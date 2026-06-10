Elvesztette a bal szemét a belfasti késelés áldozata, bíróság elé állt a migráns gyanúsított + videó

Egy háromgyermekes édesanya azt mondta, a legfájdalmasabb az volt számára, amikor a gyerekei megkérdezték tőle, azért történik-e mindez, mert más a bőrszínük.

– Csak azt szeretném, ha békében élhetnénk egymás mellett, és véget érne ez az erőszak – mondta. Az Észak-Írországi Indiai Ápolók Fóruma közölte, hogy a zavargások miatt sok egészségügyi dolgozó félve indul munkába vagy tér haza. Hangsúlyozták, hogy

együttéreznek a késelés áldozatával és családjával, ugyanakkor arra figyelmeztettek: egyetlen ember tettei miatt nem szabad egész közösségeket felelőssé tenni.

Aggodalmukat fejezték ki a helyi szomáliai közösség képviselői is. Szerintük a rendőrség első tájékoztatása – amelyet később pontosítottak – hozzájárulhatott ahhoz, hogy ártatlan emberek is célponttá váljanak a zavargások során.