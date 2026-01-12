Rendkívüli

Kiosztották a Golden Globe-díjakat, itt a győztesek névsora

Vélemény

Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

EZ TÖRTÉNT AZ ELMÚLT HÉTEN – A nyugatiak katonai egységeket akarnak Ukrajnába telepíteni, amit az oroszok elleneznek.

Nógrádi György
2026. 01. 12. 5:52
Fotó: AFP/LUDOVIC MARIN
A szilveszteri, újévi ünneplés és jókívánságok után a világ visszatért a normális kerékvágásba. Háborúk, véget nem érő, eredmény nélküli, csodálatos konferenciák, újra csak konferenciák és meg nem tartott ígéretek.

Az Egyesült Államok a venezuelai katonai akcióját veszteség nélkül, sikeresen hajtotta végre. Amerikai könnyű sérült volt, de halott nem. A venezuelaiak közül mintegy száz ember vesztette életét, jelentős részük az elnök védelmét ellátó kubaiak közül került ki. Az, hogy ki árulta el Nicolás Madurót ötvenmillió dollárért, valószínűleg örökké titok marad. Közép- és Dél-Amerika döntő része felháborodott, az Európai Unió vezetése viszont sokkal óvatosabb volt. Tudják, hogy nincs valós hatalmuk az események befolyásolására.

Washingtonnak el kell döntenie, hogy a katonai akció után milyen politikai, gazdasági és egyéb lépések fognak következni. Az első komoly meglepetés, hogy az USA – legalábbis rövid és középtávon az eseményeket jól elemezve – az eddigi baloldali vezetéssel óhajt együttműködni és nem a választásokat a valóságban megnyert jobboldali erőkkel. 

A baloldali régi-új vezetés elfogadta eddig az amerikai követeléseket, többek között a szankcionált kőolaj átadásáról.

Trump elnök tárgyalni kíván a kolumbiai elnökkel és a katonai csapás nem az első opció. Miközben a két elnök között látványos a szembenállás, a titkosszolgálatok drogellenes fellépése folyamatos konzultációt jelent.

Az USA-nak el kell döntenie, hogyan tovább Venezuela után: lesz-e újabb akció? Ha igen, hol, mikor és katonai vagy egyéb eszközökkel? Madurót az USA-ban állítják bíróság elé. A vád már módosult ahhoz képest, amely 2020-ban, Trump első elnöksége alatt volt. A volt államfőt és feleségét március ­13-án hallgatja meg az amerikai bíróság.

Az eseményeket árgus szemekkel figyeli Moszkva és Peking. Kérdés, milyen következtetéseket fognak levonni az ukrajnai háborúra és a tajvani válságra vonatkozóan: azt, hogy ha az USA szabadon léphetett Dél-Amerikában, akkor nekik is szabad kezük van, vagy azt, hogy ettől kezdve – bár valóban három globális játékos van – jobban oda kell figyelniük Washingtonra.

A következő időszakban kezdődnek el a tárgyalások Grönland jövőjéről. Az USA nemzetbiztonsági okokra hivatkozva meg akarja szerezni a hatalmas szigetet. Dánia megpróbál ellenállni, és ebben Európa jelentős része is támogatja. A megszerzésnek számos lehetősége van, ezekre a kérdésekre a következő hetekben kaphatunk választ. Az USA célja újabb katonai bázisok megszerzése, a grönlandi ásványkincsek (beleértve a ritkaföldfémeket) kitermelési jogának a megszerzése, továbbá az orosz és a kínai flotta távol tartása a térségtől.

A venezuelai válság hatásai a világ számos területén érződnek. Szerbia, amely az EU-ba hajlandó lenne belépni, de a NATO-ba nem, elkezdte gyors ütemben fejleszteni a katonai képességeit. Célja, hogy másfél év alatt a jelenlegi képességeket megduplázza. Fő riválisának a Balkánon Horvátországot tekinti. Mivel Zágráb már bevezette a kötelező katonai szolgálatot, hasonló lépéseket hajt végre Belgrád is.

Párizsban találkozott a hajlandók koalíció­ja, a harmincöt országot huszonhét állam- és kormányfő képviselte. Az európaiak és az ukránok előre bejelentették az amerikai elnök részvételét. A valóságban az USA-t a szokásos két szakember (egyikük az elnök veje) képviselte. Számos megállapodás született. 

Újra hangsúlyozták, hogy a kérdések kilencven százalékában egyetértés van. Kár, hogy a tíz százalék a lényeg: ilyen az ukrán hadsereg létszáma, az orosz jóvátétel és a határok kérdése. Az is kár, hogy ezeket az oroszokkal még egyeztetni sem akarták.

Az ukránok újra elmondták, hogy köszönik az EU által nemrég felajánlott kilencvenmilliárd eurót, de a következő tíz évre csak működtetésre nyolcszázmilliárd dollárt kérnek. Ebben a hadsereg költségei nincsenek benne. Az az ukrán cél, hogy ők adják Európa legerősebb hadseregét. Az eredeti amerikai tervvel szemben, amely hatszázezer fős hadsereget javasolt, Kijev nyolcszázezer katonát akar modern nyugati fegyverekkel, nyugati kiképzéssel. (Mindezt természetesen ingyen.)

Ezek az ukrán elképzelések ütköznek a német célokkal. Berlin ambíciója, hogy a Bundeswehr lesz Európa vezető katonai ereje. Az egy érdekes kérdés, hogy ehhez mit szól majd Nyugat-Európa két atomhatalma, Franciaország és Nagy-Britannia.

Ezen a tanácskozáson a britek és a fran­ciák, akik a koalíció vezetését felvállalták, bejelentették, hogy 25–30 ezer fős saját katonai egységet akarnak Ukrajna nyugati területein állomásoztatni, teljes fegyverzetben, kiegészítve egyéb nyugati erőkkel, amelyek szintén teljes katonai felszereléssel lennének a helyszínen. Kérik az amerikai műholdas hírszerzési adatokat tevékenységük sikeres lebonyolításához. Az orosz álláspont egyértelmű: nem hajlandók elfogadni nyugati, főleg NATO-tagok fegyveres békefenntartóit Ukrajnában. A mai orosz álláspont, hogy legitim célpontnak fogják ezeket tekinteni.

Friedrich Merz német kancellár a párizsi csúcstalálkozón bejelentette, hogy német erők nem fognak Ukrajnában állomásozni, csak valamelyik kelet-európai NATO-tagország területén. Érdekes fejlemény, hogy a németek nem akarják a missziót vezetni. Miközben Berlin évi tizenegymilliárd euró támogatást biztosít Kijevnek, a francia támogatás összege kétmilliárd euró. Időközben a várt német gazdasági élénkülés a megtett kormányzati intézkedések ellenére sem indult be.

A párizsi csúcs egyik célja az volt, hogy bebizonyítsa a világnak, ezen belül a saját lakosságuknak, hogy az összes probléma (Ukrajna, Venezuela, Grönland stb.) ellenére töretlen a transzatlanti, magyarul az európai–amerikai összefogás.

Közben 

az USA bejelentette, hogy 2027-ben ötven százalékkal fogja megnövelni katonai kiadásait 2026-hoz viszonyítva. A szükséges összegeket a külföldről bejövő áruk vámjaiból fogja fedezni.

 Azt is közölte az elnök, hogy több mint hatvan nemzetközi szervezetből kilépnek, mivel azok tevékenysége és hatékonysága – Washington véleménye szerint – nem megfelelő és nem egyezik az amerikai érdekekkel.

Az atlanti térségben az amerikaiak brit és izlandi segítséggel elfogtak egy gyanús, az árnyékflottához tartozó hajót. Az orosz–amerikai tárgyalások elakadtak. A Közel-Keleten semmi sem változott. Izrael naponta támadja Szíriát, Libanont, a Gázai övezetet és Ciszjordániát. A törökök, főleg a kurdokkal szemben, védik a saját érdekeiket.
Iránban folytatódnak a kormányellenes megmozdulások. Sem a teheráni vezetés, sem a felkelők nem engednek. Az USA bejelentette, hogy ha nő a halottak száma, közbeavatkozik.

Eltelt egy újabb hét. Csak reménykedni lehet a csodában, hogy béke lesz. A csodák sajnos ritkák.

A szerző biztonságpolitikai szakértő

