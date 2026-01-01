Varga Barnabás méregdrága Real Madrid-csatár riválisa lesz, és most Ronaldót is előzi

Rendkívüli

Görögországban azt írják, hogy megszületett a megállapodás az AEK Athén és a Ferencváros között Varga Barnabás átigazolása ügyében. A Fradi és a magyar válogatott gólvágója a görög forrás szerint 4,5 millió euróért igazolhat az AEK-hez. Varga Barnabás egyik riválisa a csatárposzton a Real Madrid és az AC Milan színeiben is megfordult Luka Jovics lehet Athénban, akiért a királyi gárda néhány éve óriási összeget, 63 millió eurót fizetett ki. A Transfermarktnál Varga a világ legkeresettebb játékosa jelenleg Cristiano Ronaldót is megelőzve.

Magyar Nemzet
2026. 01. 01. 15:29
Varga Barnabás a görög sajtó szerint hamarosan az AEK Athén csatára lesz Fotó: ATTILA KISBENEDEK Forrás: AFP
Az elmúlt napokban egyre több hír érkezett arról, hogy Varga Barnabás elhagyhatja a Ferencváros csapatát, és év végi beszédében ezt már Kubatov Gábor, a Fradi elnöke is megerősítette. Mint mondta, megfelelő ajánlat esetén Vargát „eladják, mint a szél”, és azt is elárulta, hogy már érkezett is egy jónak tűnő ajánlat. Görögországban pedig most a részleteket is megírták: a Sport24.gr szerint az AEK Athén 3,5  évre szóló szerződést köthet Vargával, akiért a Fradi 4,5 millió eurót kaphat.

Varga Barnabás az AEK Athén színeiben volt Real Madrid-csatárral is együtt futballozhat, ha valóban elhagyja a Fradit
Varga Barnabás az AEK Athén színeiben volt Real Madrid-csatárral is együtt futballozhat, ha valóban elhagyja a Fradit (Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP)

A görög sajtóinformáció egybecseng lapunk értesülésével az összeget tekintve is, és úgy tudjuk, a Fradi hamarosan hivatalosan be is jelentheti Varga Barnabás távozását, akinek a szerződése egyébként még másfél évig érvényes volt az FTC-vel. Kubatov Gábor korábban azt magyarázta, hogy ha a 31 éves csatárnak van lehetősége szakmailag és anyagilag is előrelépni, akkor nem állhatnak az útjába, hiszen ez a magyar futball, szűkebben a magyar válogatott érdeke is.

A Varga Barnabás távozásáról szóló pletykák azután erősödtek fel, hogy fáradságra hivatkozva váratlanul kihagyta a Puskás Akadémia elleni rangadót, amire Robbie Keane edző a tévé kamerája előtt reagált. A Fradi gólkirálya most valóban távozhat, a 13-szoros görög bajnok AEK Athénban pedig sztárcsatár lehet az egyik riválisa.

Varga Barnabás méregdrága volt Real Madrid-csatárral küzdhet meg

A görög élvonalban jelenleg éllovas, az Olimpiakoszt egy ponttal megelőző AEK Athén egyik legnagyobb sztárja ugyanis Luka Jovics, akit 2019-ben 63 millió euróért vett meg a Real Madrid az Eintracht Frankfurttól. A 28 éves szerb válogatott csatár ezzel a mai napig a Real Madrid történetének tíz legdrágább vétele közé tartozik a kilencedik helyen.

Más kérdés, hogy Jovics a Realban abszolút nem vált be, 51 meccsen mindössze három gólt szerzett a klub színeiben, majd a Fiorentina és az AC Milan mezén keresztül jutott el tavaly nyáron Athénba.

A görög sajtó szerint Vargának attól nem kell tartania, hogy az idénybeli hét bajnoki góljával az AEK házi góllövőlistáját vezető Jovics miatt nem fér majd be a csapatba. A Sport24 úgy fogalmaz, hogy Varga stílusa tökéletesen illik Jovicséhoz.

Varga Barnabás menedzsere, Paunoch Péter korábban úgy fogalmazott, hogy olyan csapatot keresnek, amelynek erős a támadójátéka, a szélről záporoznak középre a labdák, hogy érvényesüljön a magyar támadó nemzetközi szinten is kiemelkedő fejjátéka.

A Transfermarktnál a Fradi csatára a világon a legfelkapottabb jelenleg

Ha igaznak bizonyulnak a hírek, a 4,5 millió eurós árral a 28-szoros magyar válogatott csatár az NB I történetének a hatodik legdrágábban eladott labdarúgója lehetne, egyúttal a második legdrágább magyar játékos a listán ifjabb Lisztes Krisztián után.

Varga Barnabás a legkeresettebb labdarúgó jelenleg a világon
Varga Barnabás a legkeresettebb labdarúgó jelenleg a világon (Fotó: Transfermarkt)

A Varga Barnabás iránti érdeklődésről árulkodó, hogy a legismertebb átigazolási portálon, a Transfermarkton jelenleg ő a legtöbbet keresett játékos az egész világon. Csak érdekességként: a lista negyedik helyén Cristiano Ronaldo, az ötödiken Lionel Messi áll.

 

 

 

 

