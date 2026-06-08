Magyar Péterrel együtt nyakunkon a migránspaktum – ez már a vég kezdete

A Fidesz elnöksége szombaton fölszólította a miniszterelnököt, valljon színt: jelentse be, hogy Magyarország nem hajtja végre a paktumot. Mit felelt erre Magyar? „A Tisza-kormány alatt nem lesznek illegális migránsok Magyarországon.” Hát persze, hiszen a paktum révén a nyakunkba ültetendő migránsok jogilag már elvesztették „illegális” jellegüket.

Harag és indulat nélkül írom: ha ide bárhonnan, bármilyen migránst ránk ereszt, Magyar Péter rémuralmának gyorsabban vége lesz, mint Kun Béláénak.