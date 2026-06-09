Lángba borult Belfast: zavargások törtek ki a brutális késelés után

A hétfői támadás áldozata súlyos sérüléseket szenvedett.
A szemtanúk szerint a támadó rendkívüli brutalitással lépett fel, a sértett a szemén, az arcán és a hátán is megsérült. A férfi életét végül a helyszínen közbelépő civilek mentették meg, akik még a rendőrök kiérkezése előtt ártalmatlanították az elkövetőt.
Az eset hírére kedden estére tömegek vonultak az utcákra Belfastban. A Newtownards Road térségében tüntetők kukákat gyújtottak fel, majd lángba borítottak egy Glider buszt is.
A Translink közlekedési társaság biztonsági okokból felfüggesztette Belfast összes Metro- és Glider-járatát.
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