, mit és hogyan tesznek.

A szabályozásnak azért van szerepe, és azért kellene minél előbb megjelennie, hogy komolyan vegyék az emberek, és bár a biztonság az első, a retorzióktól is félnek – mondta. Úgy vélekedett, 

megvalósítható, hogy már most nyáron megjelenjenek a rolleresekre vonatkozó új KRESZ-szabályok, mert azok összefésülése a jelenleg is érvényesekkel nem olyan nagy munka. 

A szakértő szerint jobb lett volna a rolleresek ügyét a teljes KRESZ megújításával együtt, egyben bevezetni, azonban nagy munka, s a kormánytól nem is várható el, hogy hetek alatt befejezze azokat a részeket, amiken még módosítani kell. Ezért is jósolja azt Pető Attila, hogy az új KRESZ-re legkorábban 2027-ben lehet számítani, ráadásul a KRESZ nem egy olyan jogszabály, ami a megjelenése után azonnal hatályba lép. Kell legalább fél vagy háromnegyed év, amíg az oktatásra, a vizsgáztatásra vonatkozó előírásokkal, a többi jogszabállyal való szinkronizálása megtörténik.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: Mészáros János)

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