balesetautóeső

Csúszóssá váltak az utak, rengeteg a baleset, több nagy forgalmú főúton is teljes útzár van

Az eső és a hó miatt figyelmesebben kell közlekedni.

Magyar Nemzet
Forrás: Katasztrófavédelem2025. 11. 22. 18:55
Fotó: MTI/Mihádák Zoltán
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Több közlekedési baleset is történt az országban. Többek között az eső miatt csúszósabbak az utak és a látási viszonyokat is rontja, így az autósoknak érdemes jobban figyelnie és a körülményeknek megfelelően közlekedni. Az ország egyes helyein, a magasabb pontokon hó és havas eső is esett, ami sok esetben az utakra fagyott. A csúszós utakon a féktáv is megnőhet, ezért a járművek a vártnál később állhatnak meg, ahogy a kanyartempó választásakor is érdemes figyelembe venni az útfelület tapadását, hogy elkerülhetőek legyenek a megcsúszások. A Katasztrófavédelem is arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon.

Rácalmás, 2025. november 14. Összeroncsolódott személyautó 2025. november 13-án este a 62-es főút 8-as kilométerénél, Rácalmás külterületén, ahol két autó frontálisan ütközött. A dunaújvárosi hivatásos tűzoltók mindkét járműből feszítővágó segítségével szabadítottak ki egy-egy embert. MTI/Mihádák Zoltán
Illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Frontálisan ütközött össze két autó a 11-es főút 71-es kilométerszelvényénél, Esztergom térségében. Az ütközés miatt az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt. A balesethez az esztergomi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek ki, 

teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Egy másik esetben megcsúszott az úttesten egy kamion Zirc és Borzavár között, a 83106-os út 5-ös kilométerszelvénye közelében. A jármű félig az árokban, félig az úton áll. A zirci önkormányzati tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz.

Az egység már az esethez tartva is elakadt járműnek nyújtott segítséget. Több gépkocsi akadt el Zirc belterületén, Borzavár felé haladva.

A tűzoltók az egyik autót drótkötél segítségével mentették ki, a többi jármű folytatni tudta útját. 

Egy másik frontálisan ütközéshez is riasztották a tűzoltókat, amelyben szintén két autó ütközött össze a 7-es főúton, Galambok térségében, a 193-as kilométerszelvénynél. A zalakarosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a mentők is kiérkeztek. 

Az érintett szakaszon teljes szélességében lezárták az utat.


További játékainkhoz kattintson ide!

Borítókép: Illusztráció (Fotó: MTI/Mihádák Zoltán)

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Kondor Katalin
idezojelekUkrajna

Repülő dollárok

Kondor Katalin avatarja

Abban is biztosak lehetünk, hogy a von der Leyen által újabban megigért, Ukrajnának szánt pénz, a 135 milliárd euró meg fog érkezni a háborúba ájult országba.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu