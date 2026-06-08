Brüsszel nem áll le: Ukrajna újabb támogatást kapott

A hétfőn megítélt kifizetést Ukrajna számos stratégiai ágazatban – többek között a közpénzek irányításában, az igazságszolgáltatásban, a pénzügyi piacokon, az üzleti környezetben, az energiaügyekben, a mezőgazdaságban, a kritikus nyersanyagok terén, a digitalizációban és a zöldátállásban – végrehajtott reformjainak sikeres végrehajtása tette lehetővé.