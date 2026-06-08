Migrációs paktumot erőltet Brüsszel, ez vár Budapestre is Magyar Péter bólintása után? + videó

Egy következő videóhoz, csak annyi kommentárt írtak:

Egy fekete férfi, aki Dublinban nagy zűrzavart okozott, rájött, hogy az írek nem tréfálnak.

A black man who wreaks havoc in Dublin discovers that the Irish don't mess around. pic.twitter.com/DhSVxCI8eh — RadioGenoa (@RadioGenoa) June 7, 2026

Ahogy arról lapunk is beszámolt, néhány napon belül új korszak kezdődik az Európai Unió migrációs politikájában. Június 12-től kötelezővé válik az a szabályrendszer, amely alapjaiban alakítja át a menekültügyi eljárásokat és a tagállamok közötti felelősségmegosztást. Miközben Brüsszel egységesebb és hatékonyabb rendszert ígér, a politikai térben egyre élesebb vita bontakozik ki arról, milyen következményekkel járhat mindez a gyakorlatban. A következő napokban kiderül, hogyan reagál a magyar kormány a migrációs paktum rendelkezéseire.