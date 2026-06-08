dróntámadásukránorosz-ukrán háborúKrímvonat

Zelenszkij tűzszünetről beszél, de az ukránok még a vonatokra is lecsapnak

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Egy ember életét vesztette, egy másik pedig megsérült, amikor egy ukrán drón becsapódott a Moszkvából Szimferopolba tartó személyvonat mozdonyába – közölte Szergej Akszjonov, a Krím vezetője. A támadás következtében a mozdony megrongálódott, a hatóságok pedig vizsgálatot indítottak az eset körülményeinek feltárására. Zelenszkij eközben európai vezetőkkel tárgyalt és kemény feltétleket szabott a békéért cserébe.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 08. 9:20
Illusztráció egy ukrán drónkezelő Fotó: Dmytro Smolienko Forrás: NurPhoto/AFP
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Az előzetes adatok szerint egy ellenséges dróntámadás érte a Moszkva–Szimferopol személyvonat mozdonyát. A mozdonyvezető megsérült, a segédvezető életét vesztette. Az utasok nem sérültek meg

– írta Akszjonov Telegram-csatornáján.

A krími vezető részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak, valamint mielőbbi felépülést kívánt a sérült mozdonyvezetőnek.

A hatóságok közlése szerint a vonat utasainak továbbszállításáról autóbuszokkal gondoskodnak. A Krími Köztársaság vezetése minden szükséges segítséget és támogatást megad az érintetteknek.

A támadás körülményeit jelenleg vizsgálják, további részleteket egyelőre nem közöltek.

Zelenszkij eközben a békéről tárgyal

Mint arról korábban írtunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonba érkezett, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, majd az E3-formátumban (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) tárgyalt a három ország vezetőivel. A találkozó után közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben öt konkrét feltételt határoztak meg Oroszország és Ukrajna között a háború lezárásához szükséges igazságos és tartós békéhez. Ezek a feltételek a következők:

  1. Azonnali és teljes tűzszünet – Putyinnak el kell fogadnia ezt.
  2. Tárgyalások a jelenlegi frontvonalak mentén – a kontaktvonalon alapulva kezdődjenek a megbeszélések.
  3. Robusztus, jogilag kötelező biztonsági garanciák Ukrajnának – tűzszünet esetén többnemzetiségű erő telepítésével a tűzszünet betartatására.
  4. Kárpótlás az okozott károkért – Oroszország vagyonát mindaddig befagyasztva tartják, amíg Moszkva nem fizet jóvátételt.
  5. Az európai biztonsági érdekek védelme – az EU-val és NATO-val kapcsolatos kérdésekben az érintett szervezetek és tagállamok beleegyezése szükséges.

Borítókép: Illusztráció, egy ukrán drónkezelő (Fotó: AFP) 

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