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Újabb húszmilliárd dollárt kér Ukrajna a háború folytatására

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Újabb húszmilliárd dollárnyi támogatást kér Ukrajna nyugati szövetségeseitől annak érdekében, hogy tovább fokozhassa az Oroszország elleni katonai műveleteket. Kijev szerint most kell ütni a vasat.

Magyar Nemzet
Forrás: Politico2026. 06. 12. 13:01
Füstfelhő egy harkivi légitámadást követően, 2026. június 10-én Fotó: Sergey Bobok Forrás: AFP
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Mindenki látja, hogy Oroszország ég, és azt akarjuk, hogy még jobban égjen, ehhez azonban finanszírozásra van szükségünk

– fogalmazott a névtelenséget kérő ukrán tisztviselő.

A húszmilliárd dolláros igényt június 18-án terjesztik elő a Ramstein-formátum következő ülésén, ahol Ukrajna szövetségesei a katonai és pénzügyi támogatás összehangolásáról tárgyalnak. Az ügyet az ukrán kormány több tagja, köztük Mihajlo Fedorov védelmi miniszter vetette fel Norvégia, Svédország, Németország és Kanada képviselőivel folytatott egyeztetéseken.

A tervek szerint az egyes szövetséges országoknak két és hatmilliárd dollár közötti összeget kellene biztosítaniuk támogatás vagy hitel formájában.

A téma várhatóan kiemelt szerepet kap a NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján is, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén részt vesz.

Ukrajna fegyverkezik

Ukrajna idei védelmi költségvetése 85 milliárd euró. A most kért további húszmilliárd dollár ezen felül érkezne. Kijev jelenleg GDP-jének körülbelül negyven százalékát fordítja védelemre, ami a világ egyik legmagasabb aránya.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a partnerországok eddig 38 milliárd dollárnyi katonai támogatást vállaltak erre az évre. Az újabb csomaggal Ukrajna közel kerülne ahhoz a hatvanmilliárd dolláros célhoz, amelyet Mark Rutte NATO-főtitkár korábban meghatározott.

Kijev a pluszforrásokat légvédelmi rendszerekre, drónokra, lőszerekre, elektronikai hadviselési eszközökre és nagy hatótávolságú fegyverekre fordítaná. Emellett az ukrán hadiipari vállalatoktól történő közvetlen beszerzéseket is növelnék. Az elmúlt hónapokban Ukrajna jelentősen fejlesztette drón- és rakétatechnológiáját. Az ukrán erők több szinten hajtanak végre támadásokat: rövid hatótávolságú drónokkal a frontvonal térségében, közepes hatótávolságú eszközökkel az orosz logisztikai hálózat ellen, míg nagyobb hatótávolságú rakéták és drónok oroszországi gyárakat, olajfinomítókat és kikötőket támadnak.

Volodimir Zelenszkij csütörtökön azt írta:

Az ukrán pilóta nélküli rendszerek sikeresen működnek különböző szinteken: a frontvonalon végrehajtott műveletektől kezdve egészen az ellenséges terület mélyén található stratégiai célpontok elleni csapásokig.

Az ukrán tisztviselő szerint a háború dinamikájának megváltozásában kulcsszerepet játszott Németország, Norvégia és Hollandia támogatása.

Moszkva szkeptikus

A fokozódó ukrán támadások miatt Vlagyimir Putyin orosz elnök már az orosz légvédelem megerősítését sürgette. Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő élesen bírálta Kijev újabb pénzügyi követeléseit.

Minden alkalommal ugyanaz a történet: Kijevnek még több pénz kell. Ez a politikai önkárosítás legjobb példája

– fogalmazott.

MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 01: Russian Foreign Ministry Spokesperson Maria Zaharova delivers a speech as she attends the Media Forum of the Commonwealth of Independent States (CIS) Countries in Moscow, Russia on November 01, 2023. Sefa Karacan / Anadolu (Photo by SEFA KARACAN / Anadolu via AFP)
Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője (Fotó: Anadolu/AFP/Sefa Karacan)

Az ukrán vezetés szerint az idő Kijev ellen dolgozhat.

A lehetőségek ablaka fokozatosan bezárul. Oroszország gyors és innovatív. Ha időt adunk nekik az alkalmazkodásra, elveszíthetjük az egyetlen valódi esélyt arra, hogy a háborút valódi tárgyalásokkal lehessen lezárni

– mondta az ukrán tisztviselő.

Borítókép: Füstfelhő egy harkivi légitámadást követően, 2026. június 10-én (Fotó: AFP) 

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