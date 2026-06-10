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Elvesztette a bal szemét a belfasti késelés áldozata, bíróság elé állt a migráns gyanúsított + videó

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Elvesztette a bal szemét a hétfő esti belfasti késelés áldozata. A szudáni migránst szerdán bíróság elé állították, a vádakra azonban nem reagált. Bár a hatóságok nyugalomra szólítottak fel, Belfastban nem csillapodtak a zavargások: házakat, autókat és egy buszt is felgyújtottak. A történtek után bevándorló közösségek képviselői is megszólaltak. Hangsúlyozták, hogy együttéreznek az áldozattal és családjával, ugyanakkor szerintük egyetlen ember tettei miatt nem szabad egész közösségeket megbélyegezni.

Magyar Nemzet
2026. 06. 10. 13:51
Belfastban zavargások törtek ki: házakat, autókat és egy buszt is felgyújtottak Forrás: AFP
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Zavargások törtek ki Belfastban

A késelést követően kedden több helyszínen is zavargások törtek ki Belfastban. 

A város északi és keleti részén házak és járművek gyulladtak ki, egy autóbuszt felgyújtottak, üzleteket rongáltak meg, és rendőrségi járművek is célponttá váltak.

A BBC helyszíni tudósítása szerint egyes városrészekben több száz maszkos férfi vonult az utcákra. Üvegekkel és téglákkal dobálták a rendőröket, miközben azt skandálták: „Külföldiek kifelé!” A történtek után Keir Starmer brit miniszterelnök is megszólalt.

Teljesen egyértelmű, hogy tegnap este embereket a származásuk miatt vettek célba. Ezt nem fogom eltűrni

– fogalmazott Keir Starmer.

„Egyetlen ember tettei miatt nem szabad egész közösségeket megbélyegezni”

A zavargások félelmet keltettek a bevándorló közösségekben. Egy afrikai család, amely két évtizede él a környéken, elköltözött, miután betörték otthonuk ablakait. Egy ukrán tinédzser pedig elmenekült, miután családja házának bejárati ajtaja kigyulladt.

Egy háromgyermekes édesanya azt mondta, a legfájdalmasabb az volt számára, amikor a gyerekei megkérdezték tőle, azért történik-e mindez, mert más a bőrszínük.

– Csak azt szeretném, ha békében élhetnénk egymás mellett, és véget érne ez az erőszak – mondta. Az Észak-Írországi Indiai Ápolók Fóruma közölte, hogy a zavargások miatt sok egészségügyi dolgozó félve indul munkába vagy tér haza. Hangsúlyozták, hogy

együttéreznek a késelés áldozatával és családjával, ugyanakkor arra figyelmeztettek: egyetlen ember tettei miatt nem szabad egész közösségeket felelőssé tenni.

Aggodalmukat fejezték ki a helyi szomáliai közösség képviselői is. Szerintük a rendőrség első tájékoztatása – amelyet később pontosítottak – hozzájárulhatott ahhoz, hogy ártatlan emberek is célponttá váljanak a zavargások során.

Egyre több a migránsokhoz köthető erőszakos eset

Az elmúlt években megszaporodtak a hasonló támadások Nagy-Britanniában, Írországban és Németországban is. Nyugat-Európa nagyvárosaiban mára tarthatatlanná vált a helyzet, az emberek joggal aggódnak. A brit sajtó szinte hetente számol be olyan incidensekről, amelyekben bevándorló-hátterű elkövetők támadtak védtelen emberekre. A Brussels Signal által ismertetett Ipsos-felmérés szerint a bevándorlás ismét az első helyre került a britek aggodalmait tükröző listán

A megkérdezettek 41 százaléka sorolta ezt az ország legsúlyosabb problémái közé.

A migráció miatt Európa nyugati része egyre kevésbé biztonságos. Svédországban egy idős nőt kényszerítettek helye átadására a vonaton, Spanyolországban pedig egy afrikai migráns egy kerekesszékes, mozgássérült férfit rabolt ki fényes nappal. Lapunk korábban arról is beszámolt, hogy Spanyolországban iskolák és strandok környékén portyázó szexuális ragadozókat tartóztattak le, míg Valenciában egy kilencvenéves házaspárra törtek rá a migránsok saját otthonukban. 

Borítókép: Zavargások Belfastban (Fotó: AFP)

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