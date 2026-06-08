A Zn.ua beszámolója szerint Ukrajna az elmúlt hónapokban fokozta a nagy hatótávolságú dróntámadásokat Oroszország ellen, beleértve a Balti-tenger térségét is, amelynek következményeként több ukrán katonai drón tévedt Finnország, Lettország, Litvánia és Észtország légterébe. Ukrajna az incidenseket azzal magyarázta, hogy Oroszország elektronikus hadviselési eszközökkel rendszeresen eltéríti a támadó drónjaikat. Ahogy arról lapunk is beszámolt, március óta több ukrán katonai drón is NATO-országok légterébe sodródott, a tendencia májusban is folytatódott, Észtország után pedig Kárpátalját is elérték a drónok.
Orosz–ukrán háború: a NATO repülőgépe lőtte le a drónt Lettországban + videó
Egy francia vadászgép lelőtt egy Oroszország felől érkező drónt Lettország légterében. Az incidens ismét rámutatott a NATO keleti határainak sebezhetőségére.
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Marcos Perestrello, a NATO parlamenti közgyűlésének elnöke korábban kijelentette:
Moszkvát terheli a felelősség a NATO keleti tagállamait érintő drónincidensekért, akkor is, ha a légtérsértések nem szándékosan történtek.
Borítókép: Francia Rafale típusú vadászgép (Fotó: AFP)
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