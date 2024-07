Ezt gondolják az emberek az elektromos rollerekről, és ez lehet a jövőjük

Fotó: Délmagyarország/Karnok Csaba

Sok embert zavar az, hogy jelenleg szinte semmi szabályozás nincs az elektromos rollerekre, azonban ez hamarosan megváltozhat. Ezzel kapcsolatban a Magyar Nemzet megkereste Pető Attila KRESZ-szakértőt, aki elmondta, hogy érdemes lenne több kategóriába osztani a mikromobilitási eszközöket – főleg a teljesítményük szerint –, és ezekre a kategóriákra külön szabályozásokat bevezetni.

Ez ehet az elektromos rollerek sorsa a jövőben

– Nem véletlen, hogy a KRESZ-módosítás egyik legnagyobb feladata az lesz, hogy beemelje ezeket a mikromobilitási eszközöket. Mivel jelenleg a KRESZ nem szabályozza ezeket a járműveket, ezért is vezethették be az illetékesek, hogy – bizonyos esetekben – kötelező rájuk gépjármű-biztosítást kötni.

Azonban fontos, hogy ezek a mikromobilitási eszközök motorral hajtott járművek, ennek a büntető törvénykönyv szerint azért van jelentősége, mert motorral hajtott járművet például alkoholos befolyásoltsággal nem szabad vezetni

– fogalmazott a Magyar Nemzetnek Pető Attila.

A KRESZ-professzornak is hívott szakértő véleménye szerint a mikromobilitási eszközöket több kategóriába kellene sorolnia a jogalkotónak, mivel vannak olyan eszközök, amik kis teljesítményűek, vannak nagyjából közepes teljesítményűek (ilyen a legtöbb, utcán látott roller is) és vannak nagy teljesítményűek, amik már szinte azt tudják, amit a segédmotoros kerékpárok.

Tehát olyan szabályokat kell meghatározni, amelyek az összes ilyen járműre – besorolástól függően – érvényesek lehetnek,

például, hogy az út melyik területét használhatják. Meglátása szerint a kis teljesítményű eszközök, amelyek egy gyalogos tempójával képesek haladni, mehetnének a járdán, a közepes teljesítményűek a bicikliúton, a nagy teljesítményűeknél pedig már a segédmotoros kerékpárokra is érvényes szabályozást kéne alkalmazni. Az utolsó így azt jelentené, hogy a legerősebb rollerek használatát már jogosítványhoz kelleni kötni.

Ismerik a KRESZT, csak nem mindenki tartja be

Sokakban felmerült már, hogy a korábban közepes teljesítményű kategóriába sorolt rollerek használatához is kötelező legyen legalább egy KRESZ-vizsga, azonban Pető Attila szerint ha ez így lenne, akkor csak egy lépésre lennénk attól, hogy a biciklik használatához is kelljen. A szakértő arra is rámutatott, hogy Magyarországon jelenleg több mint négymillió vezetői engedély van kiadva, tehát ezek a sofőrok elméletileg ismerik a teljes KRESZ-t.

Ezért összességében nem igaz az, hogy a rolleresek nem ismerik a közlekedési szabályokat, a baj az, hogy a jelentős részük nem tartja be ezeket.

– mondta a szakértő. Hozzátette: ha lenne szabályozás, akkor azt sem tartaná be mindenki, de legalább akkor már szankcionálható lenne.

Kell-e védőfelszerelés?

A védőfelszerelésekkel kapcsolatban Pető Attila elmondta, hogy az új KRESZ összeállításánál lesz törekvés ezen eszközök használatának megerősítésére, nemcsak a rolleresek, de a biciklisek és a segédmotorosok kapcsán is.

Azt mindenképpen szeretnék elérni, hogy a 14 év alatti gyermekeknél legalább a sisak viselése kötelező legyen.

– mondta. Majd jelezte: az pedig már csak egy lépés, hogy más korosztályokra és más járművekre is kiterjedjen a komolyabb védőfelszerelés használata, mint például a térd- és könyökvédő.

– Ennek kapcsán nyilvánvalóan lesz társadalmi ellenállás, hiszen ezeket az eszközöket meg kell vásárolni, illetve melegben nem biztos, hogy kellemes a használatuk,

de a biztonságot ez szolgálják

– fogalmazott a szakember. Hozzátette: számít az is, hogy hol kerékpározunk, rollerezünk, mert a gyorsabb tempó komolyabb védőfelszerelést igényelhet.

Rollerparkolók

Pető Attila szerint az is problémát jelent, hogy bár jelenleg Budapesten vannak kijelölt helyek, ahova a bérelhető rollereket lehetne tenni úgy, hogy az nem zavarja a gyalogosokat, azonban sokan mégis inkább a járda közepén hagyják. Jelenleg hivatalos szabályozás azonban nincsen arra, hogy a rollereket hogyan kell elhelyezni használat után. A szakértő szerint az új tervezetben igyekeznek foglalkozni ezzel a kérdéssel is, és

a tervek szerint lenne majd olyan kijelölt parkolóhely, ahova ezeket a rollereket kell majd elhelyezni.