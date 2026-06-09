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Erőszakos migránsellenes tüntetések rázzák meg Dél-Afrikát – az elnök szigorítást ígér

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Dél-Afrikában több nagyvárosban is erőszakba torkolló migránsellenes tüntetések zajlanak, a demonstrálók az illegális bevándorlás visszaszorítását követelik, amely szerintük a munkanélküliség és a közbiztonsági problémák egyik fő oka. A tiltakozások újra ráirányítják a figyelmet a globális migrációs válságra, amely Európában is súlyos vitákat okoz.

Magyar Nemzet
Forrás: Origo2026. 06. 09. 18:01
Tüntetők migránsellenes jelszavakat skandálnak Forrás: AFP
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Cyril Ramaphosa államfő szerint a dél-afrikaiak aggodalmai nem alaptalanok, ugyanakkor figyelmeztetett arra, hogy az országban nincs helye az önbíráskodásnak. 

Ramaphosa hangsúlyozta, hogy a bevándorlási szabályok betartatása kizárólag az állam feladata, és senkinek sincs joga az utcán igazoltatni vagy számon kérni másokat származásuk vagy jogi státuszuk miatt.

Az elnök ugyanakkor bejelentette, hogy a kormány szigorítani kívánja a migrációs politikát. A tervek között szerepel a határellenőrzés megerősítése, a bevándorlási szabályok következetesebb alkalmazása, külön migrációs bíróságok felállítása, valamint a szankciók szigorítása azokkal a munkaadókkal szemben, akik illegális bevándorlókat foglalkoztatnak.

Protesters gather during a protest march against undocumented migrants in Springs, Ekurhuleni, on June 8, 2026. Hundreds of anti-migrant protesters marched through a township outside Johannesburg on June 8, 2026, a day after South African President Cyril Ramaphosa pledged action against groups accused of fuelling xenophobic violence. South Africa has seen recurring bouts of anti-migrant violence, with protests intensifying this year after vigilante groups ordered undocumented foreigners to leave by June 30. (Photo by EMMANUEL CROSET / AFP)
Tüntetők gyűltek össze egy illegális migránsok elleni tiltakozó meneten (Fotó: AFP/Emmanuel Croset)

A dél-afrikai ellenzék szerint a kormány saját kudarcairól tereli el a figyelmet

A dél-afrikai ellenzék egy része szerint a bejelentett intézkedések nem elegendőek a válság kezelésére. Ellenzéki politikusok szerint a lakosság egyre inkább a kormányzat teljesítményét kérdőjelezi meg, és a tiltakozások hátterében nem csupán az illegális bevándorlás, hanem az állami intézmények működésével kapcsolatos elégedetlenség is meghúzódik.

Az erőszakos események miatt több afrikai ország is lépéseket tett állampolgárai védelmében. Többek között Ghána, Malawi és Mozambik is megkezdte a veszélyeztetett állampolgárok kimenekítését vagy biztonságba helyezését.

A diplomáciai feszültségek enyhítése érdekében Ramaphosa különmegbízottakat küld a szomszédos országokba, hogy tájékoztassák a kormányokat a megtett intézkedésekről, és erősítsék a bizalmat Dél-Afrika iránt. Pretoria emellett szorosabb partnerséget sürget a szomszédos államokkal a határvédelem és a migráció kezelésének területén.

A migrációs paktumot erőlteti Brüsszel

Június 12-től az uniós migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit valamennyi tagállamnak alkalmaznia kell, és egyre nagyobb félelem övezi a jogszabálycsomag várható társadalmi hatásait.

A Fidesz és Orbán Viktor többször felszólította a magyar miniszterelnököt és a Tisza-kormányt, jelentsék be, hogy Magyarország nem hajtja végre a paktumot.

A közösségi oldalak rendszeresen osztanak meg videókat az Olaszországban, Németországban és más európai országokban tapasztalható – vélhetően illegális bevándorlókhoz kapcsolódó – erőszakos incidensekről és sokan attól tartanak, hogy Magyarország is hasonló helyzetbe kerülhet.

Borítókép: Tüntetők migránsellenes jelszavakat skandálnak (Fotó: AFP)

 

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