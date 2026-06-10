Migránstábor épülhet Magyarországon: ennyibe kerülne a magyar adófizetőknek

Az Ellenpont szerint a nemzetközi gyakorlatban alapvetően két elterjedt megoldás létezik a migránsok vagy menekültek elhelyezésére. Az egyik a sürgősségi gyorsreagálású, sátoralapú tábor kialakítása. Ebben a modellben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által használt szabványos családi sátrakkal számoltak. Mivel egy ilyen sátor öt fő elhelyezésére alkalmas, a 7716 férőhely biztosításához összesen 1544 darabra lenne szükség. Az Ellenpont számítása szerint egy sátor ára 480 dollár, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 147 ezer forintnak felel meg.

Ez alapján kizárólag a sátrak beszerzése közel 227 millió forintos kiadást jelentene.

A másik, magasabb komfortfokozatú megoldást a moduláris házak jelentik. Az Ellenpont számításai szerint egy ötfős moduláris lakóegység ára jelenlegi árfolyamon mintegy 614 ezer forint. Mivel a 7716 férőhely biztosításához ebből is 1544 darabra lenne szükség, a teljes beszerzési költség megközelítené a 950 millió forintot. Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi előírások szerint minden húsz emberre legalább egy vécét és egy zuhanyzót kell biztosítani. A 7716 férőhelyes tábor esetében ez több száz vizesblokk kialakítását teszi szükségessé. A számításaik alapján a szükséges szaniterkonténerek beszerzése mintegy 539 millió forintos költséget jelentene. Ehhez jönnek még az alapvető berendezések.

Csak a tábori ágyak beszerzése – ágynemű nélkül – több mint 154 millió forintba kerülne ekkora létszám esetén.

Egy ekkora létesítmény működtetéséhez a szálláshelyeken túl jelentős kiszolgáló infrastruktúrára is szükség lenne. Idetartoznak a központi raktárak és konyhai egységek, a mobil egészségügyi központok, a logisztikai és segélyraktárak, valamint a különböző tároló- és csarnoksátrak. A tábor működéséhez emellett adminisztrációs, beléptetési és biztonsági központokat is ki kellene alakítani. Ezeknek az ára 16 ezer svájci frank, ami mai árfolyamon számítva 6 223 845 forint.