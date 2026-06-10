Migránstábor épülhet Magyarországon: ennyibe kerülne a magyar adófizetőknek

Az Ellenpont a nyilvánosan elérhető adatok alapján annak járt utána, mekkora terhet jelenthet egy migránstábor létrehozása és működtetése a magyar adófizetőknek. Bár a számítás nem terjedhetett ki minden lehetséges költségelemre, a legfontosabb tételek alapján így is jól kirajzolódik a nagyságrend.
Az összesítés szerint egy 7716 férőhelyes migránstábor éves fenntartása akár 12-13 milliárd forintba is kerülhet.
A becslés a jelenleg előre kalkulálható, minimális költségekkel számol, így a végösszeg ennél magasabb is lehet. Az Ellenpont a számításai során az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának, valamint a Sphere nemzetközi humanitárius szervezet ajánlásait vette alapul. Ezek a szabványok előírják, hogy a fűtési időszakban egy embernek legalább 4,5–5,5 négyzetméternyi lakóterületet kell biztosítani. Az irányelvek a családok elhelyezésére is meghatároznak minimumkövetelményeket.
Egy ötfős migránscsalád számára legalább 17,5 négyzetméteres lakóhelyet kell kialakítani, ami személyenként minimum 3,5 négyzetméter életteret jelent.
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