Döbbenetes hiba Varga Barnabás leigazolása körül, Szoboszlai a görög címlapon

Az év első napján Görögországban már tényként számoltak be arról, hogy Varga Barnabás 4,5 millió euróért az AEK Athén labdarúgója lesz, és három és fél éves szerződést köt a görög bajnokság listavezetőjével. A Fradi cikkünk megjelenéséig nem erősítette meg az átigazolás tényét, de úgy tudjuk, erre hamarosan sor kerülhet. Mindenesetre a görög sportlapok tele vannak Varga Barnabás érkezésének a hírével, és egyikük kínos hibát követett el: a ferencvárosi gólvágó helyett a Liverpoollal az újévet a Leeds United ellen 0-0-s döntetlennel kezdő Szoboszlai Dominik fotóját tette az egyedi címlapjára.

Varga Barnabás a Fradi mezét az AEK Athénére cserélheti, de a görögök szó szerint Szoboszlait látják benne (Fotó: AFP/Attila Kisbenedek)

Csütörtökön a Paixebala.gr nevű görög sportoldal is az elsők között számolt be arról, hogy az AEK Athén szerződteti Varga Barnabást a Fraditól. A hírről szóló online cikkükhöz azonban nem Varga, hanem Szoboszlai fotóját tették. Ha van is erre mentség, akkor az lehet, hogy a kép a 2024-es Európa-bajnokság magyar–skót csoportmeccsén készült, amelyen Szoboszlai felvette a mérkőzésen ijesztő sérülés miatt lecserélt Varga mezét, ami megtéveszthette a görögöket.

Varga Barnabás helyett Szoboszlai Dominik szerepel a görög cikkben (Forrás: Paixebala.gr)

Még az egyedi címlapra is Szoboszlai került Varga Barnabás helyett

Más kérdés, hogy a görögöknek illene felismerniük az AEK Athén kiszemeltjét, arról nem is beszélve, hogy a jelek szerint Szoboszlait sem ismerték fel, aki a Liverpool vezéreként már világ legjobb futballistái közé tartozik.

Arra pedig már a megtévesztő mezviselés sem lehet mentség, hogy ugyanez a görög lap az egyedi címlapján is Szoboszlai fotójával jelent meg Varga Barnabásé helyett.

Ezen a képen Szoboszlai ugyancsak válogatottmezben van, de nem Varga 19-esében, hanem a sajátjában, a tízesben. A szöveg mellette pedig Varga leigazolásáról szól.

Varga Barnabás megy az AEK Athénba, de Szoboszlai szerepel a képen a görög címlapon (Forrás: Paixebala.gr)

„Az AEK elhappolta Varga Barnabást. A Ferencvárostól érkező magyar válogatott csatár csukott szemmel is gólt lő” – írták Szoboszlai fotójához a görög lap egyedi címlapján.

Előbb-utóbb csak rádöbbennek, hogy Varga Barnabás nem Szoboszlai…