Juhász Dorka klasszis teljesítményét a FIBA is elismerte

A magyar női kosárlabda-válogatott 28 év után jutott ki ismét világbajnokságra, miután kedd este legyőzte Törökországot. A magyar válogatott centere, Juhász Dorka bekerült az Isztambulban rendezett világbajnoki selejtező álomcsapatába.

Tóth Norbert
2026. 03. 18. 10:02
Juhász Dorka az álomcsapatban. Fotó: YAGIZ GURTUG / NurPhoto
A magyar női kosárlabda-válogatott vasárnap hosszabbításos drámában győzte le Argentínát (92-81), majd kedden a Törökország elleni sikerrel (74-89) vált biztossá a világbajnoki részvétel. Úgy készül 28 év után a világbajnokságra, a tizenhat legjobb csapat közé a magyar válogatott, hogy egy évvel ezelőtt Európa tizenhat legjobb csapata között sem volt ott, hiszen a mieink lemaradtak a tavalyi kontinensbajnokságról. Mindkét eredmény felfoghatatlan, csak éppen a skála két ellentétes végén. Juhász Dorka teljesítményét külön is elismerték.

Óriási sikert ért el a magyar női kosárlabda-válogatott. Juhász Dorka egyéni teljesítményét is elismerték. Fotó: Middle East Images

Az isztambuli egy hét során bebizonyosodott, hogy Juhász Dorka extraklasszis teljesítményre képes. A Japán ellen dobott 35 pontja szenzációs volt, csakúgy, mint az Argentína és Törökország ellen nyújtott produkciója is.

A magyar center Törökország ellen 24 ponttal zárt, teljesítményét pedig nemcsak a szurkolók, hanem a szakma is elismerte, hiszen bekerült a vb-selejtezőtorna All-Star-csapatába.

A nemzetközi szövetség beszámolója szerint a Galatasaray 26 éves légiósa a hatcsapatos tornán meccsenként átlagosan 18 pontot dobott, leszedett kilenc lepattanót, 1,8 gólpasszt adott és egy dobást blokkolt. Juhász mellett a torna legértékesebb játékosának (MVP) választott ausztrál Sami Whitcomb, a török Kennedy Burke, a japán Jamamoto Maj és a kanadai Aaliyah Edwards alkotja az All Star-csapatot.

