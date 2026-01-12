Úgy tűnik, csoda kellene a békéhez

A szilveszteri, újévi ünneplés és jókívánságok után a világ visszatért a normális kerékvágásba. Háborúk, véget nem érő, eredmény nélküli, csodálatos konferenciák, újra csak konferenciák és meg nem tartott ígéretek.

Az Egyesült Államok a venezuelai katonai akcióját veszteség nélkül, sikeresen hajtotta végre. Amerikai könnyű sérült volt, de halott nem. A venezuelaiak közül mintegy száz ember vesztette életét, jelentős részük az elnök védelmét ellátó kubaiak közül került ki. Az, hogy ki árulta el Nicolás Madurót ötvenmillió dollárért, valószínűleg örökké titok marad. Közép- és Dél-Amerika döntő része felháborodott, az Európai Unió vezetése viszont sokkal óvatosabb volt. Tudják, hogy nincs valós hatalmuk az események befolyásolására.

Washingtonnak el kell döntenie, hogy a katonai akció után milyen politikai, gazdasági és egyéb lépések fognak következni. Az első komoly meglepetés, hogy az USA – legalábbis rövid és középtávon az eseményeket jól elemezve – az eddigi baloldali vezetéssel óhajt együttműködni és nem a választásokat a valóságban megnyert jobboldali erőkkel.

A baloldali régi-új vezetés elfogadta eddig az amerikai követeléseket, többek között a szankcionált kőolaj átadásáról.

Trump elnök tárgyalni kíván a kolumbiai elnökkel és a katonai csapás nem az első opció. Miközben a két elnök között látványos a szembenállás, a titkosszolgálatok drogellenes fellépése folyamatos konzultációt jelent.

Az USA-nak el kell döntenie, hogyan tovább Venezuela után: lesz-e újabb akció? Ha igen, hol, mikor és katonai vagy egyéb eszközökkel? Madurót az USA-ban állítják bíróság elé. A vád már módosult ahhoz képest, amely 2020-ban, Trump első elnöksége alatt volt. A volt államfőt és feleségét március ­13-án hallgatja meg az amerikai bíróság.

Az eseményeket árgus szemekkel figyeli Moszkva és Peking. Kérdés, milyen következtetéseket fognak levonni az ukrajnai háborúra és a tajvani válságra vonatkozóan: azt, hogy ha az USA szabadon léphetett Dél-Amerikában, akkor nekik is szabad kezük van, vagy azt, hogy ettől kezdve – bár valóban három globális játékos van – jobban oda kell figyelniük Washingtonra.

A következő időszakban kezdődnek el a tárgyalások Grönland jövőjéről. Az USA nemzetbiztonsági okokra hivatkozva meg akarja szerezni a hatalmas szigetet. Dánia megpróbál ellenállni, és ebben Európa jelentős része is támogatja. A megszerzésnek számos lehetősége van, ezekre a kérdésekre a következő hetekben kaphatunk választ. Az USA célja újabb katonai bázisok megszerzése, a grönlandi ásványkincsek (beleértve a ritkaföldfémeket) kitermelési jogának a megszerzése, továbbá az orosz és a kínai flotta távol tartása a térségtől.