Rommá törte az autóját a figyelmetlen suzukis az M7-sen + videó

Az MKIF videóján jól látható, hogy a belső sávban teljesen szabadon, takarás nélkül érkezik egy autós, és a szabályosan előjelzett, munkavégzést biztosító energiaelnyelőnek (TMA) ütközik.

A mozgó tereléseket mindig, több kilométerrel korábban változtatható jelzésképű táblákon, majd a munkavégzés előtt és a munkavégzés magasságában is sebességkorlátozó táblákkal, illetve figyelmeztető sárga fénnyel jelzik, de ezeket sokan nem veszik figyelembe. Az ütközéselnyelők mozgó munkavégzés közben védik az útkezelő alkalmazottait éjjel és nappal, és persze azok életét is megmentik, akik az ütközés során a soktonnás teherautók helyett ezekbe a rugalmas akadályokba ütköznek. Ez az egyszer használatos eszköz harmonikaszerűen gyűrődik össze, tompítva, elnyelve az ütközés sebességét, erejét, így esélyt adva arra, hogy az autóban utazók élve ússzák meg a becsapódást.