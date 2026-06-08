Zelenszkij tűzszünetről beszél, de az ukránok még a vonatokra is lecsapnak

Az előzetes adatok szerint egy ellenséges dróntámadás érte a Moszkva–Szimferopol személyvonat mozdonyát. A mozdonyvezető megsérült, a segédvezető életét vesztette. Az utasok nem sérültek meg

– írta Akszjonov Telegram-csatornáján.

A krími vezető részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak, valamint mielőbbi felépülést kívánt a sérült mozdonyvezetőnek.

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💥Ukrainian drone strikes Russian passenger train, killing onepic.twitter.com/WhXjMHGgQ7 #RussiaUkraineWar

📌A Ukrainian drone struck a Russian passenger train travelling on the #Moscow_Simferopol route, killing the assistant driver and injuring the train driver,… — ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) June 8, 2026

A hatóságok közlése szerint a vonat utasainak továbbszállításáról autóbuszokkal gondoskodnak. A Krími Köztársaság vezetése minden szükséges segítséget és támogatást megad az érintetteknek.

A támadás körülményeit jelenleg vizsgálják, további részleteket egyelőre nem közöltek.

Zelenszkij eközben a békéről tárgyal

Mint arról korábban írtunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonba érkezett, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, majd az E3-formátumban (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) tárgyalt a három ország vezetőivel. A találkozó után közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben öt konkrét feltételt határoztak meg Oroszország és Ukrajna között a háború lezárásához szükséges igazságos és tartós békéhez. Ezek a feltételek a következők: