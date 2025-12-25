Behatárolt szabadság – Skoda 1101 Tudor bemutató

Miközben 1946 májusában a Szovjetunióban még azzal foglalatoskodtak, hogy egy új üzemben felállítsák a Németországból háborús jóvátételként elhurcolt Opel Kadett gyártósorát, és a pár változtatás után Moszkvics 400-asra átkeresztelt autóval mobilizálják – legalábbis elméletben – a dolgozók tömegeit, Csehszlovákiában már elkészültek a Skoda 1101-es első példányai. Ehhez a nagy múltra visszatekintő, frissen államosított Mlada Boleslav-i cégnél nem zsákmányszerzés útját választották, hanem elővették a harmincas évekbeli tömegmodell, a Popular terveit.

Szó sem volt akkoriban műanyagról: üvegből készült, ám szerény méretű a hátsó szélvédő

Fotó: Skoda Auto a.s.

Hamar nyilvánvalóvá vált, hogy a régi karosszéria már ódivatú, ezért a központi gerincvázas alapokra új felépítményt tervezetek, méghozzá részben faszerkezetre húzott acéllemezekkel. Utóbbi megoldás oka a nyersanyaghiány volt, sőt, egy időben még a négy gumiért is felárat kértek – ha voltak saját, öreg abroncsai a vevőnek, azokon is elvihette új autóját. Az 1101-es megjelenése sokat fiatalodott a sárvédőkbe integrált fényszórókkal és a vízszintes tagolású hűtőráccsal, a divatosnak tűnő nózit egy idő után még a nagy Suberb limuzin is megkapta.

Csinos csúcsdíszben végződik a motorháztető, nyolc vízszintes díszléc tagolja a hűtőmaszkot

Fotó: Skoda Auto a.s.

Nemes egyszerűséggel átvették az előd 1089 cm3-es, négyhengeres motorját, igaz, 32 lóerősre izmosították és immár egybeépítették a váltóval, így odalett a transaxle-elrendezés, de persze maradt a hátsókerék-hajtás. Amikor 1948-ban elérkezett a ráncfelvarrás ideje, az 1102 névre átkeresztelt modell váltókarja a kardánalagútról a kormányoszlopra költözött, a gyártás négy évvel későbbi leállításáig pedig összesen 66 904 darab készült a teljes sorozatból. Ezek a Skodák a demokráciából a sötét Rákosi-korszakba zuhanó Magyarország útjain is sokszor előfordultak.

Fix a két hátsó oldalablak, elöl keretes az ajtó: nem vetkőzik le övvonalig, mint az igazi kabriók

Fotó: Skoda Auto a.s.

Több, mint limuzin, kevesebb, mint kabrió

Nálunk elsősorban a limuzin verziók futottak, melyeket a Tudor becenév eredetére rácáfolva a kettő mellett négyajtós kivitelben is gyártottak (a Főtaxi utasainak nagy örömére), míg a dzsipnek tűnő, de valójában 4×4-hajtású Colonialt (1101 Vo) a honvédség mellett a rettegett belügyi szervek rendszeresítették. Ugyanakkor a választék nem merült ki ennyiben, készült a népautóból igen ritka Roaster verzió, illetve kombiszerű minifurgon vagy mentőautó kivitel is, nem beszélve bemutatónk főhőséről, a Cabriolet néven futó, valójában kabriólimuzinnak mondható verzióról.