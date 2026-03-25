Nagy a baj, idegen drónok törtek be a NATO légterébe

Ezt megelőzően, hajnali egy óra előtt egy másik drón hatolt be a lett légtérbe Belarusszia felől, majd elkanyarodva továbbrepült Oroszország felé.

A lett szóvivő közlése szerint feltételezhető, hogy a pilóta nélküli repülőeszközök mindkét esetben letértek a pályájukról vagy az elhárítórendszerek beavatkozása miatt téves irányt vettek fel.

Ukrajna az éjszaka folyamán számos támadást hajtott végre Oroszország ellen, amelyek célpontjai között szerepelt a Finn-öbölben, az észt partokkal határos fontos orosz kikötőváros, Uszty-Luga is.

Mióta Oroszország háborút indított Ukrajna ellen, az európai NATO-tagállamok légterében többször észleltek drónokat repülőterek és katonai létesítmények közelében, többek között Németországban is. Orosz drónok vagy katonai repülőgépek emellett több alkalommal is behatoltak többek között Lengyelország, a balti államok és Románia légterébe.

Magyar Péter Ukrajnával egyeztet

Magyar Péter 2024 óta több alkalommal egyeztetett ukrán szereplőkkel. Kijevi látogatása során az ukrán vezetéshez köthető személyekkel is találkozott, azonban a találkozók részleteiről nem hozott nyilvánosságra információkat. A rendelkezésre álló adatok szerint egy ukrán titkosszolgálati kapcsolattal is egyeztetett, míg más tárgyalópartnereiről nem közölt részleteket.