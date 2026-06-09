késes támadásBelfasttüntetés

Lángba borult Belfast: zavargások törtek ki a brutális késelés után

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Magyar Nemzet

Egyre nagyobb a feszültség Észak-Írországban, miután egy szudáni származású férfit gyilkossági kísérlettel vádoltak meg egy belfasti késes támadás miatt. A város több pontján zavargások robbantak ki: buszokat és autókat gyújtottak fel, rendőröket támadtak meg – a hatóságok nyugalomra szólították fel a lakosságot.

Magyar Nemzet
2026. 06. 09. 22:52
Borítókép: Maszkos fiatalok égő törmelékkel torlaszoltak el egy utat Észak-Belfastban (Fotó: AFP)
VéleményhírlevélJobban mondva - heti véleményhírlevél - ahol a hét kiemelt témáihoz fűzött személyes gondolatok összeérnek, részletek itt.

A hétfői támadás áldozata súlyos sérüléseket szenvedett. 

A szemtanúk szerint a támadó rendkívüli brutalitással lépett fel, a sértett a szemén, az arcán és a hátán is megsérült. A férfi életét végül a helyszínen közbelépő civilek mentették meg, akik még a rendőrök kiérkezése előtt ártalmatlanították az elkövetőt. 

Az eset hírére kedden estére tömegek vonultak az utcákra Belfastban. A Newtownards Road térségében tüntetők kukákat gyújtottak fel, majd lángba borítottak egy Glider buszt is. 

A Translink közlekedési társaság biztonsági okokból felfüggesztette Belfast összes Metro- és Glider-járatát. 

A BBC beszámolója szerint a zavargások több északír településre is átterjedtek. 

Whiteabbeyben kövekkel dobáltak meg egy házat, Newtownabbeyben autókat gyújtottak fel, Belfast más részein pedig rendőrségi járműveket támadtak meg. Antrimben, Bangorban és Ballymenában is tüntetések alakultak ki. Egyes helyszíneken maszkos csoportok jelentek meg, akik ajtókat rúgtak be és ablakokat törtek be. 

Ryan Henderson rendőrfőnök-helyettes közölte, hogy a rendőrség valamennyi incidensre reagál, ugyanakkor arra kérte a közösségek vezetőit, hogy segítsenek megakadályozni a további erőszakot. Az északír politikusok szintén nyugalomra szólították fel a lakosságot.

A Danube Institute friss tanulmánya szerint az elmúlt tíz év európai dzsihadista merényletkísérleteinek 45 százalékában bevándorlók is érintettek voltak. Bár egyes kutatók továbbra is túlzónak tartják a migránsterrorizmussal kapcsolatos aggodalmakat, a vizsgált esetek csaknem fele ebbe a kategóriába esett. A migráns elkövetők több mint húsz országból érkeztek, és a legtöbb támadás Németországban történt. A kutatás szerint a 2015-ös migrációs válság biztonsági következményei ma is érezhetők Európában, Magyarország azonban a kivételek közé tartozik.

Borítókép: Maszkos fiatalok égő törmelékkel torlaszoltak el egy utat Észak-Belfastban (Fotó: AFP)

Komment

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.

Jelenleg nincsenek kommentek.

Szóljon hozzá!

Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!

A téma legfrissebb hírei

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Magyar Nemzet Google News oldalán is!

Címoldalról ajánljuk

Tovább az összes cikkhez chevron-right

Fontos híreink

Legolvasottabb

1
2
3
4
5
6
7
8

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Belföldi híreink

Külföldi híreink

Ne maradjon le a Magyar Nemzet legjobb írásairól, olvassa őket minden nap!

Bánó Attila
idezojelekvitézi rend

A Vitézi Rend nemzetegyesítő szerepe

Bánó Attila avatarja

A rend hatással lehet Magyarország és a kereszténység védelmével összefüggő katonai nevelésre.

A Magyar Nemzet közéleti napilap konzervatív, nemzeti alapról, a tényekre építve adja közre a legfontosabb társadalmi, politikai, gazdasági, kulturális és sport témájú információkat.

Előfizetek az újságra

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu