Németországnak azonnali megoldásokra van szüksége

Freuding elmondta, hogy Berlin már sokat tett a beszerzés felgyorsítása és az ipari termelési kapacitásának növelése érdekében. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Németország nem támaszkodhat kizárólag olyan hosszú távú fegyverprogramokra, amelyek fejlesztése és rendszerbe állítása még évekig tarthat.

A sebesség most kulcsfontosságú

– mondta Freuding. Néhány, még fejlesztés alatt álló fegyverrendszer kapcsán hozzátette, hogy Németországnak addig is átmeneti megoldásokra van szüksége, hogy áthidalja a szakadékot a hadsereg jelenlegi eszközei és a harci készenléthez szükséges kapacitása között.

Oroszországtól tart Európa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban a NATO repülőgépe lőtt le egy drónt Lettországban. Az incidens ismét rámutatott a NATO keleti határainak sebezhetőségére. Marcos Perestrello, a NATO parlamenti közgyűlésének elnöke korábban kijelentette:

Moszkvát terheli a felelősség a NATO keleti tagállamait érintő drónincidensekért, akkor is, ha a légtérsértések nem szándékosan történtek.

Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is erre mutat: az orosz fegyverkezés üteme, a hadsereg létszámának bővülése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok is. Véleménye szerint Moszkva néhány éven belül komoly kihívást jelenthet Európa számára.