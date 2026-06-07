Ezért lehet Sulyok Tamás a központi szereplője Magyar Péter hadjáratának

Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Magyar Péter már a választás estélyén Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Miután ez nem történt meg azonnal, a miniszterelnök azt mondta, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát a köztársasági elnök. Az önkényesen kitűzött dátum lejárta után szintet léptek a miniszterelnök támadásai, azonban az államfő továbbra is kitart és nem enged a megfélemlítésnek.

Magyar Péter egyre elkeseredettebb próbálkozása a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. Az új kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, mivel ehhez az államfőnek szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, így a miniszterelnök alkotmánymódosítással akarja elérni a célját.