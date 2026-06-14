Felszaladt miatta Brezsnyev szemöldöke: hatvan éve alapították a Dacia márkát

Ígéretes kezdet után súlyos minőségi kihívások

Napjainkban óriási szórást mutat, hogy kinek milyen emlékei fűződnek a Daciákhoz, hiszen egészen máshogyan vélekedik, aki a közelmúltban Sanderóval vagy Dusterrel járt, mint az, aki a Merkúr-kínálat 1300/1310 modelljeit használta. Minket a márkaalapítás évfordulóján inkább a régmúlt, egészen pontosan a magyarországi bevezetés időszaka érdekel, ami érdekes módon 1974-re datálódik (U kezdőbetűs rendszámmal), miközben a Zsiguli 1200 már ’71 óta kapható, pontosabban előjegyezhető volt (I-s rendszámok). Ekkoriban a szovjet lépcsőshátúért 80 ezer forintot kértek, ami érezhető különbséget jelentett a 68 ezerbe kerülő Wartburg 353-ashoz és az alapkivitelében 74 ezer forinttól adott Skoda 100-ashoz képest. Át messze túltett mindegyiken a Dacia 1300, az újdonság varázsa és a dacos román árpolitika miatt: 90 ezer forintba került.

A román autóipar kínálata a marosvásárhelyi Luxur áruháznál: Dacia is Oltcit. Utóbbi hozzánk a rendszerváltáskor érkezett

Fotó: Fortepan/Urbán Tamás

Kiderült, hogy a Renault 12 licenszváltozata a szerződésben engedélyezett exportpiacokon egészen jól eladható, és így devizát hoz a konyhára, emiatt kevésbé volt prioritás a baráti KGST-országok igénye. Érdekes, hogy 1979 után már több nyugati országban is próbálkozhattak az 1310-essel (olykor Denem néven), ám régi konstrukciója és kétes megbízhatósága hamar elvette tőle a vásárlók kedvét. Mivel ilyesmire nem adtak sokat a hiánygazdaságban, a nyolcvanas évekre egyértelműen a keleti blokk, és azon belül is Magyarország lett az egyik fő felvevőpiac, az addigra már szinte teljes egészében román alkatrészekből készülő Dacia pedig az étvized közepére a tankönyvbe illő példája lett annak, hogyan tilos a minőségellenőrzést elvégezni.

Minél több lett a román alkatrészbeszállító, úgy szaporodtak a hibák. Másfelől, a Dacia egyszerű, könnyen javítható volt

Fotó: Fortepan/Gulyás Zsuzsa

Már a nullrevíziónál vért izzadtak a Merkurnál az 1310-esekkel, sok tulajdonos rémtörténeteket mesélt a hazaútról és a gyári munkások által bent felejtett „ajándékokról”. Labilis elektromos rendszer, hitvány féltengely, rozsdásodási-beázási hajlam és társaik: a panaszok nem ismertek határokat, igaz, a valóságot sokszor urbánus legendák színezték ki, sok tulaj igenis elégedett volt a kocsijával. Aligha véletlen ugyanakkor, hogy országszerte maszekoló szerelők sokasága állt rá a vadonatúj Daciák második összeszerelésére, és a típushoz virágzott az utángyártott alkatrészek piaca, az ominózus féltengelyek mellett a terhelt far jellegzetes leülését megakadályozó erősített hátsó rugókkal. Mellettük a kisipari műanyag elemek (tükör, légterelő, kardánbox) is jól fogytak.