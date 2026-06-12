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ukrajnaorosz hadsereghírügynökség

Éjszaka több mint száz drónt vetett be az orosz hadsereg

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Az orosz hadsereg 117 csapásmérő és álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra, a légvédelem a drónok zömét elfogta, azonban a csapásoknak civil halálos áldozatai és sebesültjei is vannak, lakóépületek, valamint infrastrukturális létesítmények rongálódtak meg – jelentették katonai és önkormányzati források, valamint a katasztrófavédelmi szolgálat.

Magyar Nemzet
Forrás: MTI2026. 06. 12. 19:35
Drónokkal támadta Oroszország Ukrajna több települését - képünk illusztráció Fotó: DIEGO HERRERA CARCEDO Forrás: ANADOLU
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Az ukrán hírügynökség Vitalij Kimnek, a dél-ukrajnai Mikolajiv megye katonai kormányzójának Telegramon közzétett bejegyzését idézve arról is beszámolt, hogy a megyeszékhelyet két hullámban érő dróntámadás következtében több civil megsebesült, 14 családi ház, közlekedési infrastrukturális létesítmények és gépjárművek rongálódtak meg. Az eddigi adatok szerint öt embert kellett kórházba szállítani.

A dél-ukrajnai Herszonban egy 63 éves nő megsebesült a város központi részét tegnap este ért dróncsapásban, állapota közepesen súlyos

 – tette közzé a katonai közigazgatás sajtószolgálatának jelentése alapján az Interfax-Ukrajina. A hírügynökség korábban beszámolt arról, hogy a támadást követően két férfi fordult orvoshoz, őket ambuláns kezelésben részesítik.

Az állami katasztrófavédelem sajtószolgálata arról számolt be, hogy a Kijev megyei Boriszpil városában egy infrastrukturális létesítményt, Poltava környékén pedig egy iparvállalatot ért dróntalálat, mindkét helyszínen nagy kiterjedésű tűz keletkezett, amelyeket a tűzoltók rövid idő alatt megfékeztek. A hivatalos jelentés szerint a támadásokban senki sem sebesült meg.

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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