Varga BarnabásFradiAEK AthénSzoboszlai Dominik

Döbbenetes hiba Varga Barnabás leigazolása körül, Szoboszlai a görög címlapon

Egybehangzó sajtóhírek szerint Varga Barnabás a görög élvonalbeli AEK Athén labdarúgócsapatába igazol. A Fradi magyar válogatott csatára állítólag 4,5 millió euróért válthat klubot, de Görögországban kínos bakit követtek el az ügyben. Az egyik görög sportlap összekeverte Varga Barnabás fotóját Szoboszlai Dominikéval, és nem is csak egy esetben. Még a Varga leigazolásáról szóló egyedi görög címlapra is Szoboszlai került fel.

Magyar Nemzet
2026. 01. 02. 10:46
A görög lap a címlapján keverte össze Varga Barnabás és Szoboszlai Dominik fotóját (Fotó: NurPhoto/Robert Szaniszlo)
Az év első napján Görögországban már tényként számoltak be arról, hogy Varga Barnabás 4,5 millió euróért az AEK Athén labdarúgója lesz, és három és fél éves szerződést köt a görög bajnokság listavezetőjével. A Fradi cikkünk megjelenéséig nem erősítette meg az átigazolás tényét, de úgy tudjuk, erre hamarosan sor kerülhet. Mindenesetre a görög sportlapok tele vannak Varga Barnabás érkezésének a hírével, és egyikük kínos hibát követett el: a ferencvárosi gólvágó helyett a Liverpoollal az újévet a Leeds United ellen 0-0-s döntetlennel kezdő Szoboszlai Dominik fotóját tette az egyedi címlapjára.

Varga Barnabás a Fradi mezét az AEK Athénére cserélheti, de a görögök szó szerint Szoboszlait látják benne
Varga Barnabás a Fradi mezét az AEK Athénére cserélheti, de a görögök szó szerint Szoboszlait látják benne (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Csütörtökön a Paixebala.gr nevű görög sportoldal is az elsők között számolt be arról, hogy az AEK Athén szerződteti Varga Barnabást a Fraditól. A hírről szóló online cikkükhöz azonban nem Varga, hanem Szoboszlai fotóját tették. Ha van is erre mentség, akkor az lehet, hogy a kép a 2024-es Európa-bajnokság magyar–skót csoportmeccsén készült, amelyen Szoboszlai felvette a mérkőzésen ijesztő sérülés miatt lecserélt Varga mezét, ami megtéveszthette a görögöket.

Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominik szerepel a görög cikkben
Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominik szerepel a görög cikkben (Forrás: Paixebala.gr)

Még az egyedi címlapra is Szoboszlai került Varga Barnabás helyett

Más kérdés, hogy a görögöknek illene felismerniük az AEK Athén kiszemeltjét, arról nem is beszélve, hogy a jelek szerint Szoboszlait sem ismerték fel, aki a Liverpool vezéreként már világ legjobb futballistái közé tartozik.

Arra pedig már a megtévesztő mezviselés sem lehet mentség, hogy ugyanez a görög lap az egyedi címlapján is Szoboszlai fotójával jelent meg Varga Barnabásé helyett.

Ezen a képen Szoboszlai ugyancsak válogatottmezben van, de nem Varga 19-esében, hanem a sajátjában, a tízesben. A szöveg mellette pedig Varga leigazolásáról szól.

Varga Barnabás megy az AEK Athénba, de Szoboszlai szerepel a képen a görög címlapon
Varga Barnabás megy az AEK Athénba, de Szoboszlai szerepel a képen a görög címlapon (Forrás: Paixebala.gr)

„Az AEK elhappolta Varga Barnabást. A Ferencvárostól érkező magyar válogatott csatár csukott szemmel is gólt lő” – írták Szoboszlai fotójához a görög lap egyedi címlapján.

Előbb-utóbb csak rádöbbennek, hogy Varga Barnabás nem Szoboszlai… 

 

