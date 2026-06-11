Közös ügy lett a migráció elleni fellépés Észak-Írországban: az egykori ellenségek most összefogtak + videó

A hétfő esti késelés után zavargások törtek ki Belfastban, és a feszültség azóta sem csillapodott. Baron Bodissey elemző szerint Észak-Írország évtizedek óta megosztott volt, a migráció okozta társadalmi feszültségek azonban új helyzetet teremtettek. A korábban egymással szemben álló protestáns és katolikus közösségek eddig egymást tekintették ellenfélnek, most azonban ugyanazon az oldalon állnak.
A késelést követően kedden több helyszínen is zavargások törtek ki Belfastban.
A város északi és keleti részén házak és járművek gyulladtak ki, egy autóbuszt felgyújtottak, üzleteket rongáltak meg, és rendőrségi járművek is célponttá váltak.
🚨Breaking Anti migrant riots devastate parts of Belfast last night as thousands of Loyalists sweep street to street burning out immigrant homes all over the city. Police had to fight through rioters to assist fleeing foreign families who were forced out of Protestant areas of… pic.twitter.com/tBJp1iHMkz
A zavargások félelmet keltettek a bevándorlóközösségekben
Egy afrikai család, amely két évtizede él a környéken, elköltözött, miután betörték otthonuk ablakait. Az Észak-írországi Indiai Ápolók Fóruma közölte, hogy a zavargások miatt sok egészségügyi dolgozó félve indul munkába vagy tér haza. Hangsúlyozták, hogy együttéreznek a késelés áldozatával és családjával, ugyanakkor arra figyelmeztettek:
egyetlen ember tettei miatt nem szabad egész közösségeket megbélyegezni.
Aggodalmukat fejezték ki a helyi szomáliai közösség képviselői is. Szerintük a rendőrség első tájékoztatása – amelyet később pontosítottak – hozzájárulhatott ahhoz, hogy ártatlan emberek is célponttá váljanak a zavargások során.
Baron Bodissey szerint a belfasti zavargások egy mélyebb társadalmi változásra is rámutatnak. Elemzésében emlékeztet, hogy Észak-Írország közéletét évszázadokon át a protestáns–katolikus, illetve unionista–republikánus ellentét határozta meg, most viszont átalakulhatnak a hagyományos törésvonalak. Úgy látja, az egymással szemben álló protestáns és katolikus közösségeket a bevándorlással kapcsolatos aggodalmak egyre inkább összekovácsolják.
Meglátása szerint a migráció elleni fellépés olyan közös üggyé vált, amely háttérbe szorítja a korábbi ellentéteket.
Baron Bodissey egy kelet-belfasti emlékművet is megemlített, amely Henry Nowak lengyel származású áldozatnak állít emléket. Az elemző szerint ez azt mutatja, hogy a helyiek egy része ma már kevésbé vallási vagy politikai alapon határozza meg magát. A szerző arra is felhívta a figyelmet, hogy
a mostani zavargások során elsősorban bevándorló-hátterű csoportok kerültek célkeresztbe, és nem volt jele annak, hogy a régi protestáns–katolikus ellentétek újra felszínre törtek volna.
Meglátása szerint mindez arra utal, hogy a migráció elleni közös fellépés képes lehet háttérbe szorítani az évszázados történelmi megosztottságot.
Az egyik kommentelő szerint a tömeges migráció és a demográfiai változások hosszú távon alapvetően átalakíthatják Nagy-Britanniát és Írországot. A hozzászóló úgy látja, hogy a jelenlegi folyamatok megfordításához radikális lépésekre és politikai fordulatra lenne szükség. Egy másik hozzászóló úgy véli,
a két tábor közötti nézetkülönbségek eltörpülnek az új kihívások mellett.
Pozitív fejleménynek tartja, hogy a korábban szemben álló csoportok most összefogtak.
Egyre több a migránsokhoz köthető erőszakos eset
Az elmúlt években megszaporodtak a hasonló támadások Nagy-Britanniában, Írországban és Németországban is. A brit sajtó szinte hetente számol be olyan incidensekről, amelyekben bevándorló-hátterű elkövetők támadtak védtelen emberekre. A Brussels Signal által ismertetett Ipsos-felmérés szerint a bevándorlás ismét az első helyre került a britek aggodalmait tükröző listán.
A megkérdezettek 41 százaléka sorolta ezt az ország legsúlyosabb problémái közé.
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