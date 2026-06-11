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Németországnak azonnali megoldásokra van szüksége

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Európa védelmi felkészültsége soha nem volt annyira időszerű, mint most: a NATO hírszerzési értékelése szerint Oroszország már 2029-re képes lehet támadást intézni a szövetség valamelyik tagállama ellen. Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka figyelmeztetett, hogy Németország nem engedheti meg magának azt a luxust, hogy kizárólag hosszú fejlesztési ciklusú fegyverprogramokra támaszkodjon – azonnali megoldásokra van szükség.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 17:04
Friedrich Merz német kancellár és Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka Forrás: AFP
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Freuding elmondta, hogy Berlin már sokat tett a beszerzés felgyorsítása és az ipari termelési kapacitásának növelése érdekében. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy Németország nem támaszkodhat kizárólag olyan hosszú távú fegyverprogramokra, amelyek fejlesztése és rendszerbe állítása még évekig tarthat. 

A sebesség most kulcsfontosságú

 – mondta Freuding. Néhány, még fejlesztés alatt álló fegyverrendszer kapcsán hozzátette, hogy Németországnak addig is átmeneti megoldásokra van szüksége, hogy áthidalja a szakadékot a hadsereg jelenlegi eszközei és a harci készenléthez szükséges kapacitása között.

Oroszországtól tart Európa

Ahogy arról lapunk is beszámolt, a napokban a NATO repülőgépe lőtt le egy drónt Lettországban. Az incidens ismét rámutatott a NATO keleti határainak sebezhetőségére. Marcos Perestrello, a NATO parlamenti közgyűlésének elnöke korábban kijelentette:

Moszkvát terheli a felelősség a NATO keleti tagállamait érintő drónincidensekért, akkor is, ha a légtérsértések nem szándékosan történtek.

Carsten Breuer német vezérkari főnök szerint Oroszország akár már 2029-re készen állhat arra, hogy katonailag próbára tegye a NATO-t, és az orosz fenyegetés egyre nagyobb aggodalmat kelt Európában. A Bundeswehr főfelügyelője egy interjúban arról beszélt, hogy több jel is erre mutat: az orosz fegyverkezés üteme, a hadsereg létszámának bővülése, valamint a gazdasági és politikai folyamatok is. Véleménye szerint Moszkva néhány éven belül komoly kihívást jelenthet Európa számára.

Ráadásul új fejezet nyílhat az európai védelemben azzal, hogy Washington kibővítené a kontinensen nukleáris megosztási programját. Az Egyesült Államok az utóbbi időben a Közel-Keletre fókuszált és katonai erőforrásokat irányított át Európából más térségekbe, ami aggodalommal töltötte el a NATO-szövetséges országokat. Az amerikai nukleáris védőernyő lehetséges kiterjesztése erős üzenetet közvetít, és gyökeresen átírhatja a NATO és Oroszország közötti erőviszonyokat. 

A nukleáris megosztási program kiterjesztése lehetővé tenné, hogy több ország is otthont adjon az úgynevezett kettős rendeltetésű amerikai repülőgépeknek, amelyek nukleáris csapások végrehajtására is alkalmasak.

A világ több pontján egyszerre zajló fegyverkezési verseny arra utal, hogy a nagyhatalmi rivalizálás új szakaszba lépett. Japán, Európa és a NATO szerint a védelmi képességek erősítése elengedhetetlen a növekvő biztonsági kockázatok miatt, míg Oroszország és Kína ezt destabilizáló folyamatként értékeli.

Borítókép: Friedrich Merz német kancellár és Christian Freuding, a német szárazföldi erők parancsnoka (Fotó: AFP)

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