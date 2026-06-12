Éjszaka több mint száz drónt vetett be az orosz hadsereg

Az ukrán hírügynökség Vitalij Kimnek, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye katonai kormányzójának Telegramon közzétett bejegyzését idézve arról is beszámolt, hogy a megyeszékhelyet két hullámban érő dróntámadás következtében több civil megsebesült, 14 családi ház, közlekedési infrastrukturális létesítmények és gépjárművek rongálódtak meg. Az eddigi adatok szerint öt embert kellett kórházba szállítani.

A dél-ukrajnai Herszonban egy 63 éves nő megsebesült a város központi részét tegnap este ért dróncsapásban, állapota közepesen súlyos

– tette közzé a katonai közigazgatás sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina. A hírügynökség korábban beszámolt arról, hogy a támadást követően két férfi fordult orvoshoz, őket ambuláns kezelésben részesítik.