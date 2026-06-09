Lángba borult Belfast: zavargások törtek ki a brutális késelés után

A Danube Institute friss tanulmánya szerint az elmúlt tíz év európai dzsihadista merényletkísérleteinek 45 százalékában bevándorlók is érintettek voltak. Bár egyes kutatók továbbra is túlzónak tartják a migránsterrorizmussal kapcsolatos aggodalmakat, a vizsgált esetek csaknem fele ebbe a kategóriába esett. A migráns elkövetők több mint húsz országból érkeztek, és a legtöbb támadás Németországban történt. A kutatás szerint a 2015-ös migrációs válság biztonsági következményei ma is érezhetők Európában, Magyarország azonban a kivételek közé tartozik.

Borítókép: Maszkos fiatalok égő törmelékkel torlaszoltak el egy utat Észak-Belfastban (Fotó: AFP)