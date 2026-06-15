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Szélsőbaloldali őrjöngés a G7-csúcs előtt: autókat gyújtottak fel és rendőrökre támadtak az aktivisták + videók

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A svájci Blick beszámolója szerint erőszakba torkollott a genfi G7-ellenes tüntetés a csúcstalálkozó előestéjén. A szélsőbaloldali tüntetők felgyújtottak egy Tesla autót, kirakatokat törtek be és összecsaptak a rendőrökkel is. A hatóságok könnygázzal és vízágyúkkal próbálták megfékezni őket.

Magyar Nemzet
2026. 06. 15. 9:44
Erőszakba torkollott a genfi G7-ellenes tüntetés a csúcstalálkozó előestéjén Forrás: AFP
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A szélsőbaloldali aktivisták vasrudakkal támadtak a rendőrökre

A lap szerint a tüntetők a rendőrökkel is összecsaptak. A zavargók vasrudakkal, kerékpárokkal és fabotokkal támadtak rájuk. Néhány aktivista betört egy építkezésre, ahonnan építőanyagokat és szerszámokat vittek el, hogy azokat rögtönzött fegyverként használják a rendőrök ellen.

A rendőrök könnygázzal és vízágyúkkal próbálták megfékezni őket.

Nem ez az első alkalom, hogy a G7-csúcstalálkozót erőszakos tüntetések kísérik. A 2001-es genovai csúcson például mintegy száz rendőr sérült meg a zavargásokban, a 23 éves Carlo Giulianit pedig a rendőrök lelőtték. A 2003-as évian-i G7-csúcstalálkozó idején több száz, úgynevezett „fekete blokkhoz” tartozó baloldali aktivista utakat zárt le, összecsapott a rendőrökkel, autókat gyújtott fel, Molotov-koktélokat dobált és üzleteket fosztott ki.

A korábbi tapasztalatok miatt sok üzlettulajdonos bedeszkázta a kirakatát a vasárnapi tüntetés előtt. 

Bár a demonstráció célja a kapitalizmus elleni tiltakozás volt, a Neue Zürcher Zeitung szerint a megmozduláshoz számos baloldali csoport csatlakozott, köztük 

  • radikális feministák, 
  • kommunisták, 
  • szakszervezeti aktivisták és 
  • palesztinpárti tüntetők.

A globális gazdasági egyenlőtlenségek és a digitális szabályozás lesz fókuszban a G7-csúcson

Emmanuel Macron, aki jövőre tíz év után távozik a francia elnöki székből, egy-egy kerekasztal-beszélgetésre meghívta Brazília, Dél-Korea, India és Kenya vezetőit is, hogy elkerülje azt a látszatot, mintha a G7 az iparosodott hatalmak fórumaként szemben állna a feltörekvő országokkal.

Ezenkívül meghívást kaptak Franciaországtól a globális techvállalatok vezetői, köztük az amerikai Sam Altman és Dario Amodei – az OpenAI és az Anthropic vezetői –, valamint a francia Arthur Mench, a Mistral AI alapítója egy szerdai ebédre.

Tanácskozásuk célja az lesz, hogy előmozdítsák a szabályozási kezdeményezéseiket, valamint a közösségi média 15 vagy 16 év alattiak számára történő betiltását. A francia megítélés szerint feszült viták várhatóak a téma kapcsán Donald Trump és tárgyalópartnerei között. Erről a kérdésről – hasonlóan a kiemelten fontos ásványi nyersanyagok témaköréhez, amely szintén vitás kérdés Kínával – vagy a kábítószer-kereskedelem ügyéről, a G7 csúcstalálkozó végén, szerdán kívánnak közzétenni egy nyilatkozatot.

Borítókép: Tüntetők a helyszínen (Fotó: AFP)

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