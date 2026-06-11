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Közös ügy lett a migráció elleni fellépés Észak-Írországban: az egykori ellenségek most összefogtak + videó

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A hétfő esti késelés után zavargások törtek ki Belfastban, és a feszültség azóta sem csillapodott. Baron Bodissey elemző szerint Észak-Írország évtizedek óta megosztott volt, a migráció okozta társadalmi feszültségek azonban új helyzetet teremtettek. A korábban egymással szemben álló protestáns és katolikus közösségek eddig egymást tekintették ellenfélnek, most azonban ugyanazon az oldalon állnak.

Magyar Nemzet
2026. 06. 11. 18:34
Közös ügy lett a migráció elleni fellépés Írországban: az egykori ellenségek most összefogtak Forrás: AFP
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Zavargások törtek ki Belfastban

A késelést követően kedden több helyszínen is zavargások törtek ki Belfastban. 

A város északi és keleti részén házak és járművek gyulladtak ki, egy autóbuszt felgyújtottak, üzleteket rongáltak meg, és rendőrségi járművek is célponttá váltak.

A legsúlyosabb események a Crumlin Road környékén, valamint Kelet-Belfast több utcájában zajlottak. 

Több lakóház kigyulladt, a mentőegységeknek családokat kellett kimenekíteniük az égő épületekből. 

A közösségi vezetők és egyházi személyek arról számoltak be, hogy bevándorló-hátterű lakosokat is megtámadtak.

A zavargások félelmet keltettek a bevándorlóközösségekben

Egy afrikai család, amely két évtizede él a környéken, elköltözött, miután betörték otthonuk ablakait. Az Észak-írországi Indiai Ápolók Fóruma közölte, hogy a zavargások miatt sok egészségügyi dolgozó félve indul munkába vagy tér haza. Hangsúlyozták, hogy együttéreznek a késelés áldozatával és családjával, ugyanakkor arra figyelmeztettek: 

egyetlen ember tettei miatt nem szabad egész közösségeket megbélyegezni.

Aggodalmukat fejezték ki a helyi szomáliai közösség képviselői is. Szerintük a rendőrség első tájékoztatása – amelyet később pontosítottak – hozzájárulhatott ahhoz, hogy ártatlan emberek is célponttá váljanak a zavargások során.

A migráció elleni küzdelem közös ügy

Baron Bodissey szerint a belfasti zavargások egy mélyebb társadalmi változásra is rámutatnak. Elemzésében emlékeztet, hogy Észak-Írország közéletét évszázadokon át a protestáns–katolikus, illetve unionista–republikánus ellentét határozta meg, most viszont átalakulhatnak a hagyományos törésvonalak. Úgy látja, az egymással szemben álló protestáns és katolikus közösségeket a bevándorlással kapcsolatos aggodalmak egyre inkább összekovácsolják. 

Meglátása szerint a migráció elleni fellépés olyan közös üggyé vált, amely háttérbe szorítja a korábbi ellentéteket.

Baron Bodissey egy kelet-belfasti emlékművet is megemlített, amely Henry Nowak lengyel származású áldozatnak állít emléket. Az elemző szerint ez azt mutatja, hogy a helyiek egy része ma már kevésbé vallási vagy politikai alapon határozza meg magát. A szerző arra is felhívta a figyelmet, hogy 

a mostani zavargások során elsősorban bevándorló-hátterű csoportok kerültek célkeresztbe, és nem volt jele annak, hogy a régi protestáns–katolikus ellentétek újra felszínre törtek volna. 

Meglátása szerint mindez arra utal, hogy a migráció elleni közös fellépés képes lehet háttérbe szorítani az évszázados történelmi megosztottságot.

A migráció elleni közös fellépés képes lehet háttérbe szorítani az évszázados történelmi megosztottságot
A migráció elleni közös fellépés képes lehet háttérbe szorítani az évszázados történelmi megosztottságot Fotó: AFP

Az egyik kommentelő szerint a tömeges migráció és a demográfiai változások hosszú távon alapvetően átalakíthatják Nagy-Britanniát és Írországot. A hozzászóló úgy látja, hogy a jelenlegi folyamatok megfordításához radikális lépésekre és politikai fordulatra lenne szükség. Egy másik hozzászóló úgy véli

a két tábor közötti nézetkülönbségek eltörpülnek az új kihívások mellett.

Pozitív fejleménynek tartja, hogy a korábban szemben álló csoportok most összefogtak. 

Belfastban egy férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett, miután egy migráns férfi többször nyakon szúrta Fotó: AFP
Egyre több a migránsokhoz köthető erőszakos eset Fotó: AFP

Egyre több a migránsokhoz köthető erőszakos eset

Az elmúlt években megszaporodtak a hasonló támadások Nagy-Britanniában, Írországban és Németországban is. A brit sajtó szinte hetente számol be olyan incidensekről, amelyekben bevándorló-hátterű elkövetők támadtak védtelen emberekre. A Brussels Signal által ismertetett Ipsos-felmérés szerint a bevándorlás ismét az első helyre került a britek aggodalmait tükröző listán

A megkérdezettek 41 százaléka sorolta ezt az ország legsúlyosabb problémái közé.

A migráció miatt Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Svédországban egy idős nőt kényszerítettek helye átadására a vonaton, Spanyolországban pedig egy afrikai migráns egy kerekesszékes, mozgássérült férfit rabolt ki fényes nappal. Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban. 

Borítókép: Illusztráció (Fotó: AFP)

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