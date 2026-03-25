A hadsereg szakértői és mentőegységek a drónok lezuhanásának helyszínein dolgoznak, hogy összegyűjtsék és megvizsgálják a roncsdarabokat. Az incidens sem a lakosságot, sem a közbiztonságot nem fenyegeti – hangsúlyozták a kiadott közleményekben. Egyelőre nem tisztázott, hogy orosz vagy ukrán drónokról van-e szó, a hatóságok ezt is vizsgálják.
Nagy a baj, idegen drónok törtek be a NATO légterébe
Egy idegen drón hatolt be szerdára virradóra Észtország és két másik Lettország légterébe a két balti EU- és NATO-tagállam keleti részén, mindhárom drón lezuhant, emberekre nem jelentettek veszélyt – közölték szerdán a tallinni és rigai hatóságok.
Az észt és lett hatóságok jelezték, hogy a drónok az orosz és belarusz légtér felől érkeztek. A Lettországban lezuhant drón valószínűleg ukrán volt – írta Evika Silina lett miniszterelnök az X közösségi platformon.
Az észt légtérbe belépett drón az észt belbiztonsági szolgálat jelentése szerint az Auvere erőmű kéményének ütközött Ida-Viru megyében. A helyi idő szerint szerdán hajnalban 3 óra 43 perckor történt incidens során az észt hatóságok közlése szerint senki sem sérült meg, és az áramellátó infrastruktúra sem károsodott. Az észt kormány az eset miatt rendkívüli kabinetülést hívott össze.
Lettországban egy katonai szóvivő a televízióban arról tájékoztatott, hogy hajnali 2 óra 19 perckor a radar egy ismeretlen repülő tárgyat észlelt, amely Oroszország felől berepült a lett légtérbe. Körülbelül húsz perccel később a drón Dobricina falu közelében, Kraslava település területén magától felrobbant anélkül, hogy a riasztott légvédelem beavatkozott volna.
Ezt megelőzően, hajnali egy óra előtt egy másik drón hatolt be a lett légtérbe Belarusszia felől, majd elkanyarodva továbbrepült Oroszország felé.
A lett szóvivő közlése szerint feltételezhető, hogy a pilóta nélküli repülőeszközök mindkét esetben letértek a pályájukról vagy az elhárítórendszerek beavatkozása miatt téves irányt vettek fel.
Ukrajna az éjszaka folyamán számos támadást hajtott végre Oroszország ellen, amelyek célpontjai között szerepelt a Finn-öbölben, az észt partokkal határos fontos orosz kikötőváros, Uszty-Luga is.
Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is. Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe.
Magyar Péter Ukrajnával egyeztet
Magyar Péter 2024 óta több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel. Kijevi látogatása során az ukrán vezetéshez köthető személyekkel is találkozott, azonban a találkozók részleteiről nem hozott nyilvánosságra információkat. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal is egyeztetett, míg más tárgyalópartnereiről nem közölt részleteket.
A politikus később a müncheni biztonságpolitikai konferencián is jelen volt, ahol ugyanabban az időszakban tartózkodott, mint Volodimir Zelenszkij, ezt egyik fél sem cáfolta. Magyar Péter a közösségi oldalán több bejegyzést is közzétett Münchenből, azon a napon is, amikor Zelenszkij az Ukrajna-házban európai politikusokkal találkozott és panelbeszélgetésen vett részt.
Borítókép: Katona egy A1–CM „Furia” típusú pilóta nélküli légi járművel (Fotó: AFP)
