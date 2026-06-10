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Migránstábor épülhet Magyarországon: ennyibe kerülne a magyar adófizetőknek

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Az Ellenpont számításai szerint milliárdos kiadást jelenthet Magyarországnak a migrációs paktum végrehajtása. Miután Ursula von der Leyen világossá tette, hogy a paktum alkalmazása az uniós források kifizetésének egyik feltétele, a becslések alapján 7716 fő befogadására alkalmas migránstábort kellene létrehozni az országban. Az előzetes kalkulációk szerint a létesítmény megépítése legalább 2,5–3,2 milliárd forintba kerülne, míg az éves fenntartási költség meghaladná a 12 milliárd forintot. A végösszeg azonban ennél jóval magasabb is lehet, mivel az infrastrukturális fejlesztések költsége egyelőre nem ismert.

Magyar Nemzet
Forrás: Ellenpont2026. 06. 10. 7:59
Magyarországnak is alkalmaznia kell az uniós migrációs paktum előírásait Forrás: AFP
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Az Ellenpont a nyilvánosan elérhető adatok alapján annak járt utána, mekkora terhet jelenthet egy migránstábor létrehozása és működtetése a magyar adófizetőknek. Bár a számítás nem terjedhetett ki minden lehetséges költségelemre, a legfontosabb tételek alapján így is jól kirajzolódik a nagyságrend. 

Az összesítés szerint egy 7716 férőhelyes migránstábor éves fenntartása akár 12-13 milliárd forintba is kerülhet. 

A becslés a jelenleg előre kalkulálható, minimális költségekkel számol, így a végösszeg ennél magasabb is lehet. Az Ellenpont a számításai során az ENSZ Menekültügyi Főbiztosságának, valamint a Sphere nemzetközi humanitárius szervezet ajánlásait vette alapul. Ezek a szabványok előírják, hogy a fűtési időszakban egy embernek legalább 4,5–5,5 négyzetméternyi lakóterületet kell biztosítani. Az irányelvek a családok elhelyezésére is meghatároznak minimumkövetelményeket. 

Egy ötfős migránscsalád számára legalább 17,5 négyzetméteres lakóhelyet kell kialakítani, ami személyenként minimum 3,5 négyzetméter életteret jelent.

Egy ötfős migránscsalád számára legalább 17,5 négyzetméteres lakóhelyet kell kialakítani
Egy ötfős migránscsaládnak legalább 17,5 négyzetméteres lakóhelyet kell kialakítani. Fotó: AFP

Az Ellenpont szerint a nemzetközi gyakorlatban alapvetően két elterjedt megoldás létezik a migránsok vagy menekültek elhelyezésére. Az egyik a sürgősségi gyorsreagálású, sátoralapú tábor kialakítása. Ebben a modellben az ENSZ Menekültügyi Főbiztossága által használt szabványos családi sátrakkal számoltak. Mivel egy ilyen sátor öt fő elhelyezésére alkalmas, a 7716 férőhely biztosításához összesen 1544 darabra lenne szükség. Az Ellenpont számítása szerint egy sátor ára 480 dollár, ami a jelenlegi árfolyamon mintegy 147 ezer forintnak felel meg. 

Ez alapján kizárólag a sátrak beszerzése közel 227 millió forintos kiadást jelentene.

A másik, magasabb komfortfokozatú megoldást a moduláris házak jelentik. Az Ellenpont számításai szerint egy ötfős moduláris lakóegység ára jelenlegi árfolyamon mintegy 614 ezer forint. Mivel a 7716 férőhely biztosításához ebből is 1544 darabra lenne szükség, a teljes beszerzési költség megközelítené a 950 millió forintot. Az Ellenpont arra is felhívta a figyelmet, hogy a nemzetközi előírások szerint minden húsz emberre legalább egy vécét és egy zuhanyzót kell biztosítani. A 7716 férőhelyes tábor esetében ez több száz vizesblokk kialakítását teszi szükségessé. A számításaik alapján a szükséges szaniterkonténerek beszerzése mintegy 539 millió forintos költséget jelentene. Ehhez jönnek még az alapvető berendezések. 

Csak a tábori ágyak beszerzése – ágynemű nélkül – több mint 154 millió forintba kerülne ekkora létszám esetén.

Egy ekkora létesítmény működtetéséhez a szálláshelyeken túl jelentős kiszolgáló infrastruktúrára is szükség lenne. Idetartoznak a központi raktárak és konyhai egységek, a mobil egészségügyi központok, a logisztikai és segélyraktárak, valamint a különböző tároló- és csarnoksátrak. A tábor működéséhez emellett adminisztrációs, beléptetési és biztonsági központokat is ki kellene alakítani. Ezeknek az ára 16 ezer svájci frank, ami mai árfolyamon számítva 6 223 845 forint.

Egy ötfős moduláris lakóegység ára jelenlegi árfolyamon mintegy 614 ezer forint
Egy ötfős moduláris lakóegység ára jelenlegi árfolyamon mintegy 614 ezer forint. Fotó: AFP

Negyvenmillióba kerülhet a migránstábor körbekerítése

Az Ellenpont szerint a tábor kialakításához jelentős területre lenne szükség, amelyet a szabályoknak megfelelően körbe kellene keríteni. 

Piaci áron, úgynevezett NATO-kerítéssel húsz- és negyvenmillió forint közötti összegbe kerülne körbevenni egy ekkora területet.

További jelentős költséget okozna az infrastruktúra megteremtése. Egyelőre nem ismert, hol épülne fel a létesítmény, így az út- és közműfejlesztések költsége sem becsülhető pontosan. A villamosenergia-ellátás biztosítására az Ellenpont a gyorsabban megvalósítható dízelgenerátoros megoldással számolt, amelynek kiépítése mintegy ötvenmillió forinttól indulhat, míg az üzemeltetése havonta is több tízmillió forintos kiadást jelenthet. Az Ellenpont becslése szerint 

a tábor fűtése önmagában több mint 1,1 milliárd forintos költséget jelentene egy szezonban, miközben a szükséges fűtési infrastruktúra kiépítése legalább további másfél milliárd forintba kerülhet.

Az Ellenpont számításai szerint az étkeztetés jelentené az egyik legnagyobb tételt: a minimális napi ellátással kalkulálva egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezési költsége meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot. Az elemzés a víz- és csatornadíjjal is számolt, amely ekkora létszám mellett évente több mint 81 millió forintos kiadást jelenthet. Az Ellenpont szerint 

számos egyéb költség is felmerül, ezek közé tartozik például a ruházat és az ágynemű rendszeres mosása, ami éves szinten meghaladhatja a 123 millió forintot.

A gyógyszerek és az alapvető egészségügyi ellátás költségeivel is kalkuláltak, erről elemzésükben részletesen olvashat

Egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezési költsége meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot
Egy 7716 férőhelyes tábor éves élelmezési költsége meghaladhatja a 7,3 milliárd forintot. Fotó: AFP

Az Ellenpont becslése szerint tehát a tábor létrehozásának főbb költségei a következők lehetnek:

  • lakhatás kialakítása: 227 millió és 948 millió forint közötti összeg, az alkalmazott elhelyezési formától függően;
  • szaniterkonténerek beszerzése: 539 millió forint;
  • tábori ágyak beszerzése: 154 millió forint;
  • villamosenergia-hálózat kiépítése: 50 millió forint; 
  • víz- és szennyvízhálózat kialakítása: 1,5 milliárd forint;
  • kiszolgáló csarnok- és óriássátrak felállítása: közel ötvenmillió forint;
  • a tábor körbekerítése: legalább húszmillió forint.

Az éves működtetés legnagyobb tételei közé tartozhat:

  • a fűtés, amelynek költsége meghaladhatja az 1,1 milliárd forintot;
  • az étkeztetés, amely több mint 7,3 milliárd forintos kiadást jelenthet;
  • a víz- és csatornadíj, amely meghaladja a 81 millió forintot;
  • a mosatás, amely éves szinten több mint 123 millió forint lehet;
  • az áramellátás, amely hozzávetőleg hatszázmillió forintba kerülhet;
  • a gyógyszerek és egészségügyi kiadások, amelyek megközelíthetik a 926 millió forintot;
  • valamint a biztonsági szolgálat fenntartása, amely az Ellenpont számításai szerint meghaladhatja a kétmilliárd forintot.

Az összesítés alapján a tábor létrehozása 2,5–3,3 milliárd forintba kerülhet, míg az éves működtetés költsége legalább 12,2 milliárd forintra tehető. Az Ellenpont hangsúlyozta, hogy a végösszeg ennél magasabb is lehet, mivel több, jelenleg még nem becsülhető költségtényezővel nem számoltak.

 

Borítókép: Migránstábor Lengyelországban (Fotó: AFP)

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Pilhál György
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Egy tárlatrendező

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