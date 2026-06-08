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Migrációs paktumot erőltet Brüsszel, ez vár Budapestre is Magyar Péter bólintása után? + videó

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Június 12-től a migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit valamennyi tagállamnak alkalmaznia kell és egyre nagyobb félelem övezi a jogszabálycsomag várható társadalmi hatásait. A következő napokban eldől, hogy a magyar kormány milyen formában kívánja végrehajtani a migrációs paktumban szereplő szabályokat.

Magyar Nemzet
2026. 06. 08. 12:40
Az uniós migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit minden tagállamnak alkalmaznia kell (Fotó: AFP)
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Egy Berlinben készült videót is közzétettek, amin az látható, hogy egy sötétbőrű férfi egy másik ember kezéből próbál kirángatni egy csomagot. A dulakodás egy sárga sportautó motorháztetőjén zajlott, mire az autó sofőrje kiszállt és lekevert egy pofont az erőszakoskodónak.

Egy következő videóhoz, csak annyi kommentárt írtak:

Egy fekete férfi, aki Dublinban nagy zűrzavart okozott, rájött, hogy az írek nem tréfálnak.

Ahogy arról lapunk is beszámolt, néhány napon belül új korszak kezdődik az Európai Unió migrációs politikájában. Június 12-től kötelezővé válik az a szabályrendszer, amely alapjaiban alakítja át a menekültügyi eljárásokat és a tagállamok közötti felelősségmegosztást. Miközben Brüsszel egységesebb és hatékonyabb rendszert ígér, a politikai térben egyre élesebb vita bontakozik ki arról, milyen következményekkel járhat mindez a gyakorlatban. A következő napokban kiderül, hogyan reagál a magyar kormány a migrációs paktum rendelkezéseire.

Borítókép: Az uniós migrációs és menekültügyi paktum rendelkezéseit minden tagállamnak alkalmaznia kell (Fotó: AFP)

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Bogár László
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