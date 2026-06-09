Erőszakos migránsellenes tüntetések rázzák meg Dél-Afrikát – az elnök szigorítást ígér

Cyril Ramaphosa államfő szerint a dél-afrikaiak aggodalmai nem alaptalanok, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az országban nincs helye az önbíráskodásnak.

Ramaphosa hangsúlyozta, hogy a bevándorlási szabályok betartatása kizárólag az állam feladata, és senkinek sincs joga az utcán igazoltatni vagy számon kérni másokat származásuk vagy jogi státuszuk miatt.

Az elnök ugyanakkor bejelentette, hogy a kormány szigorítani kívánja a migrációs politikát. A tervek között szerepel a határellenőrzés megerősítése, a bevándorlási szabályok következetesebb alkalmazása, külön migrációs bíróságok felállítása, valamint a szankciók szigorítása azokkal a munkaadókkal szemben, akik illegális bevándorlókat foglalkoztatnak.