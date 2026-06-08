Közlése szerint a forrásokat az állami költségvetés kiemelt kiadásainak finanszírozására fordítják, különösen a szociális és humanitárius szükségletek fedezésére, írta az MTI.
Brüsszel nem áll le: Ukrajna újabb támogatást kapott
Ukrajna megkapta az Európai Uniótól az Ukraine Facility program részeként nyújtott finanszírozás hetedik részletét, amelynek összege 2,8 milliárd euró - erősítette meg Julija Szviridenko ukrán miniszterelnök hétfőn a Telegramon.
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A kifizetésről Brüsszel is közleményt adott ki, melyben azt írták: a pénzügyi támogatás az Ukrajna számára létrehozott úgynevezett Ukrajna-eszköz hatodik részletének kifizetése. A mechanizmust az Európai Unió 2024 májusában hozta létre Ukrajna helyreállításának, gazdasága élénkítésének, reformjainak és uniós csatlakozási törekvéseinek támogatására.
A mostani részlettel az EU összesen 29,5 milliárd eurót utalt ki a program részeként Ukrajnának. A kifizetéssel a finanszírozás csaknem 77 százaléka valósult meg, amely közvetlen támogatást nyújt az ukrán állami költségvetésnek
– írták.
A hétfőn megítélt kifizetést Ukrajna számos stratégiai ágazatban – többek között a közpénzek irányításában, az igazságszolgáltatásban, a pénzügyi piacokon, az üzleti környezetben, az energiaügyekben, a mezőgazdaságban, a kritikus nyersanyagok terén, a digitalizációban és a zöldátállásban – végrehajtott reformjainak sikeres végrehajtása tette lehetővé.
A brüsszeli közlemény Marta Kos bővítési biztost idézte, aki elmondta:
Ukrajna elkötelezettsége és gyorsasága az érdemi reformok végrehajtása terén lehetővé tette a kifizetést, és előkészítik a csatlakozási tárgyalások további előrehaladásához vezető utat. Ukrajna sikeresen teljesítette a kifizetéshez szükséges reformokat, továbbá négy, a jövőbeli fizetési részletekhez szükséges reformot
– tette hozzá az uniós biztos.
Borítókép: António Costa, Volodimir Zelenszkij és Ursula von der Leyen (Fotó: AFP)
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