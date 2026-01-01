Varga Barnabás méregdrága Real Madrid-csatár riválisa lesz, és most Ronaldót is előzi

Az elmúlt napokban egyre több hír érkezett arról, hogy Varga Barnabás elhagyhatja a Ferencváros csapatát, és év végi beszédében ezt már Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is megerősítette. Mint mondta, megfelelő ajánlat esetén Vargát „eladják, mint a szél”, és azt is elárulta, hogy már érkezett is egy jónak tűnő ajánlat. Görögországban pedig most a részleteket is megírták: a Sport24.gr szerint az AEK Athén 3,5 évre szóló szerződést köthet Vargával, akiért a Fradi 4,5 millió eurót kaphat.

Varga Barnabás az AEK Athén színeiben volt Real Madrid-csatárral is együtt futballozhat, ha valóban elhagyja a Fradit (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A görög sajtóinformáció egybecseng lapunk értesülésével az összeget tekintve is, és úgy tudjuk, a Fradi hamarosan hivatalosan be is jelentheti Varga Barnabás távozását, akinek a szerződése egyébként még másfél évig érvényes volt az FTC-vel. Kubatov Gábor korábban azt magyarázta, hogy ha a 31 éves csatárnak van lehetősége szakmailag és anyagilag is előrelépni, akkor nem állhatnak az útjába, hiszen ez a magyar futball, szűkebben a magyar válogatott érdeke is.

A Varga Barnabás távozásáról szóló pletykák azután erősödtek fel, hogy fáradságra hivatkozva váratlanul kihagyta a Puskás Akadémia elleni rangadót, amire Robbie Keane edző a tévé kamerája előtt reagált. A Fradi gólkirálya most valóban távozhat, a 13-szoros görög bajnok AEK Athénban pedig sztárcsatár lehet az egyik riválisa.

Varga Barnabás méregdrága volt Real Madrid-csatárral küzdhet meg

A görög élvonalban jelenleg éllovas, az Olimpiakoszt egy ponttal megelőző AEK Athén egyik legnagyobb sztárja ugyanis Luka Jovics, akit 2019-ben 63 millió euróért vett meg a Real Madrid az Eintracht Frankfurttól. A 28 éves szerb válogatott csatár ezzel a mai napig a Real Madrid történetének tíz legdrágább vétele közé tartozik a kilencedik helyen.

Más kérdés, hogy Jovics a Realban abszolút nem vált be, 51 meccsen mindössze három gólt szerzett a klub színeiben, majd a Fiorentina és az AC Milan mezén keresztül jutott el tavaly nyáron Athénba.

A görög sajtó szerint Vargának attól nem kell tartania, hogy az idénybeli hét bajnoki góljával az AEK házi góllövőlistáját vezető Jovics miatt nem fér majd be a csapatba. A Sport24 úgy fogalmaz, hogy Varga stílusa tökéletesen illik Jovicséhoz.