Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arról számolt be, hogy Franciaország és Nagy-Britannia jelenleg készen áll katonák Ukrajnába való telepítésére a háború befejezése után, amelyek egyenként egy dandárból állnának, amelynek létszámát ötezer főre becsüli – számolt be cikkében az Interfax.
Európai katonák Ukrajnában: ezekből az országokból vinnék a fiatalokat
Az ukrán elnök már arról nyilatkozik, hogy Franciaország és Nagy-Britannia is készséget mutat arra, hogy több ezer katonát küldjön Ukrajnába. Volodimir Zelenszkij elnök válaszai egyikében végül elszólta magát és több tízezres nagyságrendű jelenlétről ábrándozott, reményei szerint a külföldről érkező katonák az ukrán frontvonalnál teljesítenének szolgálatot.
Amikor aláírtuk a nyilatkozatot a „hajlandók koalíciójának” minden résztvevőjével, megegyeztünk, hogy Nagy-Britannia és Franciaország már készen áll egy-egy dandár (5000 fő) biztosítására”
– mondta Zelenszkij. Arról is beszámolt, hogy „egyes más államoktól is érkeztek jelzések, miszerint készen állnak az ukrajnai jelenlét megerősítésére kontingens szintjén”, de amikor a létszámról kérdezték, azt mondta: „Erre nincs számadat.”
Arra a kérdésre, hogy pontosan hol állomásozna a külföldi kontingens, az elnök azt mondta, hogy az ukrán fél a frontvonalhoz közelebb szeretné látni azt.
Természetesen senki sem akar a frontvonalon lenni. Természetesen az ukránok azt szeretnék, ha partnereink velünk együtt a frontvonalon lennének. Úgy gondolom, ez logikus
– mondta Zelenszkij.
Megjegyezte, hogy Lengyelország nem erősítette meg szándékát, hogy egységeket küldjön Ukrajnába. Arra a kérdésre, hogy Ukrajnának hány katonára van szüksége a külföldi kontingensben, Zelenszkij azt válaszolta, hogy ez a technikai összetevőtől függ. „Például amikor az Amerikai Egyesült Államok háttérbiztosításáról beszélünk, ez nem jelenti azt, hogy szükségszerűen nagy létszámú csapatokkal kell jelen lenniük. Nem – van légvédelem, van koordináció, van hírszerzés, van készség a légi támogatás nyújtására stb. Vagyis ezek alapvetően erős garanciák. Tehát a kérdés nem is annyira az emberek számáról szól” – mondta.
Zelenszkij hozzátette: nem igazán hiszi, hogy a külföldi csapatok létszáma elérhetné a százezret, ugyanakkor az ötvenezer fős kontingenst nagyon jónak tartaná.
Az államfő példaként említette, hogy ha a tengeren egy tucat komoly hadihajó teljesítene szolgálatot – kiegészülve az ukrán haditengerészeti drónokkal –, és ezek a hajók partnerországoktól érkeznének, akkor adott esetben nem az élőerő nagysága lenne a meghatározó tényező. Mint mondta, ilyenkor sokkal inkább a bevethető repülőgépek száma, a hadihajók kapacitása és az általuk biztosított műveleti támogatás számít. Arra a kérdésre, született-e bármiféle megállapodás vagy egyértelmű megerősítés a partnerektől arról, hogy egy esetleges kontingens nem csupán jelen lenne, hanem harci cselekményekben is részt venne, Volodimir Zelenszkij úgy válaszolt: „nincs ilyen válasz”.
Borítókép: (Fotó: AFP)
