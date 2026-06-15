Szélsőbaloldali őrjöngés a G7-csúcs előtt: autókat gyújtottak fel és rendőrökre támadtak az aktivisták + videók

Nem ez az első alkalom, hogy a G7-csúcstalálkozót erőszakos tüntetések kísérik. A 2001-es genovai csúcson például mintegy száz rendőr sérült meg a zavargásokban, a 23 éves Carlo Giulianit pedig a rendőrök lelőtték. A 2003-as évian-i G7-csúcstalálkozó idején több száz, úgynevezett „fekete blokkhoz” tartozó baloldali aktivista utakat zárt le, összecsapott a rendőrökkel, autókat gyújtott fel, Molotov-koktélokat dobált és üzleteket fosztott ki.

A korábbi tapasztalatok miatt sok üzlettulajdonos bedeszkázta a kirakatát a vasárnapi tüntetés előtt.

Bár a demonstráció célja a kapitalizmus elleni tiltakozás volt, a Neue Zürcher Zeitung szerint a megmozduláshoz számos baloldali csoport csatlakozott, köztük