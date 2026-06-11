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Itt az ukrán beismerés: az európai adófizetők állják a háborút

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Olekszij Makejev, Ukrajna németországi nagykövete a brandenburgi tartományi parlamentben mondott beszédében köszönetet mondott a német adófizetőknek Ukrajna katonai támogatásáért, miközben hangsúlyozta: Kijev továbbra is igazságos békét akar, de nem területi engedmények árán.

Magyar Nemzet
Forrás: Berliner Zeitung2026. 06. 11. 16:18
Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök Fotó: Emmanuele Contini Forrás: NurPhoto/AFP
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A háború árát Európa fizeti

Makejev beszédében kiemelte, hogy Ukrajna nagyra értékeli Németország hozzájárulását az ország védelméhez.

Köszönet minden német adófizetőnek azért, hogy lehetővé teszi, hogy a német kormány támogassa Ukrajnát. Hogy német fegyverekkel tudjuk lelőni az érkező orosz rakétákat

– fogalmazott a nagykövet.

Németország az elmúlt években az egyik legfontosabb katonai és pénzügyi támogatója lett Ukrajnának az Oroszországgal szembeni háborúban.

Igazságos béke területi engedmények nélkül

A nagykövet hangsúlyozta, hogy Ukrajna lakossága rendkívüli módon érintett a háborúban, és szinte nincs olyan család az országban, amelyet ne sújtott volna a konfliktus. Makejev szerint a békére való törekvés Ukrajnában erős, ugyanakkor elutasítják a területi veszteségeken alapuló rendezést.

Mindannyian békére vágyunk. Senki sem akar jobban békét, mint Ukrajna, de ez csak igazságos béke lehet

– mondta a diplomata.

A látogatás során a nagykövetet a brandenburgi tartományi parlament alelnöke is fogadta, majd frakcióvezetőkkel is tárgyalt. A megbeszélések középpontjában Ukrajna helyzete mellett az ország újjáépítésének lehetőségei és az európai együttműködés jövője állt. A német tartományi parlament szerint a cél az, hogy a politikusok átfogó képet kapjanak a háborús helyzetről, valamint a hosszú távú nemzetközi támogatás irányairól.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Volodimir Zelenszkij ukrán elnök (Fotó: NurPhoto/AFP/Emmanuele Contini) 

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