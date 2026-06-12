Újabb húszmilliárd dollárt kér Ukrajna a háború folytatására

Mindenki látja, hogy Oroszország ég, és azt akarjuk, hogy még jobban égjen, ehhez azonban finanszírozásra van szükségünk

– fogalmazott a névtelenséget kérő ukrán tisztviselő.

A húszmilliárd dolláros igényt június 18-án terjesztik elő a Ramstein-formátum következő ülésén, ahol Ukrajna szövetségesei a katonai és pénzügyi támogatás összehangolásáról tárgyalnak. Az ügyet az ukrán kormány több tagja, köztük Mihajlo Fedorov védelmi miniszter vetette fel Norvégia, Svédország, Németország és Kanada képviselőivel folytatott egyeztetéseken.

A tervek szerint az egyes szövetséges országoknak két és hatmilliárd dollár közötti összeget kellene biztosítaniuk támogatás vagy hitel formájában.

A téma várhatóan kiemelt szerepet kap a NATO júliusi ankarai csúcstalálkozóján is, amelyen Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szintén részt vesz.

Ukrajna fegyverkezik

Ukrajna idei védelmi költségvetése 85 milliárd euró. A most kért további húszmilliárd dollár ezen felül érkezne. Kijev jelenleg GDP-jének körülbelül negyven százalékát fordítja védelemre, ami a világ egyik legmagasabb aránya.

Az ukrán védelmi minisztérium szerint a partnerországok eddig 38 milliárd dollárnyi katonai támogatást vállaltak erre az évre. Az újabb csomaggal Ukrajna közel kerülne ahhoz a hatvanmilliárd dolláros célhoz, amelyet Mark Rutte NATO-főtitkár korábban meghatározott.

Kijev a pluszforrásokat légvédelmi rendszerekre, drónokra, lőszerekre, elektronikai hadviselési eszközökre és nagy hatótávolságú fegyverekre fordítaná. Emellett az ukrán hadiipari vállalatoktól történő közvetlen beszerzéseket is növelnék. Az elmúlt hónapokban Ukrajna jelentősen fejlesztette drón- és rakétatechnológiáját. Az ukrán erők több szinten hajtanak végre támadásokat: rövid hatótávolságú drónokkal a frontvonal térségében, közepes hatótávolságú eszközökkel az orosz logisztikai hálózat ellen, míg nagyobb hatótávolságú rakéták és drónok oroszországi gyárakat, olajfinomítókat és kikötőket támadnak.