Orosz–ukrán háború: a NATO repülőgépe lőtte le a drónt Lettországban + videó

A Zn.ua beszámolója szerint Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat Oroszország ellen, beleértve a Balti-tenger térségét is, amelynek következményeként több ukrán katonai drón tévedt Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe. Ukrajna az incidenseket azzal magyarázta, hogy Oroszország elektronikus hadviselési eszközökkel rendszeresen eltéríti a támadó drónjaikat. Ahogy arról lapunk is beszámolt, március óta több ukrán katonai drón is NATO-országok légterébe sodródott, a tendencia májusban is folytatódott, Észtország után pedig Kárpátalját is elérték a drónok.