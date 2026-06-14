Felszaladt miatta Brezsnyev szemöldöke: hatvan éve alapították a Dacia márkát

Szocialista relációban meglepő változatosságot mutatott a karosszériaváltozatok kínálata, a limuzin és a kombi mellett kissé gnóm kupé (1410 Sport), ferdehátú változat (1320, majd 1325 Liberta) is elérhető volt, sőt, egy teljesen új fejlesztésű, immár hátsókerék-hajtású – később 4x4-ként is elérhető – pickup is megjelent, változatos felépítményekkel. Számos frissítéssel a Dacia 1300-as alapjaira épülő típuscsalád nem csak a romániai forradalmat és a Ceausescu-házaspár kivégzését élte túl, hanem még az ezredfordulót is: közel három és fél étvized és kétmillió példány után 2004-ben ált le a gyártása, sőt, a pickup még további másfél évig elérhető maradt. Érdemes azonban tudni, hogy a Daciánál már jóval korábban elkezdtek dolgozni az utódján.
Sok más KGST-autógyártóhoz hasonlóan rájöttek arra, hogy egy új kompakt ferdehátúval lehetne labdába rúgni, ám még a Lada Samarához és Skoda Favorithoz képest is óriási késéssel, 1995-ben lett szériaérett a Dacia Nova. Baltával faragott karosszériája addigra idejétmúlt francia koncepciót követett, és kivitele, illetve képességei miatt is szerény eladási számokat produkált. 1999-ben egy régi ismerős tűnt fel a horizonton: a Renault ezúttal nem partnerséget ajánlott, hanem megvásárolta a Daciát, és először saját motorjával ruházta fel az ötajtóst (SuperNova), majd bevezette feljavított változatát, a Solenzát. Ám akkoriban már az új, exportképes „5000 eurós” autó, a későbbi Logan kifejlesztése volt prioritás, mely 2005-ben megágyazott a márka feltámadásának, napjaikra pedig a Dacia a régi előítéletekkel leszámolva igazi sikersztori lett.
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