Le a kalappal! - Skoda 110 R Coupé és Rapid 135 veteránteszt

Kupéval járni mindig is az autózás egyik legstílusosabb formája volt: nagyvonalú lemondás a négy ajtó adta praktikumról, hogy helyére az esztétikum és – legalább néhány plusz lóerő erejéig – a dinamizmus lépjen, nem mellékesen pedig a tulajt fiatalon tartó elixír. De vajon szüksége van-e a szocialista embertípusnak a szinte burzsoá elhajlásra? Ezt a kérdést a Szovjetunióban nemmel válaszolták meg, az NDK-ban eleinte az élsportolóknak és lojális művészeknek adható jutalomfalatként (Wartburg Coupé) tartották elképzelhetőnek, majd szintén elvetették. A lengyel, román és bolgár elvtársak homeopátiás mennyiségű kupét engedtek afféle kirakatdísznek, így lényegében a keleti blokk tekintetmágnes kocsijainak kizárólagos gyártója Csehszlovákia maradt.

Tanultak az előd 1000/1100 MBX fogadtatásából, itt már valódi, ferdehátú kupéformát terveztek

Fotó: Skoda Auto a.s.

Összesen húsz év pályafutás jutott a Skoda farmotoros kupésorozatának, melynek első, kicsit hosszabbik felét (1970-1981) a filigrán 110 R, míg a másodikat (1981-1990) a plasztikkorszak szülöttjének mondható Garde, illetve annak ráncfelvarrott kivitele, a Rapid képviselte. Közös vonásuk, hogy a szögesdrót balszerencsésebb oldalán rekedt országokban, így hazánkban is rengeteg autós vágyának netovábbját képviselték, kivéve azon keveseket, akik néhány külszolgálatos év vagy amerikai nagybácsi jóvoltából igazi nyugati autót szereztek. Imperialista kupét újonnan, hivatalos forrásból venni szinte lehetetlen volt, ez alól csak a Merkúrnál pár évig – igen jó ajánlólevéllel – elérhető néhány tucatnyi Fiat 850 Sport Coupé jelentett kivételt.

Kétoldalt és a hátfalon szellőzött a motortér. Alapáras volt az első tárcsafék és exportkiváltság a hátsó ablakfűtés

Fotó: Skoda Auto a.s.

Mintha olaszok rajzolták volna a kecses 110 R-t

Nem csak veterános érdeklődéssel, hanem apám és nagyapám egykori sóvárgását átérezve lépkedek egy kastély murvás parkjában a két „csehszlovák Porsche” felé, melyeket a Skoda Classic Days program keretében nyílik lehetőség vezetni. Mindkét gép a Mlada Boleslav-i márkamúzeum tulajdona, de szerencsére nem egész évben felbakolva gyűjtik a port, hanem időnként különféle rendezvényeken, oldtimer futamokon gyűjtögetik a kilométereket. Illő, hogy az idősebb autóé legyen az elsőbbség, de a kulcs elfordítása helyett muszáj még elidőzni az okkersárga 110 R részletein. Homlok- és hátfala, illetve számtalan egyéb részlete ismerős az egykor Magyarországon is ezerszámra futó Skoda 100 limuzinról, mégis más az összhatás.