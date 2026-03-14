Arda Gülernek elege lett a sorozatból, saját térfeléről lőtt gólt

A Real Madrid simán, 4-1-re nyert az Elche ellen a La Liga 28. fordulójában. Papírforma-eredmény, mégis emlékezetes marad a találkozó, Arda Güler jóvoltából. A török futballista állította be a végeredményt, s nem akárhogy szakította meg hosszú gólcsendjét: Arda Güler saját térfeléről lőtt a kapuba.

Magyar Nemzet
2026. 03. 14. 23:18
Arda Güler, a Real Madrid török játékosa saját térfeléről lőtt gólt az Elche elleni La Liga-meccsen Fotó: Anadolu via AFP/Burak Akbulut
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

Arda Güler megítélése vegyes volt az elmúlt hetekben: a Real Madrid török futballistája, akiről itthon sokaknak még mindig leginkább a Szoboszlai Dominik és közte lévő furcsa rivalizálás jut eszébe, fontos szereplővé vált klubjában, ugyanakkor szeptember óta nem szerzett gólt. Arda Güler is megunta a hosszú szériát, az Elche ellen emlékezetes módon vetett véget neki: a saját térfeléről ívelt a kapuba.

Fotó: AFP/Oscar del Pozo

Persze nem ezzel kezdődött a mérkőzés, sőt azt is mondhatjuk, hogy eddigre már eldőlt a találkozó. A Real Madrid Rüdiger, Valverde és Huijsen góljával 3-0-ra vezetett az Elche ellen, s a hazai győzelem akkor sem forgott veszélyben, amikor Moran öngóljával közelebb kerültek a vendégek.

Arda Güler hihetetlen gólja

A 89. percben Arda Güler felnézett, s mivel az Elche kapusa saját büntetőterületén kívül helyezkedett, a török játékos a saját térfeléről, kb. 65 méterről kapura lőtt.

Dituro kétségbeesetten sietett hátra, de hiába: Arda Güler saját térfeléről lőtt góllal állította be a 4-1-es végeredményt.

A török futballista alaposan megünnepelte a gólt, amelyet ráadásul úgy szerzett, hogy a lelátóról barátnője és nővére is figyelte.

 

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Bayer Zsolt
idezojelektárkányi zsolt

A 444 és az elvek

Bayer Zsolt avatarja

Sz…rjankók munka közben, néhány tételben.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.