Itt az ukrán beismerés: az európai adófizetők állják a háborút

A háború árát Európa fizeti

Makejev beszédében kiemelte, hogy Ukrajna nagyra értékeli Németország hozzájárulását az ország védelméhez.

Köszönet minden német adófizetőnek azért, hogy lehetővé teszi, hogy a német kormány támogassa Ukrajnát. Hogy német fegyverekkel tudjuk lelőni az érkező orosz rakétákat

– fogalmazott a nagykövet.

Németország az elmúlt években az egyik legfontosabb katonai és pénzügyi támogatója lett Ukrajnának az Oroszországgal szembeni háborúban.

Igazságos béke területi engedmények nélkül

A nagykövet hangsúlyozta, hogy Ukrajna lakossága rendkívüli módon érintett a háborúban, és szinte nincs olyan család az országban, amelyet ne sújtott volna a konfliktus. Makejev szerint a békére való törekvés Ukrajnában erős, ugyanakkor elutasítják a területi veszteségeken alapuló rendezést.

Mindannyian békére vágyunk. Senki sem akar jobban békét, mint Ukrajna, de ez csak igazságos béke lehet

– mondta a diplomata.

A látogatás során a nagykövetet a brandenburgi tartományi parlament alelnöke is fogadta, majd frakcióvezetőkkel is tárgyalt. A megbeszélések középpontjában Ukrajna helyzete mellett az ország újjáépítésének lehetőségei és az európai együttműködés jövője állt. A német tartományi parlament szerint a cél az, hogy a politikusok átfogó képet kapjanak a háborús helyzetről, valamint a hosszú távú nemzetközi támogatás irányairól.