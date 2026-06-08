Zelenszkij tűzszünetről beszél, de az ukránok még a vonatokra is lecsapnak

Az előzetes adatok szerint egy ellenséges dróntámadás érte a Moszkva–Szimferopol személyvonat mozdonyát. A mozdonyvezető megsérült, a segédvezető életét vesztette. Az utasok nem sérültek meg
– írta Akszjonov Telegram-csatornáján.
A krími vezető részvétét fejezte ki az áldozat családjának és hozzátartozóinak, valamint mielőbbi felépülést kívánt a sérült mozdonyvezetőnek.
A hatóságok közlése szerint a vonat utasainak továbbszállításáról autóbuszokkal gondoskodnak. A Krími Köztársaság vezetése minden szükséges segítséget és támogatást megad az érintetteknek.
A támadás körülményeit jelenleg vizsgálják, további részleteket egyelőre nem közöltek.
Zelenszkij eközben a békéről tárgyal
Mint arról korábban írtunk, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Londonba érkezett, ahol kétoldalú megbeszéléseket folytatott Keir Starmer brit miniszterelnökkel, majd az E3-formátumban (Egyesült Királyság, Franciaország, Németország) tárgyalt a három ország vezetőivel. A találkozó után közös nyilatkozatot adtak ki, amelyben öt konkrét feltételt határoztak meg Oroszország és Ukrajna között a háború lezárásához szükséges igazságos és tartós békéhez. Ezek a feltételek a következők:
- Azonnali és teljes tűzszünet – Putyinnak el kell fogadnia ezt.
- Tárgyalások a jelenlegi frontvonalak mentén – a kontaktvonalon alapulva kezdődjenek a megbeszélések.
- Robusztus, jogilag kötelező biztonsági garanciák Ukrajnának – tűzszünet esetén többnemzetiségű erő telepítésével a tűzszünet betartatására.
- Kárpótlás az okozott károkért – Oroszország vagyonát mindaddig befagyasztva tartják, amíg Moszkva nem fizet jóvátételt.
- Az európai biztonsági érdekek védelme – az EU-val és NATO-val kapcsolatos kérdésekben az érintett szervezetek és tagállamok beleegyezése szükséges.
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