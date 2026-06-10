Elvesztette a bal szemét a belfasti késelés áldozata, bíróság elé állt a migráns gyanúsított + videó

Zavargások törtek ki Belfastban
A késelést követően kedden több helyszínen is zavargások törtek ki Belfastban.
A város északi és keleti részén házak és járművek gyulladtak ki, egy autóbuszt felgyújtottak, üzleteket rongáltak meg, és rendőrségi járművek is célponttá váltak.
A BBC helyszíni tudósítása szerint egyes városrészekben több száz maszkos férfi vonult az utcákra. Üvegekkel és téglákkal dobálták a rendőröket, miközben azt skandálták: „Külföldiek kifelé!” A történtek után Keir Starmer brit miniszterelnök is megszólalt.
Teljesen egyértelmű, hogy tegnap este embereket a származásuk miatt vettek célba. Ezt nem fogom eltűrni
– fogalmazott Keir Starmer.
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