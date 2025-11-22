Csúszóssá váltak az utak, rengeteg a baleset, több nagy forgalmú főúton is teljes útzár van

Több közlekedési baleset is történt az országban. Többek között az eső miatt csúszósabbak az utak és a látási viszonyokat is rontja, így az autósoknak érdemes jobban figyelnie és a körülményeknek megfelelően közlekedni. Az ország egyes helyein, a magasabb pontokon hó és havas eső is esett, ami sok esetben az utakra fagyott. A csúszós utakon a féktáv is megnőhet, ezért a járművek a vártnál később állhatnak meg, ahogy a kanyartempó választásakor is érdemes figyelembe venni az útfelület tapadását, hogy elkerülhetőek legyenek a megcsúszások. A Katasztrófavédelem is arra hívja fel a közlekedők figyelmét, hogy a megváltozott időjárási körülmények miatt fokozott figyelemmel közlekedjenek az utakon.

Illusztráció Fotó: MTI/Mihádák Zoltán

Frontálisan ütközött össze két autó a 11-es főút 71-es kilométerszelvényénél, Esztergom térségében. Az ütközés miatt az egyik jármű az árokba borult, a másik az úttesten maradt. A balesethez az esztergomi hivatásos tűzoltók és a társhatóságok érkeztek ki,

teljes útlezárás mellett végzik a munkálatokat.

Egy másik esetben megcsúszott az úttesten egy kamion Zirc és Borzavár között, a 83106-os út 5-ös kilométerszelvénye közelében. A jármű félig az árokban, félig az úton áll. A zirci önkormányzati tűzoltók érkeztek a műszaki mentési munkálatokhoz.

Az egység már az esethez tartva is elakadt járműnek nyújtott segítséget. Több gépkocsi akadt el Zirc belterületén, Borzavár felé haladva.

A tűzoltók az egyik autót drótkötél segítségével mentették ki, a többi jármű folytatni tudta útját.

Egy másik frontálisan ütközéshez is riasztották a tűzoltókat, amelyben szintén két autó ütközött össze a 7-es főúton, Galambok térségében, a 193-as kilométerszelvénynél. A zalakarosi hivatásos tűzoltók áramtalanítják a járműveket. A helyszínre a mentők is kiérkeztek.