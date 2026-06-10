Továbbra is lángokban áll Belfast, családok menekültek az égő házakból + videó

A legsúlyosabb események a Crumlin Road környékén, valamint Kelet-Belfast több utcájában zajlottak.

Több lakóház kigyulladt, a mentőegységeknek családokat kellett kimenekíteniük az égő épületekből. A közösségi vezetők és helyi egyházi személyek arról számoltak be, hogy egyes támadások bevándorló hátterű lakosokat értek.

Jack McKee lelkipásztor szerint olyan emberek otthonait támadták meg, akik évtizedek óta a környéken élnek.

Breaking: Rioters moved debris next to a bus in east Belfast and set it on fire. People in Northern Ireland have been raging online following an attempted beheading last night by an African migrant suspect. The city is bracing for riots tonight. https://t.co/d1ZzWrYiIP — Andy Ngo (@MrAndyNgo) June 9, 2026

Az eseményeket az északír politikai vezetők egyöntetűen elítélték. Michelle O’Neill első miniszter egyértelmű huliganizmusnak nevezte a történteket, és elfogadhatatlannak tartotta, hogy ártatlan családokat kényszerítsenek otthonaik elhagyására. Emma Little-Pengelly hangsúlyozta, hogy a késes támadás miatti felháborodást nem lehet olyan embereken megtorolni, akiknek semmi közük az ügyhöz. Hilary Benn északír megbízott szintén arra figyelmeztetett, hogy az erőszak csak tovább veszélyezteti a helyi közösségeket.