Robbie Keane kiakadt az M4 Sport riporterére, de mi történt Varga Barnabással? + videó

A labdarúgó NB I 15. fordulójának zárómérkőzésén a Ferencváros vasárnap este 2-1-re győzött a Puskás Akadémia otthonában, a zöld-fehéreknek keményen meg kellett küzdeniük a három pontért. Már csak azért is, mert Varga Barnabás nem állt Robbie Keane vezetőedző rendelkezésére, a tréner pedig a mérkőzés előtt ezt azzal indokolta, hogy csapata gólvágója „fáradt”. Az M4 Sport riportere a lefújás után is visszatért Varga helyzetére, és ezzel alaposan felbosszantotta az FTC trénerét.

Magyar Nemzet
2025. 12. 01. 6:30
Robbie Keane Forrás: Fradi.hu
Vasárnap este a címvédő Ferencváros 2-1-re nyert a Puskás Akadémia vendégeként, a zöld-fehérek történetük során harmadszor diadalmaskodtak a Pancho Arénában, sikerüknek köszönhetően pedig feljöttek a tabella második helyére. Ha csütörtökön megnyerik a Kisvárda otthonában sorra kerülő, korábbról halasztott meccsüket, akkor pontszámban utolérik, és meg is előzik a listavezető Debrecent. Felcsúton meglepő módon Varga Barnabás a keretben sem volt, Robbie Keane vezetőedző a mérkőzés előtt azt mondta az M4 Sport kamerája előtt, hogy fáradtság miatt maradt ki. Mi több, a tréner azt is elmondta, hogy a góllövőlistát tíz találattal vezető csatár ezt szombaton közölte vele, felmentést kérve.

ISTANBUL, TURKIYE - NOVEMBER 27: Head Coach of Ferencvaros Robbie Keane follows the UEFA Europa League week 5 match between Fenerbahce and Ferencvaros at Chobani Stadium in Istanbul, Turkiye on November 27, 2025. Ahmet Okatali / Anadolu (Photo by Ahmet Okatali / Anadolu via AFP)
Robbie Keane, a Ferencváros vezetőedzője (Fotó: AHMET OKATALI / ANADOLU)

– Azt mondta, nem kíván játszani, mert fáradt. Fáradtság, kimerültség, a sok mérkőzés miatt. De most azokra a játékosokra fókuszálunk, akik velünk vannak – szögezte le Robbie Keane.

Mindez szokatlan helyzetet teremtett, és olyan hírek is terjedni kezdtek, hogy Varga Barnabásért külföldi ajánlat futott be. Az M4 Sport riportere ezért a találkozó után ismét rákérdezett, hogy mi a helyzet Vargával, és ezzel alaposan felbosszantotta az FTC trénerét.

Robbie Keane: A pletykákkal nem tudok mit kezdeni 

– Elhiszi azt, amit az interneten lát? Már a mérkőzés előtt megkérdezte, akkor elmondtam, miért nem játszik – jegyezte meg dühösen Robbie Keane, aki később a sajtótájékoztatón is kitért az ügyre:

– A pletykákkal nem tudok mit kezdeni. Arra, amit az emberek a neten beszélnek, nincsen ráhatásom, ahhoz meg már nem tudok mit hozzáfűzni, amit elmondtam a mérkőzés előtt – idézte a Csakfoci a szakvezetőt. 

