Arda Gülernek elege lett a sorozatból, saját térfeléről lőtt gólt

Arda Güler megítélése vegyes volt az elmúlt hetekben: a Real Madrid török futballistája, akiről itthon sokaknak még mindig leginkább a Szoboszlai Dominik és közte lévő furcsa rivalizálás jut eszébe, fontos szereplővé vált klubjában, ugyanakkor szeptember óta nem szerzett gólt. Arda Güler is megunta a hosszú szériát, az Elche ellen emlékezetes módon vetett véget neki: a saját térfeléről ívelt a kapuba.

Courtois paskolja meg Arda Güler fejét: az ő kapujához közelebb volt a török, mint az ellenféléhez, mégis gólt lőtt a Real Madrid és az Elche La Liga-meccsén Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Persze nem ezzel kezdődött a mérkőzés, sőt azt is mondhatjuk, hogy eddigre már eldőlt a találkozó. A Real Madrid Rüdiger, Valverde és Huijsen góljával 3-0-ra vezetett az Elche ellen, s a hazai győzelem akkor sem forgott veszélyben, amikor Moran öngóljával közelebb kerültek a vendégek.

Arda Güler hihetetlen gólja

A 89. percben Arda Güler felnézett, s mivel az Elche kapusa saját büntetőterületén kívül helyezkedett, a török játékos a saját térfeléről, kb. 65 méterről kapura lőtt.

Dituro kétségbeesetten sietett hátra, de hiába: Arda Güler saját térfeléről lőtt góllal állította be a 4-1-es végeredményt.

A török futballista alaposan megünnepelte a gólt, amelyet ráadásul úgy szerzett, hogy a lelátóról barátnője és nővére is figyelte.