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Ezért lehet Sulyok Tamás a központi szereplője Magyar Péter hadjáratának

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80 éve példátlan az, amire a miniszterelnök készül.

Erős Hunor
2026. 06. 07. 21:59
Forrás: Facebook/Sulyok Tamás
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Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
Szimpátiatüntetés a közjogi méltóságok mellett tüntetés Sándor-palota
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Ahogy a Magyar Nemzet korábban beszámolt róla, Magyar Péter már a választás estélyén Sulyok Tamás köztársasági elnök lemondását követelte. Miután ez nem történt meg azonnal, a miniszterelnök azt mondta, hogy május 31-ig hagyja el hivatalát a köztársasági elnök. Az önkényesen kitűzött dátum lejárta után szintet léptek a miniszterelnök támadásai, azonban az államfő továbbra is kitart és nem enged a megfélemlítésnek.

Magyar Péter egyre elkeseredettebb próbálkozása a köztársasági elnök ellen többek szerint is az alkotmányos államberendezkedést fenyegeti. Az új kormány ugyanis nem alkalmazza azt a megfosztási lehetőséget, amelyet az alaptörvény biztosít, mivel ehhez az államfőnek szándékosan meg kellene sértenie az alaptörvényt vagy valamely törvényt, illetve szándékosan bűncselekményt kellene elkövetnie, így a miniszterelnök alkotmánymódosítással akarja elérni a célját.

A kormányfő egyre erőszakosabb támadásai még a brüsszeli elitnek is szemet szúrtak. Az ottani szócsőként funkcionáló Politico rá is mutatott, hogy lehet még gondja Magyar Péternek abból, amit jelenleg csinál. Ugyanis a terve olyan jogállamisági kérdéseket vethet fel, amely ismét az európai uniós források befagyasztásához vezethetnek.

Még a magyar választók is felkapták a fejüket arra a már-már megrögzött vágyra, hogy kormányfő minden áron leváltaná Sulyok Tamást. Ezért  vasárnap délután szimpátiatüntetést tartottak a Sándor-palotánál a közjogi méltóságok és állami intézményvezetők mellett kiállást hirdetve. 

 

Valami súlyosnak ágyaz meg a Tisza Párt

– Azt látom, hogy már elkezdődött az előkommunikációja annak, hogy gyakorlatilag megágyazzanak a várható megszorításoknak

– jelentette ki az elemző. Az elemző Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter korábbi kijelentéseivel kapcsolatban, amelyben bírálta a hat- és nyolcosztályos gimnáziumokat, rámutatott: ha megnézzük a Tisza-közeli közgazdászokat vagy véleményformálókat, akkor látni, rengeteg alkalommal beszéltek arról az iskolák kapcsán, hogy iskolabezárásokra kell készülni, vagy egyéb területen kell megszorításokat alkalmazni. Gyakorlatilag már ennek az előkommunikációja zajlik akkor, amikor egy miniszter ilyeneket mond – tette hozzá.


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Borítókép: Sulyok Tamás (Forrás: Facebook/Sulyok Tamás)

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