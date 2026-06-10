A BBC beszámolója szerint a támadást követően kedden több helyszínen is zavargások törtek ki Belfastban. A város északi és keleti részén házak és gépjárművek gyulladtak ki, egy autóbuszt felgyújtottak, több üzletet megrongáltak, és rendőri járművek is célponttá váltak. Az északír tűzoltóság közlése szerint estétől éjfélig 256 segélyhívást fogadtak és 62 incidenshez vonultak ki, többségük a belfasti térségben történt.
Továbbra is lángokban áll Belfast, családok menekültek az égő házakból + videó
Elszabadult a pokol Belfast utcáin: házak, autók és egy autóbusz is lángra kapott, miközben családokat kellett kimenekíteni otthonaikból a várost megrázó zavargások során. Az erőszakhullám azt követően tört ki, hogy a hatóságok gyilkossági kísérlettel vádoltak meg egy harmincéves szudáni férfit egy hétfő esti késes támadás miatt. A rendőrség és a politikai vezetők nyugalomra szólították fel a lakosságot, a zavargások azonban több városrészre is átterjedtek, jelentős károkat és félelmet hagyva maguk után.
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A legsúlyosabb események a Crumlin Road környékén, valamint Kelet-Belfast több utcájában zajlottak.
Több lakóház kigyulladt, a mentőegységeknek családokat kellett kimenekíteniük az égő épületekből. A közösségi vezetők és helyi egyházi személyek arról számoltak be, hogy egyes támadások bevándorló hátterű lakosokat értek.
Jack McKee lelkipásztor szerint olyan emberek otthonait támadták meg, akik évtizedek óta a környéken élnek.
Az eseményeket az északír politikai vezetők egyöntetűen elítélték. Michelle O’Neill első miniszter egyértelmű huliganizmusnak nevezte a történteket, és elfogadhatatlannak tartotta, hogy ártatlan családokat kényszerítsenek otthonaik elhagyására. Emma Little-Pengelly hangsúlyozta, hogy a késes támadás miatti felháborodást nem lehet olyan embereken megtorolni, akiknek semmi közük az ügyhöz. Hilary Benn északír megbízott szintén arra figyelmeztetett, hogy az erőszak csak tovább veszélyezteti a helyi közösségeket.
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A történtek politikai vitát is kiváltottak. Claire Hanna belfasti parlamenti képviselő szerint a közösségi médiában és a közéletben egyes szereplők a késes támadást felhasználva szították a feszültséget. Úgy fogalmazott, hogy több esetben kizárólag bőrszínük vagy származásuk miatt váltak emberek célponttá.
A rendőrség fokozott jelenléttel próbálja helyreállítani a rendet, miközben a város több részén megkezdődött a károk felmérése. Szerdára ugyan a helyzet valamelyest nyugodtabbá vált, de sok család továbbra sem tudja, mikor térhet vissza biztonságban az otthonába.
Borítókép: Belfastban bevándorlásellenes tüntetések robbantak ki (Fotó: AFP)
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