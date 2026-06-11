Közös ügy lett a migráció elleni fellépés Észak-Írországban: az egykori ellenségek most összefogtak + videó

A migráció elleni küzdelem közös ügy

Baron Bodissey szerint a belfasti zavargások egy mélyebb társadalmi változásra is rámutatnak. Elemzésében emlékeztet, hogy Észak-Írország közéletét évszázadokon át a protestáns–katolikus, illetve unionista–republikánus ellentét határozta meg, most viszont átalakulhatnak a hagyományos törésvonalak. Úgy látja, az egymással szemben álló protestáns és katolikus közösségeket a bevándorlással kapcsolatos aggodalmak egyre inkább összekovácsolják.

Meglátása szerint a migráció elleni fellépés olyan közös üggyé vált, amely háttérbe szorítja a korábbi ellentéteket.

Baron Bodissey egy kelet-belfasti emlékművet is megemlített, amely Henry Nowak lengyel származású áldozatnak állít emléket. Az elemző szerint ez azt mutatja, hogy a helyiek egy része ma már kevésbé vallási vagy politikai alapon határozza meg magát. A szerző arra is felhívta a figyelmet, hogy

a mostani zavargások során elsősorban bevándorló-hátterű csoportok kerültek célkeresztbe, és nem volt jele annak, hogy a régi protestáns–katolikus ellentétek újra felszínre törtek volna.

Meglátása szerint mindez arra utal, hogy a migráció elleni közös fellépés képes lehet háttérbe szorítani az évszázados történelmi megosztottságot.

A migráció elleni közös fellépés képes lehet háttérbe szorítani az évszázados történelmi megosztottságot Fotó: AFP

Az egyik kommentelő szerint a tömeges migráció és a demográfiai változások hosszú távon alapvetően átalakíthatják Nagy-Britanniát és Írországot. A hozzászóló úgy látja, hogy a jelenlegi folyamatok megfordításához radikális lépésekre és politikai fordulatra lenne szükség. Egy másik hozzászóló úgy véli,

a két tábor közötti nézetkülönbségek eltörpülnek az új kihívások mellett.

Pozitív fejleménynek tartja, hogy a korábban szemben álló csoportok most összefogtak.